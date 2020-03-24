 Офис президента просит ОГА помочь воинским частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее письмо направила им заместитель главы Офиса президента Анна Коваленко из-за задержки подписания контрактов с компаниями, которые оказывают услуги по питанию в военных частях.
"Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить. Министерство обороны приняло решение продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году. Подготовили соответствующие изменения в бюджет, утвердили их на Кабмине. Теперь изменения ждут – решения Верховной Рады", - рассказала она.
Она отметила, что по предварительной договоренности с компаниями-поставщиками питания для военных частей, они продолжают это делать за рамками договоров до 25 марта 2020 года.
"Конечно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, были привлечены главы ОГА, чтобы они держали контакт с военными частями, которые дислоцированы в их областях, и в случае необходимости всячески способствовали обороне государства", - указала Коваленко.
В свою очередь, заместитель министра обороны Алексей Марценюк сообщил агентству, что с поставщиками достигнуты договоренности о поставке питания, а Кабинет министров срочно подал законопроект о продлении договоров 2019 года, который теперь должна рассмотреть Верховная Рада.
"Осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, командирам в\ч был на основании письма Офиса президента донесен алгоритм взаимодействия с органами местной власти в случае наступления экстренной ситуации", - указал он.
у СБУ, НАБУ и ГБР есть повод возбудить уголовное дело в связи с подрывной деятельности, направленной на ослабление национальной обороны господ Апаршина, Хомчака, Тарасова и связанных с ними бизнесменов..
Украина не может накормит свою армию ?
Кто не хочет кормить свою армию тот будет кормить чужую армию - сегодня актуально как никогда.
от голода заплачете навзрыд!
Сдьєлалі сібьа вмьєстьє?
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
24 Марта 17:21 1
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Зеленський та Хомчак залишили військові частини ЗСУ без харчування? Документ
Ну що друзі, особливо ті з ЗСУ,які голосували за Зеленського - отримуємо черговий "подарунок" від зекомандувача. З 25.03 багато військових частин можуть залишитись без харчування, тому Зеленський перекладає відповідальність за це на міські адміністрації. У яких він же - забрав більшу частину бюджету (це податок на землю, що залишався у містах). І тепер міста повинні забезпечувати за свій кошт боротьбу з пандемією, та до того ж безоплатно вирішити питання с харчуванням солдат? Як це зробити, де взяти кошти - коміка це не хвилює. Подробиці чому склалась така ситуація і хто у цьому винний чудово розклала по полицям Діана Петреня, що займалась питання впровадження нової системи харчування Начальник Генштаба Хомчак, назначенный Зеленским, запустил схему воровства на питании ВСУ? (Документ)
Коментар Диана Петреня по цій ситуації дуже простий:
Зовсім просто і доступно. Зовсім зовсім скоро частини харчуються по системі аутсорс залишаться без їжі. Зовсім без їжі. Чи не «погано поїли», не «херово тушняк» а просто без їжі.
Винен в цьому Хомчак, і команда нових осіб. Можу, як колишній керівник проекту реформа харчування ЗСУ, забезкоштовно дати супер підказку нинішньому керівництву: для того що б Армія не залишилася голодною вам треба ПЕРЕЙТИ НА НОВУ СИСТЕМУ ХАРЧУВАННЯ! Для цього зроблено, ммммм, дайте подумати, ВСЕ! Абсолютно всі!
Докерувалися, дибілів.
Адекватним рекомендую знову закуповувати їжу для армії.
в каталог включен практически полный перечень продуктов, который может закупаться исходя из калорийности ...условно вы можете выбрать любой набор продуктов, общая калорийность которых соответствует установленным нормам калорий, которые должен получить солдат, питаясь в столовой
Но надеяться, что наши солдаты питаются красной рыбой и киви, не стоит. "Все эти деликатесы закупаются для так называемых генеральских столовых. Их ведь никто не отменял.
Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса звиняй, бананів у нас немає
Проведения тендера Заключение договора Офис президента "сделать вчера" "Вижу цель - не вижу Приказ срок ВЧЕРА
Фірма вигадала собі форс-мажор... З доставками зараз навіть легше
Собственно, изначально
Глаза открываются слишком поздно(((
Если будут терпеть, то тогда пох...
ШотваРіцца
@dneprlena 5 июл. 2019 г.
код ЄДР 40422142 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН" стала ПП "СЛУГА НАРОДУ"
код ЄДР 39644910 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ'ЄДНАНА УКРАЇНА" стала ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ"
код ЄДР 40222149 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИР ТА ДОБРОБУТ" стала ПП "СІМ'Я" керівник ГАНДЗЮК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА - да, да та сама Катя Гандзюк
всі три випадки перекупки і переіменування пов'язані з людьми кумапутєна
переіменування "рішучих змін" на "слугу народу" пов'язано з Качурою Олександром очільником одного з київських осередків "українського вибору" кумапутєна
тред донизуhttps://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1110556231427653633
і ця ж сама контора є спонсором партєйкі "слуга народу", а також безоплатно здає ув оренду 30 кв.м в офісі 728 в буд 77 по вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/937041292680486914
І тими, хто продав маски, під час епідемії?
Импичмент... судить, и в тюрьму.
Зебилоиды, так кто теперь БАРЫГА?
Кто наживается на крови?
А куда подевались все эти барцуны, со свинарчуками?