 Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" и запретить подписывать представителям Украины в Минске любые решения о "консультационном совете", - Рахманин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Рахманин отметил: "От имени фракции сегодня направил Владимиру Зеленскому письмо. С предложением - включить в повестку дня предстоящего внеочередного заседания парламента еще один вопрос. А именно - проект постановления № 3229, поданный "Голосом" 17 марта.
О чем проект? О политической дезинфекции.
О вакцине против токсического "консультативного совета", членами которого должны стать "уполномоченные" представители оккупированных территорий Донбасса. О "совете", призванном сделать оккупантов миротворцами, а приспешников оккупантов - стороной переговоров.
Что предлагаем?
- считать проект решения о создании консультативного совета, противоречащим Конституции и национальным интересам Украины;
- запретить представителям Украины подписание любого решения о создании подобного сомнительного органа;
- обязать представителей Украины исключить переговоры с пособниками;
- определить, что главной предпосылкой любых шагов по мирному урегулированию должно быть безоговорочное долгосрочное прекращении огня.
Создать совет "консультантов" дьявола должны были создать завтра. Из-за пандемии "судьбоносное" событие решили провести онлайн. По последним данным, его перенесли с 25 марта на 26.
Чем завершится эта попытка заражения? Надеемся: неизбежной политической изоляцией возбудителей".
Неубедительно, лживо.
НЕ ВЕРЮ!!!
и присыпав нафталином
в виде тряпки сложат в сундуке..
неужели предложили Бубочке объесться ДУСТОМ?!!!!
Народ будет только "ЗА!!!"
Такий собі заклик з рангу "Бджоли! Гуртуйтесь проти меду"! Ніщо, одним словом...
-Не переживай, везде наши люди - просто выполняй свою работу
Уже 25 марта состоится новое заседание Трехсторонней контактной группы, на котором решится вопрос с "Консультативным советом". Украинцы могут проснуться в новой стране, в которой существует "гражданская война".
"В четверг вы можете проснуться в стране с гражданской войной", - написал бывший министр. Он предупредил, что в день согласия Киева на "Консультативный совет" начнется "демонтаж международной поддержки" Украины. Киев фактически избавит Россию от статуса стороны конфликта и санкций Запада.
"В Москве начнется настоящий праздник", - предупредил Климкин. Он уверен, что из-за этой сделки с Кремлем ряд международных исков Украины против РФ станут бесперспективными.
И ужас ситуации в том, что, со слов экс-министра, сделка не приведет к освобождению Донбасса. Более того, она ухудшит ситуацию в Украине, так как вызовет социальный протест. "Это точка невозвращения", - подчеркнул Климкин.
Он призвал власти не делать эту "фатальную ошибку", так как на кону само существования государства Украина.
https://www.dialog.ua/ukraine/203796_1585076009
@tendertorg21
Тут наша веелика родина звертається з карантину :
- Зеленський! А не хочеш на стадіон? Розповісти про Оман, вивезені сотні тон масок, нестріляти, мінський договір з окупантами.
-Виборці Зеленського, а ви не хочете на стадіоні його спитати про цю всю х₴&#ню?