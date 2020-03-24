 На случай распространения COVID-19 среди военнослужащих подготовлены более 500 коек инфекционного профиля, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Вооруженные силы Украины и командования Медицинских сил ВСУ принимают меры по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, определены возможности учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным - более 500 коек инфекционного профиля (из них 33 боксированных и 75 полубоксированных). В случае возникновения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины вспышки острой респираторной болезни COVID-19, в учреждениях здравоохранения в системе Министерства обороны Украины предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек инфекционного профиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что упорядочены обсервационные зоны при массовом поступлении больных военнослужащих острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, на базе клиники инфекционных болезней при Главном военном госпитале, Военно-медицинских клинических центрах регионов, инфекционных отделениях военных госпиталей и определенных военных санаториях.
Напомним, Генштаб ВСУ дал рекомендации всем командующим видов, родов войск (сил), руководителям структурных подразделений Генштаба и органам военного управления относительно ограничительных мер в целях противодействия коронавирусу.
А то если разбегутся доктора и медсестры в связи с отсутствием защитных средств, так до сраки те койки будут.
Сегодня вечером в 21-й больнице Днепра (Канатка) умер житель Каменского, которого сегодня утром госпитализировали в медучреждение с подозрением на коронавирус. Мужчине было 45 лет, передает корреспондент "Наше місто"...
Согласно информации, полученной из собственных источников, мужчина был доставлен в критическом состоянии. Он был на отдыхе в Египте. Вернувшись домой, почувствовал себя плохо, но за медицинской помощью не обращался, пока состояние не стало тяжелым.
Еще наверное и пообщался, с десятком родичей и знакомых, козел.
Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)
Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень
Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)
Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень