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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом, Здоровье
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Все про:Италия (1067) штраф (900) COVID-19 (1954)

 Штрафы за нарушение карантина в Италии вырастут с 400 до 3000 евро

В Италии правительство решило ввести жесткие санкции против тех людей, которые нарушают меры по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  ANSA.

"Штраф для тех, кто нарушает правила борьбы с заражением, возрастет с 400 до 3000 евро", - заявил Конте.

Также читайте: Смертность от коронавируса в Италии снова растет - за сутки умерло 743 человека

Источник: https://censor.net.ua/n3184057
 
 
 Топ комментарии
 
Нам тоже самое нада вводить ! Иначе не понимают. У нас понимают когда штабелями падают , а потом орут все козлы и в всех винят.
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А вы реально думаете, что не начнут?!
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Нам тоже самое нада вводить ! Иначе не понимают. У нас понимают когда штабелями падают , а потом орут все козлы и в всех винят.
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Симон Пуплен По європейських країнах різні дані.І тут справа не в медицині.
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45 летний умер, сейчас прошёл слушок Ходорковский под ИВЛ, Шахов о своём выздоровлении пока молчит, «завис» почему-то. Ещё не, не падают?
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та вже скоро нікому буде платити ті штрафи
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Аткройте митро! Мне к 9 в офис на деловую встречу! Каномика должна работать!
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а это мацква "«Если у пациента температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент остается дома»
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Власти Италии обратились к НАТО с просьбой оказания им помощи для отправки обратно в Россию путинских военных вирусологов
(С)
@Vlasta771
🤔
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Наверное опыт Испании учли. Там из за коллапса системы пациенты с вирусом просто стали разбегаться из больниц, кто мог конечно. Вроде как только в Мадриде 80 случаев. Полиция их ловит и возвращает. Последствия конечно понятны.
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