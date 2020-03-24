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 Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса

В Офисе президента Украины обратились к главам облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации (КГГА), чтобы они были готовы безвозмездно помочь военным частям Вооруженных сил Украины в организации питания личного состава в связи с возможными проблемами из-за эпидемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее письмо направила им заместитель главы Офиса президента Анна Коваленко из-за задержки подписания контрактов с компаниями, которые оказывают услуги по питанию в военных частях.

Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса 01

"Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить. Министерство обороны приняло решение продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году. Подготовили соответствующие изменения в бюджет, утвердили их на Кабмине. Теперь изменения ждут – решения Верховной Рады", - рассказала она.

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Она отметила, что по предварительной договоренности с компаниями-поставщиками питания для военных частей, они продолжают это делать за рамками договоров до 25 марта 2020 года.

"Конечно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, были привлечены главы ОГА, чтобы они держали контакт с военными частями, которые дислоцированы в их областях, и в случае необходимости всячески способствовали обороне государства", - указала Коваленко.

В свою очередь, заместитель министра обороны Алексей Марценюк сообщил агентству, что с поставщиками достигнуты договоренности о поставке питания, а Кабинет министров срочно подал законопроект о продлении договоров 2019 года, который теперь должна рассмотреть Верховная Рада.

"Осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, командирам в\ч был на основании письма Офиса президента донесен алгоритм взаимодействия с органами местной власти в случае наступления экстренной ситуации", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3184050
 
 
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Провластные долбо..бы уже перестают армию кормить, в угоду пуйлу.
Кто не хочет кормить свою армию тот будет кормить чужую армию - сегодня актуально как никогда.
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А че все так недовольны Зеленским? Он бещал сломать систему? Ну вот, система поломана, пользуйтесь.
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суки. вы не подписали довольствие по новым схемам и решили вернуть все как было раньше. волонтеры и военные уже месяц бьют тревогу. "будьте готовы... с связи с вирусом". дебилы. все спишите на вирус?
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"Якщо завтра в рамках Тристоронньої робочої групи у Мінську Єрмак підпише документи Москви і легалізує «Консультативну Раду» з т.зв. ДНРЛНР, то нам доведеться одягати маски і робити те саме з Зеленським, що ми робили з Януковичем без масок." - Volodymyr Omelyan на ФБ
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Де всі Фалькони, Воїни света та усі хто розповідав про ''баригу'' та розкрадання армії?!?!?!! Запроваджена Порохом реформа харчування закрита,фінансування армії припинено. Зелена чума пропонує вам просити їсти у голів держадміністрацій на місцях.
Сдьєлалі сібьа вмьєстьє?
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Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9463

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

24 Марта 17:21 1

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Зеленський та Хомчак залишили військові частини ЗСУ без харчування? Документ
Ну що друзі, особливо ті з ЗСУ,які голосували за Зеленського - отримуємо черговий "подарунок" від зекомандувача. З 25.03 багато військових частин можуть залишитись без харчування, тому Зеленський перекладає відповідальність за це на міські адміністрації. У яких він же - забрав більшу частину бюджету (це податок на землю, що залишався у містах). І тепер міста повинні забезпечувати за свій кошт боротьбу з пандемією, та до того ж безоплатно вирішити питання с харчуванням солдат? Як це зробити, де взяти кошти - коміка це не хвилює. Подробиці чому склалась така ситуація і хто у цьому винний чудово розклала по полицям Діана Петреня, що займалась питання впровадження нової системи харчування Начальник Генштаба Хомчак, назначенный Зеленским, запустил схему воровства на питании ВСУ? (Документ)
Коментар Диана Петреня по цій ситуації дуже простий:
Зовсім просто і доступно. Зовсім зовсім скоро частини харчуються по системі аутсорс залишаться без їжі. Зовсім без їжі. Чи не «погано поїли», не «херово тушняк» а просто без їжі.
Винен в цьому Хомчак, і команда нових осіб. Можу, як колишній керівник проекту реформа харчування ЗСУ, забезкоштовно дати супер підказку нинішньому керівництву: для того що б Армія не залишилася голодною вам треба ПЕРЕЙТИ НА НОВУ СИСТЕМУ ХАРЧУВАННЯ! Для цього зроблено, ммммм, дайте подумати, ВСЕ! Абсолютно всі!
Докерувалися, дибілів.
Адекватним рекомендую знову закуповувати їжу для армії.
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вава если твой НГШ не справляется и а твой воен советник карловарский опарышь апарашин .....
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в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить. """
Фірма вигадала собі форс-мажор... З доставками зараз навіть легше
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У Бубочки деньги кончились. Все шо оставил Порошенко - просрали на ветер, растащили на мерседесы, премии. Предлагаю зетипиллам открыть счет и каждый кто голосовал за Осла пусть переводят туда по 4000 евро.
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