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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса, - Рабинович

У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили китайский коронавирус. По непроверенной информации он находится в Александровской больнице Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, болезнь Хорошковского подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ в ВР Вадим Рабинович в фейсбуке.

"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.

Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса, - Рабинович 01

Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом".

Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.

Источник в правительстве рассказал подробности: "Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден". В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, Зеленский сам вел с ними диалог, - замглавы ОП Трофимов

Источник: https://censor.net.ua/n3184045
 
 
 Топ комментарии
 
Рабинович с Кривой могли бы съездить и его проведать.
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тільки на коронавірус вся надія.
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нет чтоб всей партией, да с почестями проведать звиздка... так они на нем пиарятся.... парасты!
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в ряд ли , их даже Моисей утопить не смог
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"легким движением руки шорты Александровская превращается..., превращается...

в Феофанию !" Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 1755
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Yevhen ***** (Євген Магда)@rozumaha 21 ч

Не знаю як в інших країнах, але в Україні поки що коронавірус має помітно елітарний характер...
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Так "слуги" всі тести на себе пускають, до господарів ніц не потрапляє Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 1617
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А може кокаїн був заражений коронавірусом? Вся еліта по світу заразилась!
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хоча він і без наркоти дурний був, автор українського економічного дива.
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Или все одну и ту же прокаженную сраку лижут. Почти все так или иначе бывали в кремлевском логове.
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Рабинович с Кривой могли бы съездить и его проведать.
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койки в Александровский им всем ОПАМ железобетоном !
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Цікаво, скільки опезжистів він встиг нагородити? Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса, - Рабинович - Цензор.НЕТ 2654
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таких новостей будет все больше а независимо от достатка , положения и социального статуса - спасение есть в разграбленной всеми тими штопанными - в инфекционке
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У нас походу, коронавирус это болезнь избранных...

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Вот, все заметили связь между тестами и болезнью, а нам обещали, как в Италии... С момента завоза туристов с неделю, наверное, прошло, уже - пора бы. Где мор? Почему никто не хочет лечиться?
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И многие переболеют, так и не узнав что это была "барская болезнь" коронавирус , а не обычная простуда! А старики и больные хроническими болезнями : сердечные, диабет, легочники, гипертники (основной набор смертников)...
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Просто сифилис какой то во время оспы с чумой
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Надеюсь он перед етим всех рыгов расцеловал Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса, - Рабинович - Цензор.НЕТ 3729
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спасибо, Господи!.. возьми еще Рабиновича и всё ОПЗЖ..
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Богатые тоже плачут. Доездились по этим ихним загряницям. Бог не теля, баче все здаля.
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Т.е. обследуют только хорошковских, нардепуков, министров, бубачку и его любовника, и еще маму-римму.

Зебилы, а вы не подозреваете, что СРЕДИ ВАС - % больных не меньше.
Просто до вас тесты не доходят - они для хорошковских, мамы-риммы и бубачки.
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И болеют все сепары, избирательный какой вирус.
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сейчас буду болеть все те, кто невыгоден властям
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Та зараз можуть і брехати.Цим всім не можна вірити.
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Когда уже Рабиновича самоизолируют на два метра?
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Найдите срочно родственницу с которой он ездил в командировку,она
а тоже заражена.
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ну шо карма так действует, все украинское ворье думает этого избежать, и Вадик этот Рабинович в синагогу Израиля подсвешники покупал, тоже думает, что поможет
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Давид он у Эсраэле, это погоняло вадик, кегебе еще прилепило когда по дуркам от зоны косил....
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але від дерибану землі не відмовляються! Хоч онлайн, хоч зчитуючи думки, хоч тушкою, хоч чучелом, але до травня спробують пропхнути... Одна надія, що лялька Бєні посвариться з лялькою Гудка. На те є добра новина - кабмін направив до ВР закон про банківську діяльність Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 2511
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Это последняя попытка нас запугать или еще кого ждать? Де там юлька - скоро - в бокс?
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В Украине да и на всей постсоветчине медицину 30 лет убивали. Пропаганда мешала докторов с грязью и в пример ставили Запад.Кучум и иже с ними издевались над системой здравоохранения ибо свои гениталии возили для осмотра в Европу.
Петя Порох посадил Супрун, которая делала все, чтобы доктора бежали из страны.
Кашляющий чиновник или его жена летели чартером туда в Немецию. Бо Еврами набили карманы немеряно., Границы друзья закрыты надолго. И депутат с министром вынужден будет бегать в Феофанию. Там уровень медицины ниже ибо много блатных с дипломами и званиями.
Но припечет и пойдут заразы с заразой и в районную.
Доктора хорошие и вряд ли отомстят за свои унижения с зарплатой в 100 баксов, когда проститутка хорошая берёт 500.
Думаю Зелёным нужно кончать с продажей земли и предприятий, а занятая основой государства.
А это образование, медицина и наука., И ещё товарищи власть наша на Вашей совести много нечитанных книг...
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Пане, Вам би фантастику чи фентезі писати - то були б бестелєри (чи як воно там)! Ні медицина, ні освіта не дають ґешефту, а значить не є приорітетом і нашо в неї вкладати гроші? Постсовковий бізнес орієнтований на прибуток "тут і зараз", а не на довгострокові перспективи. Тому, як казав один з тих самих, "маємо те, що маємо". Попереду в України ще довга дорога до цивілізації
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На короновирус вся надежда. Если малахольный народ не может найти управу на своих кровопийц уже 30 лет, может хоть эта зараза поможет?
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Полный не получится, только с хроническими болячками или старше 55...
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Походу все привезенные тесты разобрали слуги народа
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У скафандрі була маленька дірочка.
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а мальдівський як там
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Тьфуйопт... номерной... ну, ты понял...
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А что там юзик? Того проще сразу убить, чем кормить-лечить
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
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цікаво тут те, з ким і для кого він заразився...
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А для всех остальных тестов нет, их так запускают в страну. Александровкая занята.
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Ківа мабуть і на штучній вентиляції буде подрочувати )))
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вот бы еще 99% сруских, 100% бандюков и олигархов... этот вирус выкосил!
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Як там Люля на нього казала: «Ця напомажена істота з манікюром та педикюром!» Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 8073
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Отдохнули, нахватались, теперь лечитесь в украинских больницах, где ничего нет.
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так вот где все тест-ситемы ...
одно точно - тут хоть выявят во время... и ИВЛ им хватит...
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страшно, почему же они все в больнице с пневмонией - ведь не старые еще, здоровые, должно же было быть в легкой форме
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там их целая череда,уже сегодня Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 9054.цензор мабуть по одному в эфир выдавать будет
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оценочно "это шестой улыбнулся старик" (С) )). рудик (черкасский) тоже в залёте. пошла жара!
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Он не следовал заветам Мойдодыра !
😷
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вирус ,присмотрись к врагам Украины и удели им особое свое внимание
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Дай Боже всей прикорытной гнили заразиться коронавирусом. Потом пройти все круги ада ими же созданной отечественной медицины, а потом (барабанная дробь) через крематорий на небо.
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Надо бы к нему в палату Медведчука и К запустить, только без масок.
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На ошибках учатся, после ошибок - лечатся.
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В больнице в которой отпала штукатурка и нет света надеюсь?
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Депутаты перенесли заседание Рады с четверга на субботу! К чему бы это?
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А может товарищ закосил, чтобы на слезу пробить? Что то много депутатов сразу много стало болеть!
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Почему не сделать инфекционный корпус в Феофании? Там же павильонная система. В чем проблема?
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Надеюсь Хорошковский окажется в общей палате, и его будут обслуживать и медсестры и санитарки с ЗП 3-4 тыс. гривен.
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Тоже в Куршавеле на лыжах 8 Марта встретил ?
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Надо срочно все опзж на молитву в упц мп вместе с избирателями, а лучше крестный ход в московию
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Так называемая элита и заробитчаны - главные мишени коронавируса; получается так: шляешься по зарубежам - получи корону.
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