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 Крымским татарам, удерживаемым в рамках второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", продлили сроки содержания в СИЗО, - правозащитники

Суды в России и оккупированном Крыму продлили срок содержания под стражей 18 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

Так, согласно решению Ростовского областного суда, Руслан Сулейманов, Асан Яников, Сейран Муртаза, Иззет Абдуллаев, Эрфан Османов, Сеитвели Сейтабдиев, Алим Аримов и Аким Бекиров будут находиться в следственном изоляторе до 14 июня.

Крымским татарам, удерживаемым в рамках второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир, продлили сроки содержания в СИЗО, - правозащитники 01

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Тем временем, Рустем Шейхалиев, Риза Изетов, Сервет Газиев, Яшар Муединов, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров, Раим Айвазов и Ремзи Бекиров, согласно решению подконтрольного России "Верховного суда Крыма", будут находиться в СИЗО до 15 июня.

Крымским татарам, удерживаемым в рамках второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир, продлили сроки содержания в СИЗО, - правозащитники 02

Напомним, 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.

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Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один - Раим Айвазов - содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3184049
 
 
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ю.
.
.
Умом Россию не понять.
.Да и не стоит напрягаться.
У ней особенная стать,-
-

везде насрать и не признаться..
.
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