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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 На Днепропетровщине от пневмонии умер мужчина, у которого подозревают коронавирус, - ОГА

В Днепре от пневмонии умер 45-летний мужчина, у которого подозревают коронавирус. Неделю назад он вернулся с отдыха в Египте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Только что директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днепровской больнице №21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось", - отметил председатель областной ОГА Александр Бондаренко.

Мужчина вызвал скорую 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.

"Является ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра, - отметил Бондаренко. - Еще раз призываю жителей области: только почувствовали недомогание, немедленно звоните врачу. Самолечение может привести к трагическим последствиям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое инфицированных коронавирусом в Днепре - это супружеская пара, недавно вернувшаяся из Франции, - глава ОГА Бондаренко

Сейчас на Днепропетровщине два лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Девять человек сейчас проверяют на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3184051
 
 
 Топ комментарии
 
А скольких заразил? Капец, как отдохнул
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и земля плоская ... от кори шото не мрут по 5к в месяц в одной стране
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Да, не 80, как успокаивает итальянская статистика
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А скольких заразил? Капец, как отдохнул
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Один носитель коронного вируса заражает 2-3 человек.
Один носитель вируса кори заражает 25 (двадцать пять) человек.
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Вы, главное, верьте прессе и картинам ужаса из телевизора. Они никогда не врут.
Не забудьте спросить: почему вирус так боится путешествовать на юг Италии.
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Наверное потому, что там меньше людей живет?
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Или потому что там мафия правит. Всем известно что вирусы очень боятся мафии.
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Ты кстати про это тоже по телевизору слышал?
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Не. Я кино смотрел "Джонни-Зубочистка" с Роберто Бенини.
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да не корми ты этого тупого тролля
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Видишь ли, когда "конспирологи" утверждали что планетой командует единое мировое правительство, которое прячется за спинами всяких выбираемых арлекинов, над конспирологами смеялись.
Однако когда от этого несуществующего (ага) правительства раздался рык: "А ну всем запереться в своих норах, и сидеть тихо, мля !", единомоментно, безо всяких демократических рассусоливаний, все оказались де-факто на зоне мягкого режима.
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Середня, середня.
До важкої Ви не дотягуєте.

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как бы там высокой степени пофигизма и отсутствия инстинкта самосохранения
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Про корь заражает 25, если нет прививки, ты забыл добавить, а таких идиотов мало, которые отказались от этой прививки
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Таких идиотов очень много за последние 30 лет. Вы не путайте современную Украину с УССР.
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Все новости, исходящие из стран где правят мордоворотные тоталитарные режимы, безусловно заслуживают доверия. Разве советская пресса когда-нибудь врала, например ? Ну ведь бред же. Разве могла врать газета, которая называлась "Правда" ?
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нет, заслуживают доверия высеры тупого австраллйского тролля, не верящего в опасность, когда уже власти западных демократических стран в эту опасность поверили На Днепропетровщине от пневмонии умер мужчина, у которого подозревают коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 1686
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У нас даже аптекари не верят. А они ведь - тренированные медицинские профессионалы.
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главное, чтоб так как в италии только не получилось, там попервой тоже никто серьезно не воспринимал
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В Италии очень много стариков в домах престарелых и в госжилье. Именно они и составляют подавляющее большинство умерших. Старого человека валит любая простуда.
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и в испании много, да и везде...развелось пенсионеров, понимаешь ли
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не напасешься этих ивлов, особенно если не вводить карантинных мер, чтоб не заболевали в большом количестве в короткий промежуток времени
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Я люблю смотреть про Италию. Там удивительные люди имеют дворцы и виллы. Российский пропагандон Соловьёв, например. И вроде даже у Авакова там хатынка.
И что их туда всех тянет ? Мёдом лыжи намазаны, наверное
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это тут к чему?в испании тоже у многих виллы(у порошенко, например), а в англии многие учат своих детей, и?
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Когда в Италию прибыли несколько российских военных транспортных самолётов с "помощью для борьбы с коронавирусом", всё встало на свои места. ЭВАКУАЦИЯ.
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aquarius580 .,кацапсинка, в следующий раз предоставь справку от психиатра,а пока-в спам! На Днепропетровщине от пневмонии умер мужчина, у которого подозревают коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 1702
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У меня есть справка от ВАК СССР: "кандидат физ-мат наук"
Такая подойдёт ?
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Когда нечего сказать по сути, лепят дурацкие картинки, с переходом на личности.
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помню при совке,мой отец-доктор всегда говорил.что советская медицина отстает от Западной на 30 лет! ты ето имел ввиду?
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Я имею ввиду что 30 лет в Украине (и вообще в пост-СССР, и не только) большинство населения забили болт на прививки.
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"Является ли причиной осложнений именно коронавирус". Коронавирус - причина осложнений чего? Ничо уже не понимаю.
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Они сами ничего не понимают что пишут. Повторяют страшилки из СМИ.
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обычно коронавирус дает осложнение -вызывает развитие атипичной пневмонии (легкие набухают и человек задыхается)
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Осложнение - это следствие чего-то, а не причина. Шо там у кого набухает, мне как-то...
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На самом деле всё просто. Мировая элита полностью облажалась со своей моделью "глобализации". Вместо рая на земле, получился полный трэш: реальные индустрии уехали в Китай и прочие Азии; население разучилось держать в руках не только калаш, но даже отвёртку; в школах учат двадцати шести видам сексуальности у гомиков, но не учат даже нормально умножать в столбик. Миллионы варваров прут через границы в бывшие страны христианской цивилизации. И всё это нужно было остановить, когда пришло осознание: что они натворили за последние сорок лет.

Теперь мировая элита просто нажала кнопку "Reboot". Пробуют начать с чистого листа.
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A не всё равно - от чего именно была пневмония ?
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Как по мне, отчего была пневмония, - это неизвестное количество людей, которых он мог заразить. НЕ пневмонией, если причина ее - коронавирус(((
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Вирус кори в 10 (десять) раз заразнее.
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и земля плоская ... от кори шото не мрут по 5к в месяц в одной стране
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Вы, главное, верьте прессе и картинкам из телевизора.
Как только кто-то умрёт в доме престарелых или в госжилье - смело пишите "коронавирус" в результаты вскрытия.
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От кори тоже лежат, если тяжёлый случай. Корь вызывает жуткую тахикардию, и протекает как тяжёлый грипп.
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а тебе, тупарю, хоть в очи ссы, все божья роса...сколько должно умереть, что ты понял серьезность проблемы?милллион?
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не корміть тупорилого кацапського троля
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От вируса кори есть вакцина.
Я когда ею переболел, даже не понял.
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Последние 30 лет на вакцину все забили болт. Каждый год в Украине серьёзно болеют корью тысячи, если не десятки тысяч.
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Єто их проблемьі, без прививок в детский сад не принимают.
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Мы говорили о том что реакция на корь и на эту корону абсолютно диспропорциональны.
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Какую реакцію тьі хочеш получить от тех, кто хочет себе сделать прививку от короньі, но ее нет?
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Внимательно прочесть книжку по вирусологии: что такое вирусные инфекции, как они развиваются, и почему у каждой из них есть календарная (!) картина, идентичная для каждого пациента, а у короны такой картины нет.
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Почитай, чем лечится обьічная пневмония и отстань.
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Ещё раз: вы отдаёте себе отчёт в абсурдности заголовка, в рамках идеи которую вы сами же высказали ?
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Кацап, іди на лента сру розказуй свої байки про світову змову.
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задрал этот тролляка, скучно там ему в австралии надо приходить на украинский сайт и куету тут нести
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тут как бы тема такая, что корона вызывает пневмонию. Вот только какого типа или вида - я хз, я не врач, не понимать.
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Атипичную, остальная лечится антибіотиками.
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Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками.
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Я говорил про пневмонии, а не вирусньіе инфекции.
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Вы заголовок темы прочли ? Ведь он абсурден, исходя из вашего же комментария.
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Почему?
Если бежать в больницу в последний момент тут лекарства уже могут не помочь.
Но есть здесь и другої момент, слишком бьістро отдал богу душу, так что подозрения вполне обомнованьіе.
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Ещё раз: что показало вскрытие ? Если он умер от пневмонии - а она вызывается бактериями - при чём тут вирус ?
Кто-нибудь видел результаты паталогоанатомического исследования ?
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вирус ослабил организм, после чего пневмония развилась очень быстро и в сильной степени
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Это может произойти от любого вируса, поражающего верхние дыхательные пути.
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Нет, не все равно, так как у него еще жена наверно есть, дети, который сейчас ходят и всех заражают.
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Вот я думаю: когда вся эта паника закончится (а Дональд Фредович уже потребовал весь этот трэш завершить к Пасхе) - чем оправдываться будут те кто разжигает панику ? Они ведь будут выглядеть не лучше чем кретины клеившие на свои тачки стикеры "Зекоманда !"
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Та какая паника? Пусть Зебилы выходят на улицу, в парки, целуются, обнимаются.
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Как раз они сейчас будут сидеть как мыши под метлой.
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Мне их почему-то не жалко. Точнее, жалко как пациентов психдиспанцера.
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Ты вроде и мир увидел, в цивилизованную Австралию, видимо эмигрировал. А как был сельским малообразованным вуйком, так и остался. Такой упертый вуйко, что знает всё лучше всех. Но из аргументов только такой - "потому что я так сказал". Как тот (на цензоре видео наднях было) что приехал с заграницы и говорит, что карантин это больше проблема стариков. Но пока нету беды, то такие герои на словах. А если беда, то перобувочная. Как и клоун Трамп на которого ты ровняешься.
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aquarius - упоротый порохобот, психика которого не выдержала проигрыша Порошенка на прошлых выборах. Я давно за ним наблюдаю, еще с тех времен, он и тогда был явно не в себе.
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Я не знаю был ли он грешник
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Nofenko TV1 час назад

Часть российских "вирусологов", прибывших в Италию, оказалась заражена коронавирусом. В настоящее время все эти "спасатели" изолированы в отдельном блоке прибытия аэропорта. Итальянская медицина и власти теперь заняты ещё и ими... Да уж, многоходовочка, похоже, не удалась. Понятно, что Кремлю плевать на итальянцев, так же как и на россиян. Во внутренней политике сплошной провал, а сейчас видим, что даже на дальних рубежах писец подкрадывается не так уж и незаметно. Вот, что нефть-матушка делает! Затряслись ручки, задрожали коленки... Кто хоть немного понимает по-итальянски, эту новость повторяют на итальянском канале Rainews достаточно часто.﻿
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главное .что ***** уже спряталось на Валдае в резиденции.
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Так, они ГУМАНИТАРКУ ОТ ***** везли - скипидаровую МАЗЬ - отличное средство от коронвируса - тов. Сталин так лечился и не кашлял.
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І от де ж це він, сарака, у теплому весняному Ґеґипті підхопив звичайну пневмонію, та ще й у настільки жорстокій формі, що за тиждень вже й сичі по ньому завили?
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А сколько таких уже лежит после эвакуации...
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Логичный конец быдла. Ещё 80 тыс ублюдков привезли Зебилы. Эти ссуки Украину уничтожат. По миру гуляет смертельный вирус... а быдло едет отдыхать туда, где он распространяется. "*****, сэр!" Нормальные люди выехали, осталось... вот это зелёное лайно.
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1) люди выехали за кордон,еще не зная о пандемии
2) не будь таким злым-не порть свою карму
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По тексту новости - вернулся неделю назад, отдыхал 10 дней. Итого он летел туда 7 марта (как и ту пара из Днепра которая полетела в Париж и заболела). Надо ли говорить что 7 марта про коронавирус уже пищали из каждого утюга?
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