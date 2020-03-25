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 Политика Украины
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 Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" и запретить подписывать представителям Украины в Минске любые решения о "консультационном совете", - Рахманин

Депутат от "Голоса" Сергей Рахманин предложил президенту Зеленскому провести "политическую дезинфекцию".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Рахманин отметил: "От имени фракции сегодня направил Владимиру Зеленскому письмо. С предложением - включить в повестку дня предстоящего внеочередного заседания парламента еще один вопрос. А именно - проект постановления № 3229, поданный "Голосом" 17 марта.

О чем проект? О политической дезинфекции.

О вакцине против токсического "консультативного совета", членами которого должны стать "уполномоченные" представители оккупированных территорий Донбасса. О "совете", призванном сделать оккупантов миротворцами, а приспешников оккупантов - стороной переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это не будет площадкой для прямого диалога с представителями "Л/ДНР", - Кулеба про Консультативный совет с ОРДЛО

Что предлагаем?

- считать проект решения о создании консультативного совета, противоречащим Конституции и национальным интересам Украины;

- запретить представителям Украины подписание любого решения о создании подобного сомнительного органа;

- обязать представителей Украины исключить переговоры с пособниками;

- определить, что главной предпосылкой любых шагов по мирному урегулированию должно быть безоговорочное долгосрочное прекращении огня.

Создать совет "консультантов" дьявола должны были создать завтра. Из-за пандемии "судьбоносное" событие решили провести онлайн. По последним данным, его перенесли с 25 марта на 26.

Чем завершится эта попытка заражения? Надеемся: неизбежной политической изоляцией возбудителей".

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Источник: https://censor.net.ua/n3184063
 
   
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Сомневаюсь что зеленский уже что то решает в етой стране. Он как истинный артист всего лишь играет роль президента по написанному влиятельными режиссерами сценарию.
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Даже играть роль президента он не может. Сдулся
Неубедительно, лживо.
НЕ ВЕРЮ!!!
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Но зелю снимут с нити длинной
и присыпав нафталином
в виде тряпки сложат в сундуке..
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Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" -

неужели предложили Бубочке объесться ДУСТОМ?!!!!


Народ будет только "ЗА!!!"

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Якщо така "дезинфекція" буде дієвою, то в нас не лишиться ні ради, ні кабміну, ні ОПи, ні інших "незалежних" (тіпо) гілок влади, на кшталт судів, прокуратур і т.ін. А значить позачергові вибори... Бубочка на таке не піде, бо його ляльководи знають реальний рейтинг діючої влади. Та й московія теж розуміє, що такого "нєлоха", який бачить мир в очах у вбивці, більше може не бути...
Такий собі заклик з рангу "Бджоли! Гуртуйтесь проти меду"! Ніщо, одним словом...
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-Мне кажется , что они уже что-то подозревают.
-Не переживай, везде наши люди - просто выполняй свою работу
Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" и запретить подписывать представителям Украины в Минске любые решения о "консультационном совете", - Рахманин - Цензор.НЕТ 8968

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"В четверг мы можем проснуться в новой стране, это точка невозврата", - Павел Климкин

Уже 25 марта состоится новое заседание Трехсторонней контактной группы, на котором решится вопрос с "Консультативным советом". Украинцы могут проснуться в новой стране, в которой существует "гражданская война".
"В четверг вы можете проснуться в стране с гражданской войной", - написал бывший министр. Он предупредил, что в день согласия Киева на "Консультативный совет" начнется "демонтаж международной поддержки" Украины. Киев фактически избавит Россию от статуса стороны конфликта и санкций Запада.

"В Москве начнется настоящий праздник", - предупредил Климкин. Он уверен, что из-за этой сделки с Кремлем ряд международных исков Украины против РФ станут бесперспективными.

И ужас ситуации в том, что, со слов экс-министра, сделка не приведет к освобождению Донбасса. Более того, она ухудшит ситуацию в Украине, так как вызовет социальный протест. "Это точка невозвращения", - подчеркнул Климкин.
Он призвал власти не делать эту "фатальную ошибку", так как на кону само существования государства Украина.
https://www.dialog.ua/ukraine/203796_1585076009
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Представники окупованих територій, це фінський ніж в руках кремляді. Про що? можна говорити з ножем.
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Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21

Тут наша веелика родина звертається з карантину :
- Зеленський! А не хочеш на стадіон? Розповісти про Оман, вивезені сотні тон масок, нестріляти, мінський договір з окупантами.
-Виборці Зеленського, а ви не хочете на стадіоні його спитати про цю всю х₴&#ню?
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