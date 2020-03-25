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Все про:кризис (2975) Шмыгаль Денис (147)

 Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль

Представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые могут влиять на экономические вызовы,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме. 

"Сегодня я провел видеоконференцию с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма" - написал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины отметил, что страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы.

По его мнению, платформа будет "мозговым центром", который будет разрабатывать решения по реагированию на чрезвычайные экономические проблемы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184065
 
 
 Топ комментарии
 
У них мозга нет, при помощи этих марионеток россия уничтожает Украину
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Извините, но если ЭТО мозговой центр ( а я так понимаю, что именно ОНО и было изначально и все это знали), то еще раз пардоньте, я тогда не понимаю что такое *ОПА Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6273
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ента маладая ******* - и *ОПА и Мозговой Центр! Своим мозговым штурмом они уничтожат любой вирус-ибо они и есть самый страшный вирус!
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у власти - коронвирус головного мозга...
поэтому и создали "мозговой центр" для власти Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7811
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У них мозга нет, при помощи этих марионеток россия уничтожает Украину
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Мозг- это обязательный орган для организма. Только функционирует организм разумно лишь при наличии ума в этом мозгу....
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"На" здесь явно лишнее. Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9332 И да. Потрошенко - это ЗЛО.
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ЭТО не продать даже за фантики. При них туалетная бумага валютой становится(((
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Тільки і створюють штаби і центри,щоб там прибарахлитися.
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Створили мозковий центр для реагування на економічні проблеми? Це із тих, хто не має мозку і це в країні де є справжня економічна проблема?🐸
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Какой "мозговой центр" могут "создать" безмозглые? Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9548 Сивуху хоть пригласили? Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5566
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Хто там на бойні працює,підкиньте тим пліснявим мозковим штурмовикам хоч пару кілограмів свинячих чи хоч курячих мізків.Щоб було з чого той "мозговой центр" і всі ті платформи ліпити.А то ліплять з матеріалу якутського скульптора
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