 Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - Рабинович

Как передает Цензор.НЕТ, болезнь Хорошковского подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ в ВР Вадим Рабинович в фейсбуке.
"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.
Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом".
Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.
"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.
Источник в правительстве рассказал подробности: "Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден". В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.
По данным "Схем", частный самолет Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта. На вопрос журналиста, контактировал ли после возвращения из Ниццы Хорошковский с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: "Нет"
8 ч. ·
Зараз пливе угрюме лікованіє - ага, багаті теж плачуть! Ага, багаті теж захворюють, але тепер вже їм діватись нікуди, але тепер вони вже не втечуть до клінік Європи чи Ізраїля, тепер їм хід лише до Олександрівської лікарні, отам вони і зрозуміють, як живе простий народ, отам вони нехай поплачуть, як ми, отам, отам, серед бідаків та бомжів, і після цього вони нарешті почнуть вкладатись в українську медицину, ага, ага........
... ша, народ.
Це зараз легка паніка у мільйонерських рядах.
Не сподівайтесь, що вони стануть довго плакати. Бо я вже чую, я вже бачу, як координуються ряди, як закуповується обаднання для особистих лікарських кабінетів, що будуть розташовані у кожному маєтку.
Що кажете? Де вони знайдуть персонал? - ха, тільки свисни. Фактично будь-хто з медиків проміняє свій шалений, малооплачуваний труд на чергування в особистих кабінетах за чималі гроші. А чималих грошей за можливість жити ніхто з цих жевжиків не пошкодує.
Ну, і приватні (підпільні?) інфекційні клініки вже десь започатковуються. Елітність ніхто не відміняв. Гроші у цьому світі ніхто не відміняв. А де є гроші - буде і елітність.
Так що це ще не рак свиснув.
Так що оставь надєжди, всяк сюда входящій.
Так що - це ми будемо тими, для кого свисне рак. А не вони. Аж ніяк не вони.
но санитарки сорвут куш. Столько крутеликов в 1 время!
А правящий класс. На постсовке не сформировались к сожалению элиты. Урвал - уехал, урвал - уехал. Или .лядей своих с выродками отправил, а сам тут на вахте - деньги гребёт. Это не элиты, а гиены.
- Алле, прачечная ?
- Куййячечная !
Не лечится.
21 ч. ·
Таке мімімі розбирає, коли взрослі люди стверджують, що китай - маладєц, китай вірус поборов. Мої ласточки. Їм годами свистять в уші, а вони радуються. Вони ж не понімають разніци між "китай вірус поборов" і "китай натриндів, що вірус поборов". А по факту вже, я, бляха, мовчу, що Китай пандемію спричинив, да-да, цей маладєц замовчав заразу, розносив її молча світом, а всі останні його дії - це гасіння пожежі чайними ложками в суху погоду, но виглядало грозно, канєшно. Як робобаба, яка невпопад отвічає на вопроси. Вроді є, але ефєкт не до кінця зрозумілий. Але шо я? Умні вірусологи кажуть, що Китай приховує інформацію, бо не може такого дива буть, щоб оце всі в один день виздоровіли. І шо, насправді, нам показують потьомкінську дєрєвню в китайському виконанні, і заради цього готові забити на власне населення, ібо комунізм, батєнька, це коли твого батька розстріляли, а ти пишеш на засіданії піонєрячєйкі отрєчєніє.
І оце мені тьотя така: та вот, там асфальти милом миють. Тю, там завжди асфальти милом миють. Або дядя такий: диктатура, канєшно, плохо, но вот спрацювали харашо. Дядя, диктатура - це всігда плохо, даже, якщо тобі показують красіву картінку. Я на селфіках тож харашо получаюсь, главне не давать нікому в руки камеру.
Інтєрєсно, всьо жи, чи настануть колись часи, коли взрослі дяді і тьоті, які в школі алгебру і елементарну логіку вчили, перестануть вірити всьому, що їм показує екран (не важно, який саме).
П.С. Ні, я не про світову змову. Я про те, що вірити комунякам - останнє діло в цій взрослій жизні. А недозрілим комунякам - теж ні.
Щиро ваш
Фокс Малдер,
ну, і трохи Юля Смаль.
П.П.С. Я дуже люблю Китай. Але морда Си Дзи Піна бісить мене в ці дні майже так само, як морда самі знаєте якого х.ла.
А, і ше одне
П.П.П.С. Світ зіткнеться з класною проблемою, якщо ці дві комуняцькі відрижки не визнають проблеми в себе в країнах і не почнуть з нею ефективно боротися, а не створювати лубочні картинки і дебільні закони.
Чтоб ты сдох падло маскальское
Будет интересно, когда не будет хватать мест на всю эту шоблу, и реалии обычной киевской дыры примут их а распростертые объятия.
Так що не хворіємо,люди.