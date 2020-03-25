EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Экономика
  275  7
Все про:зерно (295) порт (409) экспорт (601)

 Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%

За неделю с 14 по 20 марта украинские морские порты экспортировали 1,18 млн т основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее (933 тыс. т с учетом актуализации данных).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет специализированное издание Инфоиндустрия.

 Больше всего выросли поставки пшеницы. В разрезе культур морпорты отгрузили:

пшеницы — 284 тыс. т или на 67% больше, чем на прошлой неделе;
кукурузы — 835 тыс. т, +26%;
ячменя — 59 тыс. т, -40%.

В тройку основных направлений поставок украинского зерна вошли Египет (272 тыс. т), Южная Корея (110 тыс. т) и Китай (91 тыс. т).

· Лидирующее место по объемам экспорта зерновых в 2019/20 МГ занимает порт Николаев (13,94 млн т). Второе место занимает порт Черноморск (10,08 млн т), третье — порт Пивденный (7,95 млн т).

Также читайте: Нужно взять на контроль экспорт продовольственных товаров, а не "гоняться" за респираторами, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3184061
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А потім українці самі будуть голодні.Тут не дуже є чим пишатися.Продавати звісно потрібно,але з іншою владою.
 показать весь комментарий
 
 
Вслед за масками пошла распродажа продовольствия.
Проект "Украина-Писец" - в самом разгаре.
 показать весь комментарий
 
 
Маски та респіратори продали, тепер за продовольство взялись.
 показать весь комментарий
 
 
а тут шо сигналом має бути? послєдній заболєвший?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх