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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 COVID-19 подтвердили у 21-летней жительницы Броваров, - мэр Сапожко

Броварчанку госпитализировали 23 марта в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы.

Об этом сообщил в Facebook Броварской городской голова Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение БМКБ. Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - заявил он.

Мэр также призвал не нарушать карантин и оставаться дома.

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COVID-19 подтвердили у 21-летней жительницы Броваров, - мэр Сапожко 01

Напомним, по состоянию на 10 утра 24 марта Минздрав подтвердил 97 случаев заражения коронавирусом в Украине. Из них не менее 28 - в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3184052
 
 
 Топ комментарии
 
Люди бл@дь не понимают...

Это ты ничего не понимаешь, не соображаешь или просто не в Украине живёшь...
Пока, что масок нет нигде, ни в одной аптеке...
так, что заткнись, пока не будет масок...
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Только маски раздавайте всем и бесплатно!
Договорились? - тогда я "за"
А иначе, "где деньги, Зин?"
А вернее - где их на те маски взять?
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Эту х@йню ты втирай своей бабушке !!!Если руки не из жопы с марли делаеться за 3 минуты есть руки сошьёшь даже без машинки с ткани за 20 минут.Где вас таких бл@дь набирают таких тупых и не мочных?
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Введите обязательный масочный режим .Нет маски штраф или дубинкой по горбу.Не пускать в магазины и т.д.Также пусть участковые и нацгвардия поднимуть сраченьку и проверит всех кто давал подписку на карантин.Нарушаешь штраф в 100 тыс или тюрьма.Люди бл@дь не понимают !
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Люди бл@дь не понимают...

Это ты ничего не понимаешь, не соображаешь или просто не в Украине живёшь...
Пока, что масок нет нигде, ни в одной аптеке...
так, что заткнись, пока не будет масок...
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Эту х@йню ты втирай своей бабушке !!!Если руки не из жопы с марли делаеться за 3 минуты есть руки сошьёшь даже без машинки с ткани за 20 минут.Где вас таких бл@дь набирают таких тупых и не мочных?
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Снаружи опрыскать насыщенным соляным раствором и вуаля, мы выживем не взирая на власть скволыг.
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Да даже смесью со спирта и водки с перекисью и т.д.Вариантов много.Такое ощущение что всем мозги отключили и интернет !
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В маске со смесью спирта и водки ходить приятно, но не за рулем и не весь день. Я бы советовал поверх марлевой повязки скрепками крепить бактерицидную салфетку для рук и менять ее почаще на протяжении дня.
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Так пишут что уже разработали покрытие для маски из соли, очень эффективно. Проще пареной репы. Пачки соли хватит на всех.
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Правильно люди пишут, если уж требовать маски и брать штрафы, то власть как минимум должна обеспечить их наличие в аптеках.
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йєслі рукі нє із жопи, мона оттуда маску замутіть
COVID-19 підтвердили у 21-річної мешканки Броварів, - мер Сапожко - Цензор.НЕТ 7539
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Когда направо и налево будут дохнуть соседи из лопуха маску сделают, чтобы не завернуться, а пока ха-ха.
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Только маски раздавайте всем и бесплатно!
Договорились? - тогда я "за"
А иначе, "где деньги, Зин?"
А вернее - где их на те маски взять?
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Обязательно, и из ложечки всех кормить еще надо.
Как гречку разметать в маркетах - так деньги есть у всех, а как маску - дааайте бясплатно.
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Да бл@дь шейте сами с ткани иголкой за 30 минут !Деб@ли по видео даже на ютубе для чайников всё разживали ! Что же вы такие недоразвитые и немочные !Жопу тоже подтирать?!
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Зебилы они такие дебилы, всё надеятся на доброго дядю клоуна, а тому пох.й
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armamagedoniks Что ты тут орешь, придурок? Кроме маски еще нужны очки, полностью закрытые и перчатки. Если здесь кто-то обосрался, то только ты.
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Разумно, но где их взять? Перед тем как требовать, нужно создать условия для выполнения требований
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Берёшь руки если не со сраки и делаешь?Люди вы своей мега дебильности только бесите !Какое то недоразвитое стадо !Масок нет !Капец!Беда и проблема !Кусок ткани и резинка закреплённая степлером 2 минуты ! Одни д@билы на карантине не сидят другие д@билы нет масок на задницу сели.Какое то стадо недоразвитых имбецылов.Как вы вообще работаете и детей воспитываете с такими мозгами?
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Беда в медучреждениях, где нет масок и не только масок, но и костюмов и перчаток и тд. Да и правильно пишут, если с людей требовать маски и брать штрафы, то власть как минимум должна обеспечить их наличие в аптеках.
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вона трахалась з чурками - причому тут маска?
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Нє прідумивайтє. В арігіналє : "імєла кантакти с інастранцамі".
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Градус діскусій вазрос внєзапно. Прішлось снять лішнюю адєжду.
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Ну а теперь если Зе называет Украину проституткой, то логично нам писец.
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Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами"Источник: https://censor.net.ua/n3184052

Незрозуміло.
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ета проклятая нєопрєдєльонность!
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та там в самой раше число русофобов как бы тоже начинает расти ))
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-- сколько у вас било полових партньоров?
-- 15. А! 26 - вспомніла адін случай на футболє
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Вирус постепенно перебирается от больших городов к малым, вот тут он столкнется с реальностью, что такое украинская медицина, которой никто не занимался
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Украинская медицина? Слышал. Когда-то у нас была.
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прєдохраняцца - це в комбінізоні. Тільки ґандона мало
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Бл!... Перепрацював сьогодні. Ледве не...
(ок, мовчу)
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От перенапряжения? Её шо, током шарахнуло?
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Ах ха хах еврей фото саши грей запостил в новости про италию...
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Походу это останки той лошадки, которую ёжик в тумане искал.
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Тот случай, когда пожалела, что подцепила не сифилис.
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У моей бабушки бьіла лишь одна любовь- моряки!😂
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Молодь, гопники і собачатники безсмертні, маски не носять, кучкуються і на всіх плювали.
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