EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  439  18
Материалы по теме:
Все про:карантин (1169) Епифаний (242) ПЦУ (558) COVID-19 (1954) коронавирус (519)

 ПЦУ готова предоставить свои помещения для обследования или лечения пострадавших от коронавируса, - Епифаний

Православная церковь Украины готова предоставить свои помещения для больных с коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке  предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Помещения, которые находятся в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и будет необходимость, в епархиях по всей Украине", - говорится в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ - Глава УГКЦ Святослав заявил о готовности передать все храмы под госпитали: Дай Бог, чтобы не наступила минута, когда врачи будут решать, кому жить, а кому умирать. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184059
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот настоящая Церковь Украинского народа, а не то ФСБшное б***ство из секты УПЦ МП..
 показать весь комментарий
 
 
ооо!.. не спамьте этого пож этого долбодятла!
пусть все посмотрят на зачумленную особь из УПЦ МП..
 показать весь комментарий
 
слышь, короновирусный!.. а ты почему без маски?!
 показать весь комментарий
 
 
В.Ф. Войно-Ясенецький (святитель Лука).
 показать весь комментарий
 
 
Молодці!!! Так і має поступа дійсна українська церква. Спочатку УГКЦ, тепер ці. Лише ніким не признана московітська церква з попами які працюють на ФСБ, бігають та збирають українців на хрестові ходи
🤔
 показать весь комментарий
 
 
ПЦУ с Народом! настоящая Украинская Церква
 показать весь комментарий
 
 
Пострадавшие с Майдана укрылись в Михайловском соборе.
ПЦУ готова надати свої приміщення для обстеження або лікування постраждалих від коронавірусу, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 9685
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх