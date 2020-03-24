EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  526  11
Материалы по теме:
Все про:Генштаб ВС (1043) карантин (1169) Минобороны (6376) COVID-19 (1954) коронавирус (519)

 На случай распространения COVID-19 среди военнослужащих подготовлены более 500 коек инфекционного профиля, - Генштаб ВСУ

В Вооруженных силах Украины подготовлены более 500 коек инфекционного профиля и предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Вооруженные силы Украины и командования Медицинских сил ВСУ принимают меры по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, определены возможности учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным - более 500 коек инфекционного профиля (из них 33 боксированных и 75 полубоксированных). В случае возникновения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины вспышки острой респираторной болезни COVID-19, в учреждениях здравоохранения в системе Министерства обороны Украины предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек инфекционного профиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что упорядочены обсервационные зоны при массовом поступлении больных военнослужащих острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, на базе клиники инфекционных болезней при Главном военном госпитале, Военно-медицинских клинических центрах регионов, инфекционных отделениях военных госпиталей и определенных военных санаториях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинные меры не повлияют на стабильное функционирование военной разведки Украины, - ГУР

На случай распространения COVID-19 среди военнослужащих подготовлены более 500 коек инфекционного профиля, - Генштаб ВСУ 01

Также читайте: Девять человек с признаками коронавируса умерли в одной из больниц оккупированного Луганска, - разведка

Напомним, Генштаб ВСУ дал рекомендации всем командующим видов, родов войск (сил), руководителям структурных подразделений Генштаба и органам военного управления относительно ограничительных мер в целях противодействия коронавирусу.

Источник: https://censor.net.ua/n3184044
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А врачи есть?
А то если разбегутся доктора и медсестры в связи с отсутствием защитных средств, так до сраки те койки будут.
 показать весь комментарий
 
 
Лікарі є, але чи є засоби захисту! В армії з засобами захисту медперсоналу ще гірше ніж в цивільних лікарнях!
 показать весь комментарий
 
 
На случай распространения COVID-19 среди военнослужащих подготовлены более 500 коек инфекционного профиля, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 5011

Сегодня вечером в 21-й больнице Днепра (Канатка) умер житель Каменского, которого сегодня утром госпитализировали в медучреждение с подозрением на коронавирус. Мужчине было 45 лет, передает корреспондент "Наше місто"...
Согласно информации, полученной из собственных источников, мужчина был доставлен в критическом состоянии. Он был на отдыхе в Египте. Вернувшись домой, почувствовал себя плохо, но за медицинской помощью не обращался, пока состояние не стало тяжелым.
 показать весь комментарий
 
 
Пока петух в жопу не клюнул все было ок.

Еще наверное и пообщался, с десятком родичей и знакомых, козел.
 показать весь комментарий
 
 
Ісландія перевірила 1% населення на COVID-19. В рамках дослідження медики виявили 218 випадків захворювання серед громадян - близько 7% від кількості тестувань. При цьому близько половини людей взагалі не мають ніяких симптомів, ще 20% мають симптоми, схожі на легку застуду. Безсимптомне поширення коронавірусу може значно ускладнити боротьбу з нимhttps://glavcom.ua/news/islandiya-perevirila-1-naselennya-na-covid-19-50-zarazhenih-ne-mayut-simptomiv-668168.html
 показать весь комментарий
 
 
Бороться надо с болезнью, а не с анализами. На случай распространения COVID-19 среди военнослужащих подготовлены более 500 коек инфекционного профиля, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1660
 показать весь комментарий
 
 
военным должны быть созданы самые лучшие условия и обеспечение, особенно в это время. гражданские туристы и т.д. во второй очереди
 показать весь комментарий
 
 
Rumberg Leonid

Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)

Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень
 показать весь комментарий
 
Rumberg Leonid

Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)

Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх