 Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Портнов написал в .телеграме
Он отметил: "ГБР объявило о подозрении следователю времён Майдана. Подозревают, что привлекал невиновных героев революции к ответственности и мешал проведению митингов. Готовят ему меру пресечения.
Дорогие следователи ГБР, а вы ничего случайно не попутали, не окуели там? Может вас пора тоже уже немного отпрофилактировать? Вам что, нечем себя занять? Может вы уже разобрались с Порошенко и его преступной организацией? Или вам так сильно хочется понравиться бродячему быдлу активистов, под которое вы последнее время настоятельно пытаетесь подстроиться? Этого сотрудника полиции мы обязательно защитим, с ним ничего не будет, меру пресечения наденем вам на голову.
И настоятельно рекомендуем тем, кто это подписал перейти в тяжёлый для страны момент в режим патрульно-постовой службы. Ещё раз от кого-то из вас изойдёт похожая позорная промайдановская инициатива, займёмся вами в режиме немного другой плотности".
Так и будет.. всему своё время.
Читать противно, думать о том, до чего дожили...не хватает злости!
Иначе Украины просто не будет.
И бывают ситуации, когда в эти парадоксальные версии хочется верить, т.к. понимаешь, что это - единственный шанс на выживание. Не нас.
Страны(
И, увы, уже не просто идет - прет