 Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - Рабинович

Как передает Цензор.НЕТ, болезнь Хорошковского подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ в ВР Вадим Рабинович в фейсбуке.

"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.

Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом".

Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.

Источник в правительстве рассказал подробности: "Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден". В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.

По данным "Схем", частный самолет Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта. На вопрос журналиста, контактировал ли после возвращения из Ниццы Хорошковский с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: "Нет"

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