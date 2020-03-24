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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Беременную женщину из Ирпеня госпитализировали с подозрением на коронавирус, - мэр Бучи Федорук

Экспресс-тест женщины оказался отрицательным, а ПЦР-анализ дал положительный результат.

Об этом пишет в Facebook Бучанский городской голова Анатолий Федорук со ссылкой на первого заместителя и.о. городского головы Ирпеня Александра Маркушина, передает Цензор.НЕТ.

"В Ирпене первый случай - есть подозрение на коронавирус.

К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается коронавирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ. Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной, у которой есть подозрение на коронавирусную инфекцию", - цитирует Федорук Маркушина.

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Беременную женщину из Ирпеня госпитализировали с подозрением на коронавирус, - мэр Бучи Федорук 01

Напомним, по состоянию на 10 утра 24 марта Минздрав подтвердил 97 случаев заражения коронавирусом в Украине. Из них не менее 28 - в Киеве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184048
 
 
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ого, два теста израсходовали, она шо, от депутата беременна?
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ого, два теста израсходовали, она шо, от депутата беременна?
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К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР... Наши врачи не сдавались и искали, искали.
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очень жаль эту несчастную девушку. но в тоже время некий шмигаль утверждает что Украина готова ко всем кризисам и вирусам, а минздрав хочет привлечь когото чтоб нас ...издили за поход из дома кудато. а ученых нужных нам, под жопу и в отпуск. ведь ко всему же готовы. правда нет нихрена но это херня. вот такое оно зеленое шобло
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