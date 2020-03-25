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 У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб

У внефракционного нардепа Верховной Рады Сергея Рудыка подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во вторник, 24 марта, в комментарии одному из телеканалов сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", - сообщила Гриб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемный округ №198: ЦИК зарегистрировал самовыдвиженца Рудыка народным депутатом

Источник: https://censor.net.ua/n3184062
 
   
 Топ комментарии
 
Может хоть вирус приземлит наших депутатов!
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Хай щастить?... чи не"уй шастать?
Закупи теперь все, что нужно той больнице, в которую попадешь, неуважаемый
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Тем что вирусу пихуй депутат ты или нет! Один хрен деньги не помогут и тикать некуда!
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Меркель сказала, что 70% населения просто переболеет этим штамом вируса (короновируса)...
Думаю, что канцлер Германии, не является идиотом и не несёт чушь... Немецкая медицина - одна из лучших в мире... Поэтому немецкие вирусологи не говорили чушь своему канцлеру.
А вывод таков, что многие переболеют этим короновирусом, как любым обычным гриппом...
И 99,9% населения будут живы и здоровы, даже после эпидемии этого короновируса.
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Иван и Вася уверены что они не войдут проценты невыживших...
Блажен кто верует.... У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб - Цензор.НЕТ 8526
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11 июня 2009 года ВОЗ объявила о пандемии свиного гриппа, первой пандемии за последние 40 лет. В этот же день ему была присвоена шестая степень угрозы (из шести).

От свинного гриппа H1N1 умерло несколько тысяч людей в 140 странах. Заражено было тогда - сотни тысяч людей.

В итоге -
7 июня 2010 г. ПАСЕ одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 году.
Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы.
В одной Германии руководство федеральных земель впустую потратило на вакцины 239 миллионов евро.
По мнению международного общества фармакоэкономических исследований, ажиотаж вокруг свиного гриппа, и все спекуляции на данную тему организованы с одной целью - побольше заработать (сверхприбыли фармацевтических компаний продвигающих вакцины и противовирусные препараты).
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Василь,а Меркель с 23 -го уже на карантине...После посещения врача своего,который оказался инфецированным . Вирус не разбирает "кто есть кто".
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И что дальше, что вы этим хотите подчеркнуть?
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Говорят всё в Европе с лейблом made in china
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Хай щастить?... чи не"уй шастать?
Закупи теперь все, что нужно той больнице, в которую попадешь, неуважаемый
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Эта информация должна вызывать страх или огорчение? Как по мне то это лишь подтверждение того, что перед Богом все равны.
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Оу, равнее те, кто может себе это позволить - всякую фигню безмозглую в виде поездочек на отдых туда, где лютует эпидемия
Нам бы их деньги, а им , по возможности, - наши мозги...
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Может специально заразился, пока ИВЛ свободны?
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Если тяжелый случай, то на ИВЛ показатель смертности всё равно большой: 40%. Экспериментировать не стоит. Даже средней тяжелости случай испытывать очень сомнительное удовольствие.
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это бывший "Свободовец", которого Корбан в 2014 г. похищал и требовал разные там.. штуки.. короче, как человек - такой же как Тягнывбок - продажный и корумпированный..
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все политики и партии продажные и коррумпированные, кроме Порошенко и его партии ЕС, правда?
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А со своей женой в соседней палате кому-нибудь из них поболеть - слабо?
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мужу в Италии до чёртиков надоело находиться дома с женой и он устроил мелкую кражу для того, чтобы его посадили на непродолжительный срок в буцегарню. Суд учёл все обстоятельства преступления и отправил воришку... под трёхмесячный домашний арест. Бинго! У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб - Цензор.НЕТ 1681
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42 годика ослику, а до сих пор не повзрослел. И не повзрослеет

Когда несколько дней назад, Порошенко выступил с обращением на тему "Давайте отставим разногласия и все объединим усилия, чтобы спасать страну" - у меня было смутное подозрение, что это закончится как обычно.

И ТУТ ВНЕЗАПНО ВСЁ ТАК И СЛУЧИЛОСЬ.

Потому что теперь Зеленский записал видеообращение, и в нём - мягко укорил "некоторых наших политиков", которые, значит, "занимаются политическим хайпом", и подозревают, что правительство под шумок карантина протянет непопулярные решения.

** же твою мать!

Значит, пиариться на девочке с собачкой в Китае, а потом х*й на неё забить - это был не хайп.

Значит, мерседес Ермака - это была типа "государственная необходимость".

Значит, депутат Ткаченко, которому посреди карантина всралось отложить квоты, и ПРИОСТАНОВИТЬ закон, запрещающий коммунистическую пропаганду - это, *****, значит популярные, своевременные, и очень нужные решения, которые вы, *****, ИМЕННО ЧТО ПРОТАСКИВАЕТЕ ПОД ШУМОК КАРАНТИНА.

Напоследок, Зеленский сказал, что "нам всем надо повзрослеть".
Да нет, бл*дь.
Не нам, а вам!

Vladimir Zavgorodny
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Господи, как же надоели эти бредовые простыни и матами, бранью, "разоблачениями" и "доказательствами" того, что барыга-мародер "лучше" зелёной сопли! У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб - Цензор.НЕТ 7657 ОБОЕ РЯБОЕ. И ОБОИМ НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ НА БУДУЩИХ ВЫБОРАХ!!! В УТИЛЬ В ОДНОМ КУЛЬКЕ! У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб - Цензор.НЕТ 4518
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Это просто ппц. Заразу в бедную страну завезли депутаты, зажыточные с гвоздем в заднице не сидится им в Украине и заробитчане которые спустят на лечение все что заработали. А зацепит все 35 милионов...
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Ты уверен, что ты не заражён и не являешься разносчиком короновируса?
ты проверялся тестом на короновирус?
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450 негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, и их осталось 449.
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Маємо близько 100 хворих (офіційно) і чи не половина з них - VIPи, публічні люди. Нардепи, прокурори, колишні колишніх, актори, священники, тобто ті, хто має легкий доступ до тестів і лікування. З цього можна зробити висновок про реальну кількість інфікованих.(с)
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Реальна кількість інфікованих - може бути десятки тисяч. Ну і що з того?
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Мне нравится как эта ******* сразу же начала себя тестить, пока тестов днем с огнем не найти.
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Они что там оргиями занимаются в кулуарах что один за другим подцепили ету заразу. Или ето Божье благословение
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Нужно срочно проверить Ярьоменка! Боюсь, это его рук дело... У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб - Цензор.НЕТ 5804
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Ученые выяснили, что при температуре 22 градуса тепа и влажности 40-50% COVID-19 до пяти дней может быть активным на поверхности попадания. Эксперты обращают внимание, что именно при этой температуре большинство людей живут в квартирах и частных домах.

Согласно исследованиям вирус при повышении температуры теряет свою активность, а при переходе температуры за 38 градусах тепла и влажности 95% он тотально теряет свою активность.

Специалисты добавил, что коронавирус умирает при высокой температуре но это не означает, что банными процедурами его можно уничтожить внутри своего организма. Так как особенность человеческого организма при внешней повышенной температуре сохраняет уровнь 36,5-37 °С.

По словам экспертов, как и любые другие вирусы, которые вызывают ОРВИ, COVID-19 погибает в организме при температуре выше 37 градусов. Если температура держится в переделах 38-38,5 градусов, то ее сбивать не надо. Поскольку именно так организм борется с вирусом.
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слуги вы там шо спите друг с другом?
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Идеи ЗЕлёного быдла хороши ровно до тех пор, пока есть чё пожрать

Танцор самбы, временно исполнявший обязанности министра экономики, неожиданно нашел в кармане калькулятор, обнаружил в нём цифры и посчитал.
В 2018-м году, рост ВВП стал максимальным за семь лет, несмотря на постоянно всё "ворующих барыг".
Но вот, когда пришли "честные" и "небарыги", ВВП почему-то показал 15-ти квартальный минимум.
Потому что П - профессионалы.
Помните, Милованов говорил, что экономика «замедлилась» из-за тёплой зимы?
Видимо, он таки понял, что ещё более тёплое лето - не за горами. И тут ещё вирус окаянный.
Оказываецца, если всех разогнать по домам, наступит пи*дец сначала в этих самых домах, а потом - и в бюджете.
Оказываецца, экономика таки должна работать, чтоб люди могли оплатить еду, жильё, заплатить налоги, и что массовая, тотальная и бездумная остановка предприятий - это самоубийство.
Кто бы мог подумать….
Вот смотри, танцор.
Есть наша семья, например.
Нам ежемесячно нужно заплатить аренду, потому как хозяйке квартиры на карантин плевать, она благотворительностью не занимается. Нам нужно кушать и оплачивать коммунальные услуги. И как только один из нас теряет возможность зарабатывать, в нашей отдельной семье наступает пи*дец.
Я бы предпочла всё же вируса перспективе жить под мостом и питаться кошками.
Но нет.
Наши безудержные борцуны с эпидемией не продумали ничего, не разработали никаких механизмов помощи гражданам и предприятиям, и денег на свою завзяту боротьбу выделили МЕНЬШЕ, чем на содержание своей партии «Слуга народа», и чтоб создать видимость деятельности - тупо позакрывали всё, и ниипёт.
Отличная идея, да.
«Швидкість відновлення економіки буде головним викликом після кризи», говорит экс-министр Милованов.
А я вот думаю, что если они умудрились без всякого вируса за 8 месяцев угондонить растущую и работающую экономику, то виклик у них будет всего один: договориться с Аваковым о контроле голодных толп, которые придут громить Банковую.
Потому что ЗЕлёные идеи хороши ровно до тех пор, пока есть чё пожрать.
В Чехии, например, оставили персоналу возможность оставаться на работе, просто сократив часы и зарплаты.
Меньше - это лучше, чем ничего, а Южная Корея - вообще не закрывала ничего.
Но дело даже не в этом.
Дело в том, что вы, мелкие обосранцы, сначала трындите про деолигархизацию и про то, как вы олигархат "сажать будете".
Хомячки аплодируют стоя, рейтинги летят вверх.
А сейчас - растеряшка Зеленский ПРОСИТ олигархов окаянных взять «под опёку» целые области, признаваясь, что сам может чуть меньше, чем ничего.
У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб - Цензор.НЕТ 4348
Знаете, пупсики, нас под опёку Ахметов уже брал. Раздавая гуманитарную кильку и крупу в оккупированном городе.
Так вот - я манала такую опёку.
Дайте нам жить и работать.
Если вы не можете помочь, то хотя бы не мешайте.
Потому что никакой Аваков вам не поможет, когда четырёхмиллионный Киев проголодается.
А экономике - тапки палюбому.
И не потому, что к нам вирус пришел, а потому что к нам пришли ВЫ, тупые криворукие ******, у которых хватило наглости подумать, что вы способны управлять хоть чем-то, сложнее самоката.

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"В 2018-м году, рост ВВП стал максимальным за семь лет..." - по каким параметрам сделан этот вывод? Ссылочку пжст...
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Зараз я вже не сумніваюсь, що вся верховна рада спить під однією ковдрою. Інакше якого хріна вони всі почали хворіти?
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теперь становится ясно кто эту заразу в Киев привез. слуги каломыйского и багатые буратины......
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ПЕС и так давно заражен. Бешенством. У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб - Цензор.НЕТ 9802
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Правильно, в тюрьме придется сидеть долго и до конца срока!
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вроде как хорошковского госпитализировали... Не болезнь, а праздник какой-то...
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Думаю, что здесь дело вот в чем. Просто депутатов ВР тщательно тестируют, в отличие от простого народонаселения, соответственно и выявляют инфицированных. Так что среди простых людей инфицированных тоже хватает, только тесты - это не про них.
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Та нічого тим депутатам не буде.Непотрібно з цього сенсацію робити.
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Ой вей! Гарні новини з Ради йдуть одна за одною! Дайош 450 з 450 можливих до кінця тижня! А смертність най буде така сама, як і в країнах, звідки вони дозволили "рятувати" українців...
Ой! Вибачте. Щось я сьогодні особливо злий на цих депутан...
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