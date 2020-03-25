 Внеочередное заседание Верховной Рады состоится не в четверг, а в субботу, 28 марта, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в парламенте.

"В четверг не будет. Скорее всего, в субботу", - сказал собеседник агентства.

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