 Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Портнов написал в .телеграме

Он отметил: "ГБР объявило о подозрении следователю времён Майдана. Подозревают, что привлекал невиновных героев революции к ответственности и мешал проведению митингов. Готовят ему меру пресечения.

Дорогие следователи ГБР, а вы ничего случайно не попутали, не окуели там? Может вас пора тоже уже немного отпрофилактировать? Вам что, нечем себя занять? Может вы уже разобрались с Порошенко и его преступной организацией? Или вам так сильно хочется понравиться бродячему быдлу активистов, под которое вы последнее время настоятельно пытаетесь подстроиться? Этого сотрудника полиции мы обязательно защитим, с ним ничего не будет, меру пресечения наденем вам на голову.

И настоятельно рекомендуем тем, кто это подписал перейти в тяжёлый для страны момент в режим патрульно-постовой службы. Ещё раз от кого-то из вас изойдёт похожая позорная промайдановская инициатива, займёмся вами в режиме немного другой плотности".

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