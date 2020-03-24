 Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса, - Рабинович

Как передает Цензор.НЕТ, болезнь Хорошковского подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ в ВР Вадим Рабинович в фейсбуке.
"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.
Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом".
Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.
"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.
Источник в правительстве рассказал подробности: "Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден". В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.
шортыАлександровская превращается..., превращается...
в Феофанию !"
Не знаю як в інших країнах, але в Україні поки що коронавірус має помітно елітарний характер...
Зебилы, а вы не подозреваете, что СРЕДИ ВАС - % больных не меньше.
Просто до вас тесты не доходят - они для хорошковских, мамы-риммы и бубачки.
а тоже заражена.
Петя Порох посадил Супрун, которая делала все, чтобы доктора бежали из страны.
Кашляющий чиновник или его жена летели чартером туда в Немецию. Бо Еврами набили карманы немеряно., Границы друзья закрыты надолго. И депутат с министром вынужден будет бегать в Феофанию. Там уровень медицины ниже ибо много блатных с дипломами и званиями.
Но припечет и пойдут заразы с заразой и в районную.
Доктора хорошие и вряд ли отомстят за свои унижения с зарплатой в 100 баксов, когда проститутка хорошая берёт 500.
Думаю Зелёным нужно кончать с продажей земли и предприятий, а занятая основой государства.
А это образование, медицина и наука., И ещё товарищи власть наша на Вашей совести много нечитанных книг...
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
одно точно - тут хоть выявят во время... и ИВЛ им хватит...
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