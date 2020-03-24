 78,6 тыс. граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений, - МИД

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время на карантине в разных странах мира продолжают находиться 152 украинца: в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, в Германии - 7, в Объединенных Арабских Эмиратах – 3, в Молдове, Австралии и США – по 2, в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории – по 1.
18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: 5 - в Германии, 4 - в Доминиканской Республике, по 2 - в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 - в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах.
Выздоровели от болезни шесть украинцев: 4 - в Японии и по одному - в Италии и в Польше.
Трое гражданок Украины умерли от коронавирусной инфекции в Италии.
Из 80 тысяч умных оказалось 18 человек.
тут от государства даже уже ничего и не требуем (там обсервация каканить))) о чем вы?)))
но...народ у нас - не болит - значит нет!!!
Ой! Вибачте, то з паралельної реальності новини...
В январе запретить турвыезды должны были! Но не с зелеными мозгами: на этом не хайпанешь...
В слабо тлеющий костёр плеснуть бензина.