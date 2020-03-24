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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
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 78,6 тыс. граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений, - МИД

По состоянию на 20:00 24 марта 78 тыс. 592 гражданина Украины, остававшихся за рубежом из-за введенных ограничений в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции, вернулись на Родину при содействии дипломатических учреждений Украины.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время на карантине в разных странах мира продолжают находиться 152 украинца: в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, в Германии - 7, в Объединенных Арабских Эмиратах – 3, в Молдове, Австралии и США – по 2, в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории – по 1.

18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: 5 - в Германии, 4 - в Доминиканской Республике, по 2 - в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 - в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД

Выздоровели от болезни шесть украинцев: 4 - в Японии и по одному - в Италии и в Польше.

Трое гражданок Украины умерли от коронавирусной инфекции в Италии.

Источник: https://censor.net.ua/n3184043
 
 
 Топ комментарии
 
І всі вони проходять двотижневий карантин в обладнаних за 3 місяці спеціальних закладах для запобігання розповсюдженню зарази! Лікарі, зо за ними слідкують, повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Потреби в апаратах ШД та медикаментах немає.
Ой! Вибачте, то з паралельної реальності новини...
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Приз туроператор 2020 получает МИД
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Спасибо МИДу, зебилу и любителям халявы за 70 тысяч потенциальных носителей короновируса!
В январе запретить турвыезды должны были! Но не с зелеными мозгами: на этом не хайпанешь...
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Нашли чем хвастаться -- дебилы !!! В Японии вылечили а вот что будет у нас с лечением 78,6 тыс. граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений, - МИД - Цензор.НЕТ 3953
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А можна перевірити податкові декларації всіх цих возвращенців в Україну і виписати їм рахунки за літаки і роботу диппредставництв України по поверненню цих ідіотів в Україну? А тим хто живе не по сплаченим податкам, ще виписати штрафи по фактичному майновому стану в розмірі подоходного податку і всіх соцплатежів з суми майна та грошей незрозумілого походження!
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І за свій карантин рахунки теж хай оплатять! Україна має повертати своїх громадян але ж не безкоштовно, не за рахунок пересічних українців!
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Мені цікаво що б ти заспівав відносно рахунків, якби сам потрапив в подібну ситуацію.
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18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: 5

Из 80 тысяч умных оказалось 18 человек.
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и все бы ничего...если б точно знать, что каждый на 2 недели самоизолировался...
тут от государства даже уже ничего и не требуем (там обсервация каканить))) о чем вы?)))
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2 недостатньо.вірус на одягу може жити,цей термін....Якби рекомендації ВОЗ спрацьовували, небуло,б, в Світі картини,що маємо....ВОЗ ,контора паразитів від медицини
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та тут и 2 неделям были б рады...но чтоб железобетонно отсидели дома...
но...народ у нас - не болит - значит нет!!!
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тада, можно уже сказать по итогам года - не думаю, что туризьм к новому году зашевелится
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І всі вони проходять двотижневий карантин в обладнаних за 3 місяці спеціальних закладах для запобігання розповсюдженню зарази! Лікарі, зо за ними слідкують, повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Потреби в апаратах ШД та медикаментах немає.
Ой! Вибачте, то з паралельної реальності новини...
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Й,що характерно...Наші медики-спеціалісти,що добре вивчили,цей,об"єкт. й нездатні нажодну помилку 78,6 тыс. граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений, - МИД - Цензор.НЕТ 915
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78.6 тысяч потенциально зараженных людей...вот такое "счастье" привалило в Украину...в которой зеленое стадо распродало все средства защиты...
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Вони якими були, такими і залишились. Слава зебілам які занесли їх на руках у владні кабінети.
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Спасибо МИДу, зебилу и любителям халявы за 70 тысяч потенциальных носителей короновируса!
В январе запретить турвыезды должны были! Но не с зелеными мозгами: на этом не хайпанешь...
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Ну, справедливости ради, билеты они покупали в основном сами.
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70 тысяч надо умножить как минимум на два, члены семьи.
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Головне, що їх привозять до Києва і там відпускають.
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Це, мля, хто таке придумав - відпускати всіх в самому великому місті? Тому хто це придумав можна дати одразу героя росії.
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Дякуємо, дуже дякуємо брехлу оманському.
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Тому і в планах закрити Київ для колективної іммунізації в турборежимі
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сегодня знакомая жены, грузинка, говорила, шо грузины нелегалы из италии и испании не могут выехать, попали в мышеловку. за эвакуацию вроде до €1k там просят. кто - непонятно. они очкуют платить чувствуя кидалово. воровать не могут. а за хазы платить всё равно надо. из-за жёстких карантинных мер, если нелегал без легализованных знакомых, проблема даже выйти пожрать купить. плюс они почти все в группе риска с минимум бывшим туберкулёзом из своего тюремного прошлого. а вокруг все мрут прилично. официально в посольство пока не хотят, боясь учёта и куча проблем с их воровским статусом. вобщем братва там в печали. пока безрезультатно ищут решение ))
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Генеральный спонсор акции Пенсионный Фонд Украины
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Лучше пусть признаются сколько они завезли свежих вирусоносителей.
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І що ви зробили, щоб перевірити цих людей, ізолювати на карантин? Забезпечити всім необхідним? Пишаються організованим ними масовим зараженням країни. Звіздець. Вони обдовбані, чи це така форма знущання
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1000 это было бы не так уж и страшно...но беда в том что там не менее половины зараженных...а может быть и более..
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Короче, Зеля вернул 70 тысяч, потенциально зараженных, семьям. Это очень "мудро".
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Это кретинская власть додумалась.
В слабо тлеющий костёр плеснуть бензина.
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