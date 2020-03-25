 У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во вторник, 24 марта, в комментарии одному из телеканалов сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", - сообщила Гриб.

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