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Все про:ВР (24633) внеочередное заседание (66)

 Внеочередное заседание Верховной Рады состоится не в четверг, а в субботу, 28 марта, - СМИ

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины не состоится в четверг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в парламенте.

"В четверг не будет. Скорее всего, в субботу", - сказал собеседник агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада соберется на внеочередное заседание в четверг, - Качура

Источник: https://censor.net.ua/n3184060
 
 
 Топ комментарии
 
На этом заседании собираются признавать лднр и поставлять воду в Крым? Тогда это последнее заседание этой рады
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Под шумок короновируса будут проталкивать антинародные законы.
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На этом заседании собираются признавать лднр и поставлять воду в Крым? Тогда это последнее заседание этой рады
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Хроника одного презЕдента ...
24.03.2020 г.
Идея Зеленского\Авакова\Емца о введеним в стране чрезвычайного состояния в связи с эпидемией коронавируса внезапно дала сбой. Как показал закрытый опрос фракции "СН" за нее готовы голосовать меньше половины фракции. остальные фракции парламента однозначно против.
Кабмин собирается секвестировать бюджет на 50 млрд.
К расходам на коронавирус это не имеет никакого отношения, так как расходы государство реально еще не тратило дополнительные деньги на это. Цифра не очень точная, дефицит будет больше.
Хроника от 31.12.2019 г. "По прогнозам наших аналитиков. Даже если падение промпроизводства не будет вообще (...), при максимальной мобилизации в бюджет всего что можно и нельзя (...) дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 65-70 млрд. гривен. "
Все это было ясно задолго ДО эпидемии. Просто Зеленский и К решили на эпидемию списать свою бездарность и ошибки.

Около шести-семи месяцев, находясь в вполне комфортных финансовых условиях, Зеленский наивно надеялся обмануть\уговорить МВФ и удовлетворить Коломойского в вопросе принятия закона о запрете реприватизации банков. Ни первое, ни второе не получилось. Зато получилось в момент финансового кризиса фактически оставить Украину без возможностей кредитования. Теперь Шмыгаль рассказывает о борьбе за реструктуризацию внешнего долга. Первый этап фактического дефолта страны запущен.
В результате широко анонсированной Зеленским и К операции доставки тестов из Китая в Украину завезли 250 000 неспецифических тестов, по которын нельзя обнаружить заболевание на ранней стадии и лишь 860 (!!!) тестов ПЦР (тех, что крайне необходимы) , которые тут же уехали в Харьков..
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Т.н. "стабилизационный фонд" создаваемый правительством Зеленского на самом деле есть манипуляция и обман.
Стабилизационные фонды создаются умными руководителями в хорошие времена для использования во времена не очень хорошие. То что создает Зеленский и К под видом "стабилизационного фонда" есть банальный секвестр бюджета размером в 200 млрд. гривен.
Какие расходные статьи бюджета попадут под этот секвестр сказать сложно, но то, что этот секвестр не связан с ситуацией эпидемии, а является результатом экономических просчетов и ошибок Зеленского и К - это однозначно. То что это будет, было понятно еще со времен принятия бюджета, когда "монобольшинство" проголосовало бюджет 2020 год в котором средства на индексацию пенсий не предусмотрены, а планируемые 172,57 млр. гривен на покрытие дефицита пенсионного фонда есть цифра очень далекая от реальности. Реальный дефицит пенсионного фонда составляет около 200 млрд. гривен.
В декабре 2019 г. (см. сообщение от 31.12.2019) мы предупреждали, что даже при отсутствии падения промышленного производства дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 65-70 млрд. гривен. В нынешней ситуации это будет на уровне 75-80 млрд. гривен. Нынешняя власть за девять месяцев привела к стагнации и упадку экономику в относительно спокойной время, имея хороший запас прочности и стабильный рост ВВП. Что делать в условиях кризиса они не знают и не понимают. Чехарда правительств и министров ничего не изменит. Попытки скрыть секвестр бюджета для поддержания своей власти - это просто агония кучки дилетантов.
Прокуратура Киева возбудила досудебное расследование по маскам, не стала фигурять и сразу поехало в Госагентство резерва Украины.
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Под шумок короновируса будут проталкивать антинародные законы.
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Такими темпами заболевания к субботе в ВР может кворума не набраться.
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какими темпами?
есть реальная статистика заражённых?
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На самоизоляции два комитета и три депутата в больнице... и это только то, что скрыть не удалось!
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будут делить бабло заработанное Зеленским и Радуцким ?
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100% примут закон о дальнейшем голосовании Рады по скайпу
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Приймуть закон про можливість голосування по скайпу.
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говорят - фуйло свалило из москвы.. И заперлось оно в бункере))
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Піськов сказав що буде дістанціонно управлять із резиденцій в Сочі та на Валдаї.
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У народного депутата Украины Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб в Facebook.
По ее словам, последний раз она контактировала с Рудыком на заседании Верховной рады 17 марта.
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Советы из Китая:
Как не заразиться Коронавирусом. Делюсь своим опытом и советами врачей. Я в Китае

https://www.youtube.com/watch?v=U3pYIg6LRso
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пєрвого апрєля просньомся в другой странє
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