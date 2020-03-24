 ПЦУ готова предоставить свои помещения для обследования или лечения пострадавших от коронавируса, - Епифаний

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Помещения, которые находятся в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и будет необходимость, в епархиях по всей Украине", - говорится в сообщении.

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