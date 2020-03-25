 Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" и запретить подписывать представителям Украины в Минске любые решения о "консультационном совете", - Рахманин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Рахманин отметил: "От имени фракции сегодня направил Владимиру Зеленскому письмо. С предложением - включить в повестку дня предстоящего внеочередного заседания парламента еще один вопрос. А именно - проект постановления № 3229, поданный "Голосом" 17 марта.

О чем проект? О политической дезинфекции.

О вакцине против токсического "консультативного совета", членами которого должны стать "уполномоченные" представители оккупированных территорий Донбасса. О "совете", призванном сделать оккупантов миротворцами, а приспешников оккупантов - стороной переговоров.

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Что предлагаем?

- считать проект решения о создании консультативного совета, противоречащим Конституции и национальным интересам Украины;

- запретить представителям Украины подписание любого решения о создании подобного сомнительного органа;

- обязать представителей Украины исключить переговоры с пособниками;

- определить, что главной предпосылкой любых шагов по мирному урегулированию должно быть безоговорочное долгосрочное прекращении огня.

Создать совет "консультантов" дьявола должны были создать завтра. Из-за пандемии "судьбоносное" событие решили провести онлайн. По последним данным, его перенесли с 25 марта на 26.

Чем завершится эта попытка заражения? Надеемся: неизбежной политической изоляцией возбудителей".

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