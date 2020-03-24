 На случай распространения COVID-19 среди военнослужащих подготовлены более 500 коек инфекционного профиля, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Вооруженные силы Украины и командования Медицинских сил ВСУ принимают меры по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, определены возможности учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным - более 500 коек инфекционного профиля (из них 33 боксированных и 75 полубоксированных). В случае возникновения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины вспышки острой респираторной болезни COVID-19, в учреждениях здравоохранения в системе Министерства обороны Украины предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек инфекционного профиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что упорядочены обсервационные зоны при массовом поступлении больных военнослужащих острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, на базе клиники инфекционных болезней при Главном военном госпитале, Военно-медицинских клинических центрах регионов, инфекционных отделениях военных госпиталей и определенных военных санаториях.

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Напомним, Генштаб ВСУ дал рекомендации всем командующим видов, родов войск (сил), руководителям структурных подразделений Генштаба и органам военного управления относительно ограничительных мер в целях противодействия коронавирусу.