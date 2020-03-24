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 Офис президента просит ОГА помочь воинским частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса

В Офисе президента Украины обратились к главам облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации (КГГА), чтобы они были готовы безвозмездно помочь военным частям Вооруженных сил Украины в организации питания личного состава в связи с возможными проблемами из-за эпидемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее письмо направила им заместитель главы Офиса президента Анна Коваленко из-за задержки подписания контрактов с компаниями, которые оказывают услуги по питанию в военных частях.

Офис президента просит ОГА помочь воинским частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса 01

"Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить. Министерство обороны приняло решение продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году. Подготовили соответствующие изменения в бюджет, утвердили их на Кабмине. Теперь изменения ждут – решения Верховной Рады", - рассказала она.

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Она отметила, что по предварительной договоренности с компаниями-поставщиками питания для военных частей, они продолжают это делать за рамками договоров до 25 марта 2020 года.

"Конечно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, были привлечены главы ОГА, чтобы они держали контакт с военными частями, которые дислоцированы в их областях, и в случае необходимости всячески способствовали обороне государства", - указала Коваленко.

В свою очередь, заместитель министра обороны Алексей Марценюк сообщил агентству, что с поставщиками достигнуты договоренности о поставке питания, а Кабинет министров срочно подал законопроект о продлении договоров 2019 года, который теперь должна рассмотреть Верховная Рада.

"Осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, командирам в\ч был на основании письма Офиса президента донесен алгоритм взаимодействия с органами местной власти в случае наступления экстренной ситуации", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3184050
 
 
 Топ комментарии
 
Провластные долбо..бы уже перестают армию кормить, в угоду пуйлу.
Кто не хочет кормить свою армию тот будет кормить чужую армию - сегодня актуально как никогда.
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"Якщо завтра в рамках Тристоронньої робочої групи у Мінську Єрмак підпише документи Москви і легалізує «Консультативну Раду» з т.зв. ДНРЛНР, то нам доведеться одягати маски і робити те саме з Зеленським, що ми робили з Януковичем без масок." - Volodymyr Omelyan на ФБ
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это темные схемы Гриценко-Апаршина..
у СБУ, НАБУ и ГБР есть повод возбудить уголовное дело в связи с подрывной деятельности, направленной на ослабление национальной обороны господ Апаршина, Хомчака, Тарасова и связанных с ними бизнесменов..
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Как уже надоели эти порохососы, которые всё отмывают грязных вороватых евреев.
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Да ладно, никто кроме разумковских СММ-щиков типа тебя не отмывает Зеленского, Шефира и всю эту камарилью.
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Ну давай, НЕпорохосос, скажи, что твой еврей зеля (по его словам) сделал
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Что, федоровское, грустно стало? Зеля с баблом кинул? А кому сейчас легко?

Офіс президента просить ОДА допомогти військовим частинам продуктами у зв'язку з можливими зривами поставок через коронавірус - Цензор.НЕТ 6121
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однозначно ПОЗОР !

Украина не может накормит свою армию ?
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Провластные долбо..бы уже перестают армию кормить, в угоду пуйлу.
Кто не хочет кормить свою армию тот будет кормить чужую армию - сегодня актуально как никогда.
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А че все так недовольны Зеленским? Он бещал сломать систему? Ну вот, система поломана, пользуйтесь.
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Я -говорит,введу муйню такую-
от голода заплачете навзрыд!
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суки. вы не подписали довольствие по новым схемам и решили вернуть все как было раньше. волонтеры и военные уже месяц бьют тревогу. "будьте готовы... с связи с вирусом". дебилы. все спишите на вирус?
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"Якщо завтра в рамках Тристоронньої робочої групи у Мінську Єрмак підпише документи Москви і легалізує «Консультативну Раду» з т.зв. ДНРЛНР, то нам доведеться одягати маски і робити те саме з Зеленським, що ми робили з Януковичем без масок." - Volodymyr Omelyan на ФБ
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Де всі Фалькони, Воїни света та усі хто розповідав про ''баригу'' та розкрадання армії?!?!?!! Запроваджена Порохом реформа харчування закрита,фінансування армії припинено. Зелена чума пропонує вам просити їсти у голів держадміністрацій на місцях.
Сдьєлалі сібьа вмьєстьє?
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Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9463

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

24 Марта 17:21 1

0
Зеленський та Хомчак залишили військові частини ЗСУ без харчування? Документ
Ну що друзі, особливо ті з ЗСУ,які голосували за Зеленського - отримуємо черговий "подарунок" від зекомандувача. З 25.03 багато військових частин можуть залишитись без харчування, тому Зеленський перекладає відповідальність за це на міські адміністрації. У яких він же - забрав більшу частину бюджету (це податок на землю, що залишався у містах). І тепер міста повинні забезпечувати за свій кошт боротьбу з пандемією, та до того ж безоплатно вирішити питання с харчуванням солдат? Як це зробити, де взяти кошти - коміка це не хвилює. Подробиці чому склалась така ситуація і хто у цьому винний чудово розклала по полицям Діана Петреня, що займалась питання впровадження нової системи харчування Начальник Генштаба Хомчак, назначенный Зеленским, запустил схему воровства на питании ВСУ? (Документ)
Коментар Диана Петреня по цій ситуації дуже простий:
Зовсім просто і доступно. Зовсім зовсім скоро частини харчуються по системі аутсорс залишаться без їжі. Зовсім без їжі. Чи не «погано поїли», не «херово тушняк» а просто без їжі.
Винен в цьому Хомчак, і команда нових осіб. Можу, як колишній керівник проекту реформа харчування ЗСУ, забезкоштовно дати супер підказку нинішньому керівництву: для того що б Армія не залишилася голодною вам треба ПЕРЕЙТИ НА НОВУ СИСТЕМУ ХАРЧУВАННЯ! Для цього зроблено, ммммм, дайте подумати, ВСЕ! Абсолютно всі!
Докерувалися, дибілів.
Адекватним рекомендую знову закуповувати їжу для армії.
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....Перечень продуктов, которые закупает Минобороны, достаточно велик. К тому же в нем можно встретить не только привычные для солдат перловку и картофель, но и такие деликатесы, как красная рыба, телячьи стейки, форель, сыр фета, молочный шоколад, натуральный кофе, киви и многое другое....
в каталог включен практически полный перечень продуктов, который может закупаться исходя из калорийности ...условно вы можете выбрать любой набор продуктов, общая калорийность которых соответствует установленным нормам калорий, которые должен получить солдат, питаясь в столовой
Но надеяться, что наши солдаты питаются красной рыбой и киви, не стоит. "Все эти деликатесы закупаются для так называемых генеральских столовых. Их ведь никто не отменял.

Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса звиняй, бананів у нас немає Офіс президента просить ОДА допомогти військовим частинам продуктами у зв'язку з можливими зривами поставок через коронавірус - Цензор.НЕТ 5713
Проведения тендера Заключение договора Офис президента "сделать вчера" "Вижу цель - не вижу Приказ срок ВЧЕРА
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вава если твой НГШ не справляется и а твой воен советник карловарский опарышь апарашин .....
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в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить. """
Фірма вигадала собі форс-мажор... З доставками зараз навіть легше
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У Бубочки деньги кончились. Все шо оставил Порошенко - просрали на ветер, растащили на мерседесы, премии. Предлагаю зетипиллам открыть счет и каждый кто голосовал за Осла пусть переводят туда по 4000 евро.
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С зебила ничего не возьмешь, кроме пропитой печени.
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Не хотят добровольно - взыскать принудительно.
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Предприятия, с которыми МО замутило тендеры решили продать продукты подороже, МО не против, откаты уже распилены, так что теперь собираем с миру по нитке
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И давно
Собственно, изначально
Глаза открываются слишком поздно(((
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Дожили, что опять народ будет кормить и одевать армию, как в 2014 году. Горите в аду, зебилы.
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Неужто зелебоба сегодня не выступал с видео-обращениями Ну ничего ещё наверстает
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и что, воины ВСУ будут терпеть плохое питание молча?
Если будут терпеть, то тогда пох...

Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 765
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на Січових Стрільців, 77 поіщітє


ШотваРіцца
@dneprlena 5 июл. 2019 г.
код ЄДР 40422142 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН" стала ПП "СЛУГА НАРОДУ"
код ЄДР 39644910 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ'ЄДНАНА УКРАЇНА" стала ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ"
код ЄДР 40222149 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИР ТА ДОБРОБУТ" стала ПП "СІМ'Я" керівник ГАНДЗЮК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА - да, да та сама Катя Гандзюк
всі три випадки перекупки і переіменування пов'язані з людьми кумапутєна
переіменування "рішучих змін" на "слугу народу" пов'язано з Качурою Олександром очільником одного з київських осередків "українського вибору" кумапутєна
тред донизуhttps://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1110556231427653633
і ця ж сама контора є спонсором партєйкі "слуга народу", а також безоплатно здає ув оренду 30 кв.м в офісі 728 в буд 77 по вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/937041292680486914
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Шо, уже "приехали"?..еще же и года не прошло...а после такой инфы гражданские баушки и ушлые дедушки все на корню сметать начнут...и на рынки втри дорога..охренеть, до чего же тупые урядники, ну кто же такую инфу в такое время, да в открытый "космос"?!
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не начнут. по причине отсутствия денег.)
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еще и как начнут, 100+лярдов зелени в кубышках...из них и у "стариков" тоже доля немалая, почему по легкому и не утроить?..знакомая есть , корова одна у нее, все дочке на свадьбу копит и сыну-балбесу на джип..оборотится тетка, не упустит шанс... Офіс президента просить ОДА допомогти військовим частинам продуктами у зв'язку з можливими зривами поставок через коронавірус - Цензор.НЕТ 8528..
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Где можно организовать Зеленую народную республику? Может, в Магадане им выделить пару районов? Погрузить квартал95 во главе в Ослом и Ленкой, свиту и в скотовозах отправить .
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Прицепить сзади еще теплушку с Беней и каналом Г+Г во главе с Мосейчучкой. пусть там медведям втирает про Кловуна.
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а недавно , при порохе ели все шыколад......
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Из за карантина Порошенко вторую неделю не можеть навсегда уезжать из Украины. Чемоданы денег уже некуда складывать.
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Яка різниця, між тими, хто вивозив зерно у 1933 році з України,
І тими, хто продав маски, під час епідемії?
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Если чесно - я не удивлён. Если ставить Кловуна управлять страной - такое пренепременно случится. Случится еще и не такое. Поржем по приколу над зетипиллами.
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Румынский рубль ищет нового долбойоба себе в тотемы. Кобыла тупорылая. Притянуло нам наголовы чаморошного и "ой, он порулил не туда, несите нового".Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1110
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Волонтёры обеспечивают всем необходимым больницы , местные власти должны обеспечить питание армии .Вопрос -а нахрена нам тогда президент и Кабинет министров ? ((
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Людською мовою-полундра рятуйся хто може. Між тим хто кормить той і влада.Буде багато маленьких Україн? Клоуни вертайсесь в цирк.
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В Житомире один заболевший, а больнички с минздравом уже просют население скинуть денежек на боротьбу с эпидемией. Я абсолютно спокоен. У них все под контролем. Все под контролем. Все....ААААААААААААААА.Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 3747
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ага, безвозмездно, просили, а потом их гбр затаскает за растрату и бумажку не так оформленную и назовет свынарчуками... нема дурных
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Ну дожились.. Верховный главнокомандующий не в состоянии накормить армию.... Что дальше?
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Между строк читается предупреждение невоенным: гребите всё из супермаркетов - может прекратиться подвоз продуктов в магазины.
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Вот это "зашква"...это звиздец..где сухпайки ? Армия должна иметь штатную структуру из поваров,столовых,интендантов а не какие то компании где хрен знает кто и что...Продукты поступают и хранятся на складах воинских частей .
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Какое-то днище! Обычно армия приходит на помощь гражданским, если-шо. Неужели Зеленский так быстро кончил так трепетно, с душой созданную Порошенко почти самую мощную армию в Европе с её непревзойдённой логистикой?
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А вони ці зміни годувальців зробили як раз під час того, як Європа починала вже полихати від корони і почали змінювати тих, хто роками забезпечував хоч і не ресторанним, але не поганим харчуванням. А головою подумати було важко, що зараз робити глобальні зміни - ризик і можливо злочин, і до того ж безглузда дія. Відповідати хтось буде? Хто цю "кашу" почав варити саме зараз?
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Можно попросить ссылку на источник информации? Когда и кого начали начали менять. Лучше документы. Кто они? Президент? Министр обороны? А то я не в теме , кто за это отвечает.
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еще чуть - чуть и мы либо останемся без армии , или армия пойдет вперед , сама
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Ожидаемо ... Скоро еще не такое начнется
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работы не будет .....жрать что то нада .......... выход. идти зелю рвать на куски ?????
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Приплыли. Говнокомандующий оставил армию голодной во время войны, расписался в некомпетентности и полном служебном несоответствии! Вот так войны и проигрывают. Янелох! Давай уже волонтёры и обязанности президента Украины будут выполнять! Всё что делает Янелох - всё противозаконно и наносит колоссальный вред Украине.
Импичмент... судить, и в тюрьму.
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Это ппц!
Зебилоиды, так кто теперь БАРЫГА?
Кто наживается на крови?
А куда подевались все эти барцуны, со свинарчуками?
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..борцуны сейчас из кубышек бабосики достают и с утра по магазинам сметать все с полок, им побарыжничать, срубить по легкому бабосиков в т.ч. и на горе людском -кредо по жизни, все остальное глубоко пох..поэтому и 73% под пи*дежь о барыге аж бегом на выборы подрывалось.... Офіс президента просить ОДА допомогти військовим частинам продуктами у зв'язку з можливими зривами поставок через коронавірус - Цензор.НЕТ 6635
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А где средства от налога который вы называете военным сбором?
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