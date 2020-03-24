 COVID-19 подтвердили у 21-летней жительницы Броваров, - мэр Сапожко

Об этом сообщил в Facebook Броварской городской голова Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение БМКБ. Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - заявил он.
Мэр также призвал не нарушать карантин и оставаться дома.
Напомним, по состоянию на 10 утра 24 марта Минздрав подтвердил 97 случаев заражения коронавирусом в Украине. Из них не менее 28 - в Киеве.
Это ты ничего не понимаешь, не соображаешь или просто не в Украине живёшь...
Пока, что масок нет нигде, ни в одной аптеке...
так, что заткнись, пока не будет масок...
Договорились? - тогда я "за"
А иначе, "где деньги, Зин?"
А вернее - где их на те маски взять?
Как гречку разметать в маркетах - так деньги есть у всех, а как маску - дааайте бясплатно.
Незрозуміло.
-- 15. А! 26 - вспомніла адін случай на футболє
(ок, мовчу)