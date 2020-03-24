 Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский

Свою позицию он изложил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с попытками протащить любой ценой выполнение требований МВФ в ближайшие дни и в связи с этим с возможным использованием механизма дистанционного голосования - считаю необходимым заявить свою позицию.
Народные депутаты,
дававшие присягу на служение украинскому народу, также как и военнослужащие, врачи (дававшие клятву Гиппократа), полицейские, - не имеют права голосовать дистанционно, также как и хирург не может делать операцию дистанционно.
Защищать Родину от внешнего врага в АТО нельзя дистанционно.
Нельзя тушить пожар дистанционно. Нельзя ловить преступников на улицах городов, охваченных эпидемией, дистанционно.
И для бойцов АТО, и для врачей в больницах, и для полицейских на улицах городов это будет сигнал к тому, что власть спасает исключительно себя, а заставляет рисковать своей жизнью и здоровьем обычных граждан.
Ничего не мешает государству обеспечить депутатов необходимыми защитными средствами для обеспечения жизнедеятельности государства, - от специальных защитных костюмов до противогазов", - уверен политик.
Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук (фракция "Слуга народа") подали законопроект, которым предлагают на время мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, проводить заседания парламента в режиме видеоконференций.
Вызывает рвотный рефлекс именно потому, что об этом пишет говорящая жопа коломойши, которая... сколько раз в АТО защитила Украину?????????????????????????????
Дубинского сжечь!.. Каломойского расстрелять!.. можно наоборот..
или ты плавно перейдешь на то что нужно срочно рыть канал между азовским и черным морем?
хочешь как в Венесуэле, зарплату туалетной бумагой?!
я этого для Украины не хочу!!!
знаешь что начнется после объявления "Дефолта" в экономике Украины?!.. а начнется "причинно-следственная связь", и хлеб станет по 100 грн за буханку, а твоя сепарская жизнь будет стоить даже не патрон от Z-10, а просто осколок стекла от пивной бутылки..
НАПОЛЕОН к моменту избрания Императором прославил Францию великими победами.
Так, что наши ЗЕ-Дебилы выбрали ЗЕ-********** из БЕНИНОГО телевизора.
https://nypost.com/2020/03/24/man-who-died-on-bus-in-china-tests-positive-for-hantavirus/
Вірус має подібні до COVID-19 симптоми. Цей вірус відомий с 50-х, та смертність від нього 36%.
☹️
Вони точно ймуть нас за дурнів!
А то на каждые сборы вы будете по 450 тестов портить. Хотя по мне собирайтесь чаще!
понимает, что депутаты за свои шкуры дорожат, сами не придут
они любой ценой отмахивались от этого, но жаренный петух уже занес клюв
А тепер дистанційно продерибанять !!