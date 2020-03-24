 Нардеп от "СН" Холодов про дефицит антисептиков: это позор!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил 24 марта в Фейсбуке народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов.
"Это позор. В Украине дефицит примитивных антисептиков для рук. При том, что государство имеет монополию на производство и продажу спирта. Давайте разберемся, в чем проблема. Как устроен рынок производства спирта? Государство имеет монополию на производство и продажу спирта в Украине. Украинский спирт дороже, чем в других странах. В феврале в Украине работало 15 спиртзаводов, девять из них были недозагружены, в том числе пять работали на половину мощностей. Это официальные данные. На самом деле все эти заводы загружены, и то, что они производят, отправляется на черный рынок для производства контрафактного алкоголя. Но про алкоголь я расскажу в другой раз", – написал политик.
Он подчеркнул, что для того, чтобы спирта хватало для производства антисептиков, нужно не запускать новые заводы, а вывести из тени уже работающие.
"Что с "медицинским спиртом"? Никакого "медицинского спирта" не существует. Есть только обычный этиловый спирт. Кабмин принимает специальное постановление, которым определяет список фармацевтических компаний, которым можно продавать спирт, и квоты на эту продажу. Они покупают у государства спирт с нулевой ставкой акциза. Все остальные (например, легальные водочники) – платят акциз. Все медицинские (фармацевтические) компании, которые имеют право покупать спирт, должны иметь специальные спиртохранилища, приборы его учета и измерения, а склады должны быть оборудованы налоговыми постами", – объяснил Холодов.
Антисептик для рук не является медицинским препаратом, поэтому спирт для его производства должен облагаться акцизом, написал нардеп. Он перечислил меры, которые нужно принять, чтобы антисептика в Украине хватало.
"Временно отменить акциз для целевых производств и дать возможность покупать спирт широкому кругу частных производителей для производства антисептиков на период пандемии; увеличить квоты фармацевтическим компаниям. В "мирных условиях" рецептуру антисептиков нужно согласовывать с Институтом экогигиены и токсикологии им. Медведя. Главный санврач Виктор Ляшко уже дал команду согласовывать ТУ производства антисептиков мгновенно. Сейчас нужны максимально простые продукты – без особых брендов, торговых марок, в простой упаковке. После таких решений через неделю в аптеках и интернете появятся украинские антисептики в огромных количествах. Цена украинского антисептика должна быть до 70–100 гривен за 100 миллилитров готовой продукции. Передайте кто-нибудь это главе "Укрспирта" Блескуну. Пока он свои заводы откроет, у нас полстраны заболеет из-за тупости чиновников", – подытожил нардеп.
Не просто позор - ДИКОЕ ПОЗОРИЩЕ.
На весь мир.
а зелёный нарид алименты платил..
По следам китайской короны
Почему ВОЗ так долго отмазывал Китай и скрывал пандемию коронавируса, роль ВОЗ в исчезновении врачей в Китае, заявлявших о пандемии в декабре-январе..
И почему ВОЗ критиковал США и другие страны, выступая ПРОТИВ карантина (и остановки авиасообщений) по всему миру
Уже писала - в Одессе две недели назад 32 грн. за 100 мл
Теперь нет ни цены, ни антисептика(((
"а шож тогда пить",спрашиваю?
"а я вам боярышник дам".по 15 грн 100 мл
взял,куда ж деваться...
Это наибольший зарегистрированный вывод капитала. Богатые станут богаче, бедные - беднее. Это относится и к нам: кто-то на свои деньги покупает в больницы аппараты ИВЛ, а кто-то (как дружбан преЗЕдента Радуцкий) продаёт за границу маски. Слуги, такие слуги...
В общем зеленое стадо...и ты в том числе обосрались во всем...
Зачем здесь этот репост? Попахивает
я буду руки самогоном брызгать из принципа просто....
в разы дешевле, а эффект такой же...
Цена украинского антисептика должна быть до 70-100 гривен за 100 миллилитров готовой продукции.Источник: https://censor.net.ua/n3184046
100 мл...это 12 грн...
горит, что тот бензин...
вполне достаточно.., и кожу не повредит...
пришел домой с улицы - накати 50 грамм...
120 грн литр спирта...плюс немного перекиси и совсем чуть-чуть глицерина...и две капли ароматизатора....а остальное навар?
25%;- Идиоты, это была система жизнеобеспечения.
🤔
надеюсь, теперь зе-депутат из-за этого сделает себе сэппуку?