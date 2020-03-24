 Штрафы за нарушение карантина в Италии вырастут с 400 до 3000 евро

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ANSA.
"Штраф для тех, кто нарушает правила борьбы с заражением, возрастет с 400 до 3000 евро", - заявил Конте.
Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ANSA.
"Штраф для тех, кто нарушает правила борьбы с заражением, возрастет с 400 до 3000 евро", - заявил Конте.
(С)
@Vlasta771
🤔
Сегодня парламент решил увеличить штрафы до 4 000 € + заключение 30 дней+ заявление в трибунал.