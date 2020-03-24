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 Нардеп от "СН" Холодов про дефицит антисептиков: это позор!

Нехватку антисептиков для рук в Украине можно восполнить, и для этого не нужны новые спиртзаводы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил 24 марта в Фейсбуке народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов.

"Это позор. В Украине дефицит примитивных антисептиков для рук. При том, что государство имеет монополию на производство и продажу спирта. Давайте разберемся, в чем проблема. Как устроен рынок производства спирта? Государство имеет монополию на производство и продажу спирта в Украине. Украинский спирт дороже, чем в других странах. В феврале в Украине работало 15 спиртзаводов, девять из них были недозагружены, в том числе пять работали на половину мощностей. Это официальные данные. На самом деле все эти заводы загружены, и то, что они производят, отправляется на черный рынок для производства контрафактного алкоголя. Но про алкоголь я расскажу в другой раз", – написал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт

Он подчеркнул, что для того, чтобы спирта хватало для производства антисептиков, нужно не запускать новые заводы, а вывести из тени уже работающие.

"Что с "медицинским спиртом"? Никакого "медицинского спирта" не существует. Есть только обычный этиловый спирт. Кабмин принимает специальное постановление, которым определяет список фармацевтических компаний, которым можно продавать спирт, и квоты на эту продажу. Они покупают у государства спирт с нулевой ставкой акциза. Все остальные (например, легальные водочники) – платят акциз. Все медицинские (фармацевтические) компании, которые имеют право покупать спирт, должны иметь специальные спиртохранилища, приборы его учета и измерения, а склады должны быть оборудованы налоговыми постами", – объяснил Холодов.

Антисептик для рук не является медицинским препаратом, поэтому спирт для его производства должен облагаться акцизом, написал нардеп. Он перечислил меры, которые нужно принять, чтобы антисептика в Украине хватало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса

"Временно отменить акциз для целевых производств и дать возможность покупать спирт широкому кругу частных производителей для производства антисептиков на период пандемии; увеличить квоты фармацевтическим компаниям. В "мирных условиях" рецептуру антисептиков нужно согласовывать с Институтом экогигиены и токсикологии им. Медведя. Главный санврач Виктор Ляшко уже дал команду согласовывать ТУ производства антисептиков мгновенно. Сейчас нужны максимально простые продукты – без особых брендов, торговых марок, в простой упаковке. После таких решений через неделю в аптеках и интернете появятся украинские антисептики в огромных количествах. Цена украинского антисептика должна быть до 70–100 гривен за 100 миллилитров готовой продукции. Передайте кто-нибудь это главе "Укрспирта" Блескуну. Пока он свои заводы откроет, у нас полстраны заболеет из-за тупости чиновников", – подытожил нардеп.

Также читайте: Цены на спирт подниматься не будут, - "Укрспирт"

Источник: https://censor.net.ua/n3184046
 
   
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Все правление ишака - сплошной позор.
Не просто позор - ДИКОЕ ПОЗОРИЩЕ.
На весь мир.
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А Ишак не дурак-Коломойшу родил
а зелёный нарид алименты платил..
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более того - емец все так же продолжает тормозить работу МОЗ Украины, по причине желания поставить своего смотрящего на тендеры..
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п.с. https://www.youtube.com/watch?v=XzS-*******
По следам китайской короны
Почему ВОЗ так долго отмазывал Китай и скрывал пандемию коронавируса, роль ВОЗ в исчезновении врачей в Китае, заявлявших о пандемии в декабре-январе..
И почему ВОЗ критиковал США и другие страны, выступая ПРОТИВ карантина (и остановки авиасообщений) по всему миру
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Все эти ограничения и акцизы били введены еще до ишака безусловно крепким хозяйственником Пепой. Но нужно отдать должное - повышение акцизов было начато еще задолго даже до Пепы. Этим грешили все правительства.
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жесть.. зебилов, оказывается - коронавирус поразил еще в 2014 году
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Не совсем. Это был его братан- вирус преклонения перед короной...
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Ну если побочный эффект действия коронавируса трезвая оценка ситуации, тогда возможно Ваши слова имеют некий смысл.
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В Офісі президента просять місцеві органи влади безоплатно допомогти військовим частинам Збройних сил України з харчуванням у разі можливих перебоїв в умовах пандемії коронавірусу.
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Это позор, потому что руководят страной долбо..бы. Отсюда и результат - нет ни антисептиков, масок, итд...
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твои же коллеги все продали. ТОЛЬКО ПРОСНУЛСЯ?. так тебя ужн ограбили, спи дальше
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Та производить никто ничего не хочет. Работники - или лентяи, или такие важные будто на них мир клином сошелся, импорт дешёвый душит, внутренний рынок маленький, оборудование сумасшедших денег стоит, аренда помещения космос, своё и до смерти не построить.
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Но про алкоголь я расскажу в другой раз", - написал политик, поторопись с продолжением а то высока вероятность что не все мы сможем дожить до продолжения.
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Тоесь грубо 1000 грн за литр спирта - а не дофига ли это ещё и без акциза?
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Цена была не "Цена украинского антисептика должна быть до 70-100 гривен за 100 миллилитров"Источник: https://censor.net.ua/n3184046
Уже писала - в Одессе две недели назад 32 грн. за 100 мл
Теперь нет ни цены, ни антисептика(((
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сегодня в аптеке спросил спирт-говорят нету.
"а шож тогда пить",спрашиваю?
"а я вам боярышник дам".по 15 грн 100 мл Нардеп от "СН" Холодов про дефицит антисептиков: это позор! - Цензор.НЕТ 8430
взял,куда ж деваться...
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Пандемия: инвесторы вывели из развивающихся стран рекордные 83 млрд дол.
Это наибольший зарегистрированный вывод капитала. Богатые станут богаче, бедные - беднее. Это относится и к нам: кто-то на свои деньги покупает в больницы аппараты ИВЛ, а кто-то (как дружбан преЗЕдента Радуцкий) продаёт за границу маски. Слуги, такие слуги...
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Ага...если бы только дефицит антисептиков....масок в аптеках нет...перекиси нет...марли нет...парацетамола нет...
В общем зеленое стадо...и ты в том числе обосрались во всем...
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За то все потенциально зараженные дома.
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типа они не ходят в магазин за хлебушком, ага, ай вонт ту билив
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Ну они то обосрались а вы молча нюхаете
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Студия "квартал 95" передала больнице Кривого Рога полное собрание "квартала" на ДВД.
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Это не позор,это коррупция и казнокрадство,где нелох и его дела?
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Ну тут все понятно уже с властями. Я вот одно не могу понять, почему всем людям насрать даже на свою жизнь? Идет тотальный грабеж, геноцид народа и слив страны. Почему все на молча сидят по домам и смотрят в окно?
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" Цена украинского антисептика должна быть до 70-100 гривен за 100 миллилитров готовой продукции"Источник: https://censor.net.ua/n3184046 Ох..ь
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Не страна а разграбленное пепелище с огромным количеством олигархов на красивых машинах, с огромными, нах@р не нужными домами, судами для обеспечения и продвижения нужных решений а также в случае залетной птицы - защиты этих самых олигофренов, Клоуны хронические у власти и бесконечная тупость народа... надеюсь коронавирус очистит этот мир и сделает его лучше
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послушайте, если бы мне было интересно что там говорят слуги, я бы таки подписался на их фейсбук сам, без всяких цензоров.
Зачем здесь этот репост? Попахивает
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Слова вірні, та чекати добра від мертвечука та його кума, діло дурне. Вони "благими" намірами стелять дорогу в кацапське пекло
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Снять акциз и разрешить продавать спирт производителям антисептикам ,НО ПРОИЗВОДИТЕЛИ обязаны произвести антисептик ( расчетное количество) и сдать продукцию в аптеки (отчеты в какую тортовую сеть)
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да он с ума сошел гнать такую цену...

я буду руки самогоном брызгать из принципа просто....
в разы дешевле, а эффект такой же...

Цена украинского антисептика должна быть до 70-100 гривен за 100 миллилитров готовой продукции.Источник: https://censor.net.ua/n3184046
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Только самогон должен быть крепче 62 градуса
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Литр спирта 120 грн...
100 мл...это 12 грн...
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градус полного выгона где то 50-55 градусов....
горит, что тот бензин...
вполне достаточно.., и кожу не повредит...
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кстати нелишним будет и горло регулярно крепким самогоном дезинфицировать. Короновирус как известно ето легочная болезнь и попадает в легкие через горло.
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ALEX SUROVV - это даже не обсуждается...

пришел домой с улицы - накати 50 грамм...
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Я одного не понимаю, откуда такая безумная цена в 1000грн/литр спирта? Даже если гнать в домашних условиях то по цене выйдет раз в 10 дешевле. А в условиях массового производства цена должна быть еще дешевле раза в 2. Максимум 1 литр спирта должен стоить 50-100грн.
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А навіщо антисептик? Коли прийшов додому помий руки. Нафіга він на вулиці?
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1000 грн за литр?? А ты не офигело?
120 грн литр спирта...плюс немного перекиси и совсем чуть-чуть глицерина...и две капли ароматизатора....а остальное навар?
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Вместо антисептиков акциз на спирт,вместо масок дикий ЕСВ,что бы вы там вместо туалетной бумаги использовали кассовые аппараты мрази.
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72%;- Ура, мы сломали систему !
25%;- Идиоты, это была система жизнеобеспечения.
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Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных уродов?!
🤔
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Видимо весь скупил и сейчас хочет втридорога толкнуть.Один уже так с трибуны кричал что нету никакого корона-вируса но почем то его сейчас не слышно.
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в Украине нет дефицита антисептиков, а есть дефицит совести, на заправке по 50 грн, сегодня видел....ну в Англии на видео, принц подошел к учреждению, а на входе бесплатно антисептики для всех
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позор-позор...
надеюсь, теперь зе-депутат из-за этого сделает себе сэппуку?

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задолбали уже со своими антисептииками, страшилкам,спасатели малибу, ну идите все в отставку в мире если не произвели того чего не хватает а нехватает всего от туалетной бумаги до совести
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