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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко

Вечером 24 марта в Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом. Количество киевлян, заболевших COVID-19 выросло до 31 человека.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Все трое киевлян заболевших - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - написал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу, - Кличко о возвращающихся из-за границы украинцах

По информации мэра, на наличие коронавируса проверяется еще 22 образца.

Скорее всего, "вернувшийся из Франции 51-летний киевлянин" - экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, информация об инфицировании которого COVID-19 появилась накануне. По данным "Схем", частный самолет 51-летнего Хорошковского прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184058
 
 
 Топ комментарии
 
Пик будет примерно через неделю-две, когда пойдут с симптомами те, кто в начале карантина забил и пошел толкаться в автобусах.
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от нахера було закривати кордони ? туристи ітак не їздять, а вся навала людей з закордону кинулась на Україну бо мало що, може потім не зможуть... нехай би сиділи де сиділи... а тепр за тиджень два ви отримаєте тисячі хворих...
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https://itc.ua/news/400-tys-novyh-dobrovolczev-prisoedinilis-k-proektu-foldinghome-dlya-borby-s-covid-19-moshhnost-uvelichilas-do-470-petaflopsov/

400 тыс. новых добровольцев присоединились к проекту Folding@Home для борьбы с COVID-19 - мощность увеличилась до 470 петафлопсов
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Замысел был прост.Никого не выпускали из домов ,из стран,из городов, и не впускали.
Всех в зоне карантина бросили на верную смерть.Начал разлагаться общественный порядок.Улицы были залиты кровью тех кто боролся за выживание.Тела сжигали уже тысячами .Мародерства,насилия и убийства стали нормой.Пламя разгоралось все ярче а города опусташались , централизированная власть в государствах исчезла,промышленность остановилась .И пришел третий всадник Голод.Люди превратились в дикарей поедающих собак,крыс а потом и друг друга.А когда недели сложились в месяцы ,погребальные костры погасли и затухли.Как и все огни на планете.
Миллиарды безработных,бездомных,и неимущих довели положение до критического.
Вот тогда и пришла Она(Антихрист) .

В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 7145
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вот тогда и придет к iaCOVid19 - ОНА... Белая Горячка У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко - Цензор.НЕТ 888
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Пик будет примерно через неделю-две, когда пойдут с симптомами те, кто в начале карантина забил и пошел толкаться в автобусах.
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пик будет по другой причине...
просто начнут в больницы поставлять тесты, которых сейчас практически нет
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Тут под шумок с коронавирусом по-тихому
Системный бес внедряется вовсю…
И он идёт в телохранители к антихристу,
А тот не будет разводить вас на сю-сю.
Система «БЕС», она заставит раскорячиться.
Система «БЕС» - тюрьма народов наших дней.
И жить вы будете теперь по хлебной карточке,
Но с электронною циферкой на ней.
И разлучат вас с казначейскими билетами:
И - не заначить, не занять, не посидеть…
И свяжут ласты электронными браслетами.
А надо раньше было думать, вашу медь!
Пока вы рты на чубасятину раззявили,
Приватизировал антихрист ваш припас.
Теперь у денег ваших новые хозяева,
И им подмигивает пирамидный глаз.
Вот тут и вспомнишь про «графу национальности», -
Была… и нет её. А всё - одна рука…
Рука антихриста всё тянется и тянется
До кошелька сперва, потом - до кадыка.
А вирус - это устрашительная акция,
Чтобы приставить к человечеству конвой.
Цифровизация - забор глобализации.
Добро пожаловать в концлагерь цифровой!

В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 3716
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И шо таки все антихристы, от Бога никого не осталось, чтобы спасти цивилизацию от упадка. Шо там аналитики дебилам при власти советую, неужто пропади всё пропадом?
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у гундяева сказали что "только геи заражаются коронавирусом" и типа "истиноверующему православному коронавирус - не страшен...
вот ржака будет - когда гундяевцы с вирусом в больницы повалят... У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко - Цензор.НЕТ 7395
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от нахера було закривати кордони ? туристи ітак не їздять, а вся навала людей з закордону кинулась на Україну бо мало що, може потім не зможуть... нехай би сиділи де сиділи... а тепр за тиджень два ви отримаєте тисячі хворих...
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Завозьте ще! В країні лишився тіко один відкритий аеропорт - "Бориспіль". Ну і, як за звичай, ніякого карантину! Тоді точно епідемія піде на спад! Та й нашо відправляти людей з підвищеною температурою до непідготовлених лікарень (Київська міська №8), якщо можна відправити додому під особисте зобов'язання?
Що відбувається з країною? Я марю? Як взагалі таке можливо? Розбудіть мене!
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борисполь оставили на случай шухера - для слуг урода, а главное - для бени и вовы - на ростов...
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Що на нас чекає, було очевидно ще в кінці січня, коли влада планувала повернення українців з Уханя, але відтоді було дуже мало зробленою. Бо порахувати, скільки в Україні лікарняних ліжок це не план.
І коли нічого не було підготовлено і паралельно починають діяти диктаторські обмеження, то виглядає, що це все було сплановано і влада використовує момент, щоб просувати свої політичні цілі, поки люди інформаційно зосереджені лише на темі коронавірусу.
Ми також бачимо, як одна особа починає керувати всім - це міністр внутрішніх справ. Але ми не хочемо повернутися до системи, де правоохоронні органи керують усім в країні, як це було за часів Януковича. - https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
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В сша уже более 50000 зараженных, больше, чем во всех странах мира
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зачем писать тупость, если не владеешь информацией?
В США меньше зараженных чем например в Италии или Китае.
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Дякуємо вєлічайшому спасітєлю чілавєчіства.
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Всіх приїжджіх потрібно було вигружати на кордонах з ізоляцією а не везти одразу у великі міста. Це хто такий маразм придумав?
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вигружати і поселяти на голому полі взимку?
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Зараз буде сильний спалах цієї інфекції. але він буде тому що 2 місяці ніхто не чухався і вона накоплювалась в суспілсьтві - носії. Але ці ідіоти почнуть вживати ідіотські заходи яки вже не потрібні. Від однієї крайнощі в іншу. Від пофігізму до ідиотизму.
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Специалисты вирусологи говорят, что всё равно заразится до 70% населения...
А карантин нужен не для того, что бы остановить заражение, а для того что бы растянуть во времени заражение...
Большинство людей должно заразится, а значит человечество выработает иммунитет против этого штама вируса. Как это бывало и ранее с другими штамами гриппа - птичьего, свинного, итд..
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да то понятно
отбор и все такое
но шо то с этой лабудой не так
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Не хочу наганяти паніки,але італійці кажуть,що по їхніх спостереженнях на одного виявленого симптомного інфікованого приходяться десять невиявлених безсимптомних.Тому вони рахують,що ці 70тис. інфікованих,які подаються в офіційних статистиках,треба спокійно множити на десять.Тобто,в Італії зараз близько 700 тис. інфікованих.
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