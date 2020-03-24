EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
  25934  200
Материалы по теме:
Все про:карантин (1169) Рабинович (188) Хорошковский (736) COVID-19 (1954) коронавирус (519)

 Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - Рабинович

У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили китайский коронавирус. По непроверенной информации он находится в Александровской больнице Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, болезнь Хорошковского подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ в ВР Вадим Рабинович в фейсбуке.

"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.

Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавирус, - Рабинович 01

Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом".

Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.

Источник в правительстве рассказал подробности: "Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден". В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.

По данным "Схем", частный самолет Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта. На вопрос журналиста, контактировал ли после возвращения из Ниццы Хорошковский с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: "Нет"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, Зеленский сам вел с ними диалог, - замглавы ОП Трофимов

Источник: https://censor.net.ua/n3184045
 
   
 Топ комментарии
 
Рабинович с Кривой могли бы съездить и его проведать.
 показать весь комментарий
 
тільки на коронавірус вся надія.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Дай Боже всей прикорытной гнили заразиться коронавирусом. Потом пройти все круги ада ими же созданной отечественной медицины, а потом (барабанная дробь) через крематорий на небо.
 показать весь комментарий
 
 
Надо бы к нему в палату Медведчука и К запустить, только без масок.
 показать весь комментарий
 
 
Diana Makarova

8 ч. ·

Зараз пливе угрюме лікованіє - ага, багаті теж плачуть! Ага, багаті теж захворюють, але тепер вже їм діватись нікуди, але тепер вони вже не втечуть до клінік Європи чи Ізраїля, тепер їм хід лише до Олександрівської лікарні, отам вони і зрозуміють, як живе простий народ, отам вони нехай поплачуть, як ми, отам, отам, серед бідаків та бомжів, і після цього вони нарешті почнуть вкладатись в українську медицину, ага, ага........

... ша, народ.
Це зараз легка паніка у мільйонерських рядах.
Не сподівайтесь, що вони стануть довго плакати. Бо я вже чую, я вже бачу, як координуються ряди, як закуповується обаднання для особистих лікарських кабінетів, що будуть розташовані у кожному маєтку.
Що кажете? Де вони знайдуть персонал? - ха, тільки свисни. Фактично будь-хто з медиків проміняє свій шалений, малооплачуваний труд на чергування в особистих кабінетах за чималі гроші. А чималих грошей за можливість жити ніхто з цих жевжиків не пошкодує.

Ну, і приватні (підпільні?) інфекційні клініки вже десь започатковуються. Елітність ніхто не відміняв. Гроші у цьому світі ніхто не відміняв. А де є гроші - буде і елітність.
Так що це ще не рак свиснув.
Так що оставь надєжди, всяк сюда входящій.
Так що - це ми будемо тими, для кого свисне рак. А не вони. Аж ніяк не вони.
 показать весь комментарий
 
 
А ты думаешь, что они "не позумиють"? Смешной. Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 8181 Да ПОФИГУ им! Ибо народ живет плохо из-за того, что они живут хорошо!
 показать весь комментарий
 
На ошибках учатся, после ошибок - лечатся.
 показать весь комментарий
 
В больнице в которой отпала штукатурка и нет света надеюсь?
 показать весь комментарий
 
 
Депутаты перенесли заседание Рады с четверга на субботу! К чему бы это?
 показать весь комментарий
 
 
врачи без масок.... А эти твари все в полной защите придут, могу поспорить! Еще небось закупленной за госсчет!!
 показать весь комментарий
 
 
Думаешь преЗЕки в полный рост натянут на себя ? ( они и не такое могут...) Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 3987
 показать весь комментарий
 
Пердаки потрескались у людей от страха - шо непонятного? Мазью надо помазать пару дней.
 показать весь комментарий
 
 
А может товарищ закосил, чтобы на слезу пробить? Что то много депутатов сразу много стало болеть!
 показать весь комментарий
 
Почему не сделать инфекционный корпус в Феофании? Там же павильонная система. В чем проблема?
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь Хорошковский окажется в общей палате, и его будут обслуживать и медсестры и санитарки с ЗП 3-4 тыс. гривен.
 показать весь комментарий
 
 
В Борисе эта **** будет лежать, а жопастые медсестры будут ему по свистку отсасывать.
 показать весь комментарий
 
 
я вас расстрою. Там палаты по 1-2 человека....

но санитарки сорвут куш. Столько крутеликов в 1 время!
 показать весь комментарий
 
Тоже в Куршавеле на лыжах 8 Марта встретил ?
 показать весь комментарий
 
 
Надо срочно все опзж на молитву в упц мп вместе с избирателями, а лучше крестный ход в московию
 показать весь комментарий
 
 
Так называемая элита и заробитчаны - главные мишени коронавируса; получается так: шляешься по зарубежам - получи корону.
 показать весь комментарий
 
 
Не элита! Не элита!
А правящий класс. На постсовке не сформировались к сожалению элиты. Урвал - уехал, урвал - уехал. Или .лядей своих с выродками отправил, а сам тут на вахте - деньги гребёт. Это не элиты, а гиены.
 показать весь комментарий
 
 
только из-за этих уродов огребут обычные люди....
 показать весь комментарий
 
 
Побажання іншим повертаються до свого господаря. Обережніше.
 показать весь комментарий
 
Коли таку новину почуєм про цього "друга семьи"
Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 6388
 показать весь комментарий
 
 
Хорошковський консультував ОПу по митниці, кажуть мав робочий кабінет неподалік від Буби, то ж не виключено що і портнов заходив.
 показать весь комментарий
 
 
Если я не ошибаюсь, Хорошковский начинал в рыговском "озимом поколении". А теперь садят в землю яровые. Налицо прогресс у Хорошковского. Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 9245
 показать весь комментарий
 
 
Що це за "напомажена iстота"? Валєра Блєндамєд? Грунт йому цеглою
 показать весь комментарий
 
Сивуху пох#рили, а разом з ним і платформу примирення.

Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 7027
 показать весь комментарий
 
 
Этого мордатого БУХАРИКА надо определить завхозом на ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ завод.
 показать весь комментарий
 
 
Сивохо должен руководить прачечной, где отстирывают обосцанные штаны.

- Алле, прачечная ?
- Куййячечная !
 показать весь комментарий
 
 
Йому саме місце у пункті прийому склотари, нехай там нюхає пляшки з-під горілки на похмілля.
 показать весь комментарий
 
 
врядли . Сивуха корешь Зе , скорее Данилова уволят по команде Сивухи .
 показать весь комментарий
 
А у Рабиновича - российский коронавирус.
Не лечится.
 показать весь комментарий
 
 
А шож такое? Хорошковский, Шахов и еще их будет и будет. Почему они не в Феофании а занимают необходимые места простых смертных и отвлекают персонал. Вони ж балувані та капризні там вокруг них должно пол больницы на цырлах бегать. Они никогда не лечились в обычных больницах. При совке у них был Лечсанупр да он и сейчас никуда не делся только замаскировался под другой вывеской рангом повыше оздоравливались в Феофании ну а "первачи"конечно же за бугром.
 показать весь комментарий
 
 
В Феофании нет инфекционки. В зарадных частных клиниках скорей всего тоже. Ну и государственные их естественно лечить не будут.
 показать весь комментарий
 
Хорошковский - пропутинская мразь.. Выздоровления ему не желаю... Пусть спит спокойно...
 показать весь комментарий
 
 
Рабинович с Хорошковским контактировал? Если "да", то он следующий кандидат на койко-место в Александровской больнице. А за ним журавлиным клином потянутся однопартийцы из ОПЗЖ.
 показать весь комментарий
 
 
Віримо, тримаємо кулаки і готуємо баяни!
 показать весь комментарий
 
 
чьо ж это у них такая опасная работа - болеют коронавирусами то депутаты то миллионеры... а может просто тестов на быдло не хватает вот мы и здоровые ВСЕ
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю переименовать короновирус в куршавельвирус
 показать весь комментарий
 
 
якщо далеко не бiднi люди хапають на раз запалення вiд вiрусу, то що вже говорити за пересiчного українця. та й взагалi, якось не в'яжеться з тим, що розповiдають про легкий та безсимптомний перебiг у молодих людей. запалення легень це майже гарантована смерть, якщо сидiти вдома i чекати поки "само розсосеться". хтось явно бреше.
 показать весь комментарий
 
Є три штами цього вірусу. Можливо тому і перебіг хвороби різний.
 показать весь комментарий
 
Що це за "напомажена iстота"? Валєра Блєндамєд? Грунт йому цеглою
 показать весь комментарий
 
 
Юля Смаль
21 ч. ·

Таке мімімі розбирає, коли взрослі люди стверджують, що китай - маладєц, китай вірус поборов. Мої ласточки. Їм годами свистять в уші, а вони радуються. Вони ж не понімають разніци між "китай вірус поборов" і "китай натриндів, що вірус поборов". А по факту вже, я, бляха, мовчу, що Китай пандемію спричинив, да-да, цей маладєц замовчав заразу, розносив її молча світом, а всі останні його дії - це гасіння пожежі чайними ложками в суху погоду, но виглядало грозно, канєшно. Як робобаба, яка невпопад отвічає на вопроси. Вроді є, але ефєкт не до кінця зрозумілий. Але шо я? Умні вірусологи кажуть, що Китай приховує інформацію, бо не може такого дива буть, щоб оце всі в один день виздоровіли. І шо, насправді, нам показують потьомкінську дєрєвню в китайському виконанні, і заради цього готові забити на власне населення, ібо комунізм, батєнька, це коли твого батька розстріляли, а ти пишеш на засіданії піонєрячєйкі отрєчєніє.
І оце мені тьотя така: та вот, там асфальти милом миють. Тю, там завжди асфальти милом миють. Або дядя такий: диктатура, канєшно, плохо, но вот спрацювали харашо. Дядя, диктатура - це всігда плохо, даже, якщо тобі показують красіву картінку. Я на селфіках тож харашо получаюсь, главне не давать нікому в руки камеру.
Інтєрєсно, всьо жи, чи настануть колись часи, коли взрослі дяді і тьоті, які в школі алгебру і елементарну логіку вчили, перестануть вірити всьому, що їм показує екран (не важно, який саме).

П.С. Ні, я не про світову змову. Я про те, що вірити комунякам - останнє діло в цій взрослій жизні. А недозрілим комунякам - теж ні.
Щиро ваш
Фокс Малдер,
ну, і трохи Юля Смаль.

П.П.С. Я дуже люблю Китай. Але морда Си Дзи Піна бісить мене в ці дні майже так само, як морда самі знаєте якого х.ла.
А, і ше одне
П.П.П.С. Світ зіткнеться з класною проблемою, якщо ці дві комуняцькі відрижки не визнають проблеми в себе в країнах і не почнуть з нею ефективно боротися, а не створювати лубочні картинки і дебільні закони.
 показать весь комментарий
 
 
У Центрі серця в Києві де керує Тодуров відкрили відділення для хворих на коронавірус. Центр начебто обладнаний супер ******** устаткуванням. Допускаю, що саме туди звозять слуг, депутатів, топ чиновників, олігархів. Не в обшарпаних же і смердючих інфекційних лікарнях лежати грошовим мішкам.
 показать весь комментарий
 
 
Куча депутатов заболели... Больше, чем простых обывателей... Они (депутаты) что, друг друга в одной бане в попу пежили? Откуда ткая заболеваемость среди депов?
 показать весь комментарий
 
Как кому интересно ? - нам
Чтоб ты сдох падло маскальское
 показать весь комментарий
 
Треба по Куршавелям всім ОПЗЖ відпочити...разом з СН...
 показать весь комментарий
 
что бы они дотравили окончательно население.
 показать весь комментарий
 
 
Хочеться сказати всім італійцям: "Бєгітє глуци!".
 показать весь комментарий
 
Почему для депутатов не сделать инфекционный корпус в Феофании? Там же павильонная система. В чем проблема? В обычных больницах депутаты со своей охраной и прочей челядью будут только напрягать. "Туда нельзя" "Подождите" Руководство больницы на ушах. Рядовые врачаи и медсестры бегают на ципочках, тем более от таких благодарность рядовому персоналу редкость. Больше тырки от начальства.
 показать весь комментарий
 
надеемся, что в ближайшем будущем одной мразью станет меньше.
 показать весь комментарий
 
у Бога своеобразное чувство юмора. Дядьки которые всю жизнь болт ложили на отечественную медицину попали в ситуацию, когда ни за какие деньги не могут никуда улететь ни на каком чартере, и вынуждены прийти в обычную больничку полечиться.

Будет интересно, когда не будет хватать мест на всю эту шоблу, и реалии обычной киевской дыры примут их а распростертые объятия.
 показать весь комментарий
 
 
Страшно інше-ті шльондри куршавельські зараз окупують Олександрівську лікарню,звичайно ж підгребуть собі всі апарити штучної вентиляції(треба,чи не треба).І не дай Боже нормальній людині захворіти,то точно запхають в якусь убиту діру.Олександрівська ниті "елітна".
Так що не хворіємо,люди.
 показать весь комментарий
 
Сомнительно, что элитная. Вот трёх хачей (индусов, египтян) с Борисполя туда попёрли. Плюс пацан там, который заразился от житомирской бабки, когда пришёл к ней с её внучкой. Так что похоже, что там все.
 показать весь комментарий
 
То ще поки наша "елітка" не роздуплилася .Зараз бачите,прямо мор на них пішов,пруть як гриби після дощу з вірусом
 показать весь комментарий
 
а чем он лутше тех кто заболел .перед богом все равны .бабло на том свете непоможет
 показать весь комментарий
 
Уже из Жулян летит в страну ЕС на Е55Р можно сейчас смотреть онлайн в какую именно.
 показать весь комментарий
 
А ездил бы в маршрутке - имел бы иммунитет.
 показать весь комментарий
 
 
А к нам из Берлина боинг 737 Скайап SQP886 и это при *закрытом авиасообщении* по словам ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
 
А доказательства будут? А то друзья Шахова уже пропиарились на коронавирусе. Это ж повод поднять рейтинг - умер от коронавыруса - все обрадовались. А потом опровержение. Живой, а рейтинг как у дохлого. А если несколько раз умер - можно и 73% переплюнуть.
 показать весь комментарий
 
Если смотреть картинку с Хорошковским, то у него бубонная чума которая только начала прогрессировать!
 показать весь комментарий
 
Пізніше необхідно у всіх топчиновників які лікувалися від вірусу поцікавитися про стан українського стаціонару, чи залишилися задоволені.
 показать весь комментарий
 
Вирус к потроху подбирается все ближе,следующий тигибка,а потом уже и петя.
 показать весь комментарий
 
А так ребятки были уверенны , что в Украине им не лечиться. Что за бугром им обеспечен полный медицинский пансион. А оказалось, что подыхать им придется в простой украинской больнице. У Бога тоже есть чувство черного юмора. Очень надеюсь, что ранее он близко контактировал со своими опизжидовскими соратниками.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх