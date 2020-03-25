 Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет специализированное издание Инфоиндустрия.

Больше всего выросли поставки пшеницы. В разрезе культур морпорты отгрузили:

пшеницы — 284 тыс. т или на 67% больше, чем на прошлой неделе;

кукурузы — 835 тыс. т, +26%;

ячменя — 59 тыс. т, -40%.

В тройку основных направлений поставок украинского зерна вошли Египет (272 тыс. т), Южная Корея (110 тыс. т) и Китай (91 тыс. т).

· Лидирующее место по объемам экспорта зерновых в 2019/20 МГ занимает порт Николаев (13,94 млн т). Второе место занимает порт Черноморск (10,08 млн т), третье — порт Пивденный (7,95 млн т).

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