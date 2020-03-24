 Штрафы за нарушение карантина в Италии вырастут с 400 до 3000 евро

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ANSA.

"Штраф для тех, кто нарушает правила борьбы с заражением, возрастет с 400 до 3000 евро", - заявил Конте.

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