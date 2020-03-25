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 Политика Украины
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Все про:майдан (4015) Портнов (523) ГБР (1048)

 Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана

Бывший замглавы АП времен Януковича Портнов угрожает следователю ГБР за расследование преступлений на Майдане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Портнов написал в .телеграме

Он отметил: "ГБР объявило о подозрении следователю времён Майдана. Подозревают, что привлекал невиновных героев революции к ответственности и мешал проведению митингов. Готовят ему меру пресечения.

Дорогие следователи ГБР, а вы ничего случайно не попутали, не окуели там? Может вас пора тоже уже немного отпрофилактировать? Вам что, нечем себя занять? Может вы уже разобрались с Порошенко и его преступной организацией? Или вам так сильно хочется понравиться бродячему быдлу активистов, под которое вы последнее время настоятельно пытаетесь подстроиться? Этого сотрудника полиции мы обязательно защитим, с ним ничего не будет, меру пресечения наденем вам на голову.

И настоятельно рекомендуем тем, кто это подписал перейти в тяжёлый для страны момент в режим патрульно-постовой службы. Ещё раз от кого-то из вас изойдёт похожая позорная промайдановская инициатива, займёмся вами в режиме немного другой плотности".

Также читайте: Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов

Источник: https://censor.net.ua/n3184064
 
 
 Топ комментарии
 
портнову давно пора надеть ведро с дерьмом на голову..
Так и будет.. всему своё время.
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O как. Блоггер-пидарас управляет государством.
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Совсем уже распоясался. Никого и ничего не боится?
Читать противно, думать о том, до чего дожили...не хватает злости!
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портнову давно пора надеть ведро с дерьмом на голову..
Так и будет.. всему своё время.
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Его прикончить пора. Земля не должна носить таких.
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А почему б и нет. Все ж молчали когда он вернулся.
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Совсем уже распоясался. Никого и ничего не боится?
Читать противно, думать о том, до чего дожили...не хватает злости!
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Люда, всё это закончится военной хунтой. Замёрзшие на морозе тушки зебильной власти будут висеть на киевских каштанах, и стукаться друг о друга при сильном ветре.
Иначе Украины просто не будет.
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Это будет закономерный результат такого лютого ************* все эти 30 лет.
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Иногда даже самые парадоксальные версии выглядят предпочтительнее действительности(((
И бывают ситуации, когда в эти парадоксальные версии хочется верить, т.к. понимаешь, что это - единственный шанс на выживание. Не нас.
Страны(
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Я вас уверяю - только кто-то вознамерится такое сделать - нашу землю будет топтать сапог российского солдата, а в АП, Раде и Кабмине будет власть назначенная из Кремля. И Украины точно не будет. Пусть Портнов судится со следователем ГБР. Это лучший расклад для Украины.
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В Раде и на Банковой уже сидят кремлёвские агенты.
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Жаль, что нарИд до сих пор тупо пережевывает жвачку, которую схватил с "Г+Г" больше года назад и не хочет видеть реальности
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Eсли даже закрытие метро их ничему не научило, кто ж им лекарь...
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Секрет Полишинеля. Они там сидели всегда. Только парламентаризм и демократические институты спасут Украину. Любая смута, например, третий майдан или военный переворот - мотивирует РФ реализовать её планы войсковой операцией. Если у них так легко получилось с Крымом и Донбассом, почему вы считаете, что они не вынашивают планы относительно всей Украины? Аппетит у них не уменьшился. Ждут удобного случая. Нам просто не нужно его давать. Не стоит вы@бывться перед РФ. Никакая Европа или Америка ничего не предпримет, чтобы остановить РФ. С РФ нужно решать дипломатически. Иначе - всё.
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Будет большая кровь. В стране сотни тысяч резервистов, прошедших фронт. Русские не смогут долго воевать, учитывая их финансовую ситуацию
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Вот этого и не нужно допустить. Давайте в войне учитывать не только финансовую ситуацию русских, а ещё и нашу. На всякий случай. Ну и военную мощь можно сравнить, на всякий случай. Потом будем оценивать кто сколько сможет воевать.
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"Решать дипломатически" с тем кто имеет твёрдое намерение вас убить ???
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У них нет твёрдого намерения вас убить. До определённого момента. Да, переговоры лучше. Знаете пословицу - худой мир лучше хорошей войны...
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сил и здоровья этому следователю, он победит эту шваль кацапско-бандитскую.
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не переживай! он истеричка-шизофреник, бабская психология базарная (даже внешне на бабу похож). лучше не обращать на него внимания, игнор - а бумеранг прилетит...
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O как. Блоггер-******* управляет государством.
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А шо такоє? Молодая пєрспєктівная *******!
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"белый фосфор" - лекарство от короновируса для Портнова.. помогает 100%
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Девять граммов химически чистого свинца тоже помогают.
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Ну вот и приплыли, евреи вообще отказываются управлять Украиной. Пора их выносить. Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана - Цензор.НЕТ 3643
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Оно вообще какую-то должность хоть получило для вида или совсем по беспределу идет?
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Только по беспределу
И, увы, уже не просто идет - прет
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Думаю, там чашечки второго размера.

Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана - Цензор.НЕТ 8432
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Ну раз Портнов жив здоров - то значит украинцам так и надо
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Бесноватый содомит беснуется , портнов ты хомячок в стригучем лишае, даже ветеринару твоему тебя осматривать противно, тебя забудут в банке 3литровой зимой на балконе укуреный хазяин которому когда-то тебя подарили чисто по приколу и твой бессмысленный окоченевший трупик с утра будут рассматривать киевские синички.
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А где поделись наши яркие украинские националисты, отряды нац- дружин ? Что они и дальше продолжают преследовать " свинарчука "? А ведь кремлёвский холуй лютый враг Украины Портняга в не сравнение " свинарчуков" вовсю распоясался и безнаказанно своими преступными действиями просто уничтожает территориальную целостность и суверенитет Украинской державы. Может уже надо срочно и притом жёстко брать за шкуру этого проклятого продажного кремлёвского янычара Портнягу...Или что мешает , видно украинофоб Авакян не велит своим якобы патриотам националистам но сильно похожим на титушек, разобраться с этим проклятым Иудой..
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Знаешь в чём разница между Портновым и патриотами которых ты подстрекаешь? Портнов юрист и действует в правовом поле. А твоя риторика бандитская. Найми хорошего юриста, докажи, что Портнов преступник и засади его в тюрьму. Ты же европеец, сторонник демократических ценностей и презумпции невиновности. Узрел преступление в его действиях - пиши заяву. Слабо?
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Когда российского диверсанта Портнова уже узбагоят навеки?
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Шота я смотрю Портной вааще берега попутал. Давно по харе не получал? Сиди ниже воды, тише травы, чучело янучарское! "Сочинитель" диктаторских законов! А то полетишь пинком под зад назад, в мацкву, в своему шефу! Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана - Цензор.НЕТ 7862
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