 На Днепропетровщине от пневмонии умер мужчина, у которого подозревают коронавирус, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Только что директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днепровской больнице №21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось", - отметил председатель областной ОГА Александр Бондаренко.
Мужчина вызвал скорую 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.
"Является ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра, - отметил Бондаренко. - Еще раз призываю жителей области: только почувствовали недомогание, немедленно звоните врачу. Самолечение может привести к трагическим последствиям".
Сейчас на Днепропетровщине два лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Девять человек сейчас проверяют на COVID-19.
Один носитель вируса кори заражает 25 (двадцать пять) человек.
Не забудьте спросить: почему вирус так боится путешествовать на юг Италии.
Однако когда от этого несуществующего (ага) правительства раздался рык: "А ну всем запереться в своих норах, и сидеть тихо, мля !", единомоментно, безо всяких демократических рассусоливаний, все оказались де-факто на зоне мягкого режима.
До важкої Ви не дотягуєте.
И что их туда всех тянет ? Мёдом лыжи намазаны, наверное
Такая подойдёт ?
Теперь мировая элита просто нажала кнопку "Reboot". Пробуют начать с чистого листа.
Как только кто-то умрёт в доме престарелых или в госжилье - смело пишите "коронавирус" в результаты вскрытия.
Я когда ею переболел, даже не понял.
Если бежать в больницу в последний момент тут лекарства уже могут не помочь.
Но есть здесь и другої момент, слишком бьістро отдал богу душу, так что подозрения вполне обомнованьіе.
Кто-нибудь видел результаты паталогоанатомического исследования ?
Часть российских "вирусологов", прибывших в Италию, оказалась заражена коронавирусом. В настоящее время все эти "спасатели" изолированы в отдельном блоке прибытия аэропорта. Итальянская медицина и власти теперь заняты ещё и ими... Да уж, многоходовочка, похоже, не удалась. Понятно, что Кремлю плевать на итальянцев, так же как и на россиян. Во внутренней политике сплошной провал, а сейчас видим, что даже на дальних рубежах писец подкрадывается не так уж и незаметно. Вот, что нефть-матушка делает! Затряслись ручки, задрожали коленки... Кто хоть немного понимает по-итальянски, эту новость повторяют на итальянском канале Rainews достаточно часто.
2) не будь таким злым-не порть свою карму