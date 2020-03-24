 В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Все трое киевлян заболевших - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - написал Кличко.
По информации мэра, на наличие коронавируса проверяется еще 22 образца.
Скорее всего, "вернувшийся из Франции 51-летний киевлянин" - экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, информация об инфицировании которого COVID-19 появилась накануне. По данным "Схем", частный самолет 51-летнего Хорошковского прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.
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Всех в зоне карантина бросили на верную смерть.Начал разлагаться общественный порядок.Улицы были залиты кровью тех кто боролся за выживание.Тела сжигали уже тысячами .Мародерства,насилия и убийства стали нормой.Пламя разгоралось все ярче а города опусташались , централизированная власть в государствах исчезла,промышленность остановилась .И пришел третий всадник Голод.Люди превратились в дикарей поедающих собак,крыс а потом и друг друга.А когда недели сложились в месяцы ,погребальные костры погасли и затухли.Как и все огни на планете.
Миллиарды безработных,бездомных,и неимущих довели положение до критического.
Вот тогда и пришла Она(Антихрист) .
просто начнут в больницы поставлять тесты, которых сейчас практически нет
Системный бес внедряется вовсю…
И он идёт в телохранители к антихристу,
А тот не будет разводить вас на сю-сю.
Система «БЕС», она заставит раскорячиться.
Система «БЕС» - тюрьма народов наших дней.
И жить вы будете теперь по хлебной карточке,
Но с электронною циферкой на ней.
И разлучат вас с казначейскими билетами:
И - не заначить, не занять, не посидеть…
И свяжут ласты электронными браслетами.
А надо раньше было думать, вашу медь!
Пока вы рты на чубасятину раззявили,
Приватизировал антихрист ваш припас.
Теперь у денег ваших новые хозяева,
И им подмигивает пирамидный глаз.
Вот тут и вспомнишь про «графу национальности», -
Была… и нет её. А всё - одна рука…
Рука антихриста всё тянется и тянется
До кошелька сперва, потом - до кадыка.
А вирус - это устрашительная акция,
Чтобы приставить к человечеству конвой.
Цифровизация - забор глобализации.
Добро пожаловать в концлагерь цифровой!
вот ржака будет - когда гундяевцы с вирусом в больницы повалят...
Що відбувається з країною? Я марю? Як взагалі таке можливо? Розбудіть мене!
І коли нічого не було підготовлено і паралельно починають діяти диктаторські обмеження, то виглядає, що це все було сплановано і влада використовує момент, щоб просувати свої політичні цілі, поки люди інформаційно зосереджені лише на темі коронавірусу.
Ми також бачимо, як одна особа починає керувати всім - це міністр внутрішніх справ. Але ми не хочемо повернутися до системи, де правоохоронні органи керують усім в країні, як це було за часів Януковича. - https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
В США меньше зараженных чем например в Италии или Китае.
А карантин нужен не для того, что бы остановить заражение, а для того что бы растянуть во времени заражение...
Большинство людей должно заразится, а значит человечество выработает иммунитет против этого штама вируса. Как это бывало и ранее с другими штамами гриппа - птичьего, свинного, итд..
отбор и все такое
но шо то с этой лабудой не так