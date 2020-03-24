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Все про:земля (1691) Крым (22522)

 Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ

Президент РФ Владимир Путин внес практически всю территорию оккупированного Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте официальных документов РФ.

В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет забрал у посольства РФ три земельных участка

Источник: https://censor.net.ua/n3184042
 
 
 Топ комментарии
 
Зелупа, давай поздравь Хуйла еще раз с новым годом и посмотри ему в глаза, в которых ты увидел что Хуйло хочет прекратить войну и отдать окупированные территории Украине
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Думаешь у ЗЕ нет росийского паспорта? У его коллег по кварталу то полюбому есть росийское гражданство
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Хуйло нашу землю хуйловцам выделяет -- всех кацарылых после деокупации нахутор Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 9729
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А пеця???
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***** нашу землю ********* выделяет -- всех кацарылых после деокупации нахутор Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 9729
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да не будут русню вывозить на мордовию. ее отихтамнетят на крыме наши патриоты. И помогут в отлове русни сами крысьчане.
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вай как жалько ваву у него и у ленки там земелька вай вай купил пред войной на подставных из кипра вай какое горе Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 986
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Думаешь у ЗЕ нет росийского паспорта? У его коллег по кварталу то полюбому есть росийское гражданство
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Я уверен что Зеля отдыхал в своем доме в Крыму после 14 года
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Зелупа, давай поздравь ***** еще раз с новым годом и посмотри ему в глаза, в которых ты увидел что ***** хочет прекратить войну и отдать окупированные территории Украине
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среди граждан эрефии столько жидо-бурятов, что это ровным счетом ничего не значит....
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Про олексійовича забули,а зброю він брав
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Це добре! Ото і поьюбачимо, хто з високопосадовців залишиться власеюником кримської землі.
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Главное не забыть воду дать.Чтоб граждане РФ себя комфортно чувствовали
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Все кричали, что Путин никогда не отступит. А он взял и тихо отменил контрсанкции против Запада.Все зависит от степени оголоданияЗемлей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 503
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когда крым попросится обратно, первым указом будет - в крыму не имеют право жить обладатели российского гражданства.
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Все гораздо проще. Украина не должна признавать ни единого документа выданного окупационными властями. В том числе и свидетельства регистрации недвижимости. Тоесть даже те украинцы которые каким то образом продали землю на окупированном крыму, после деокупации имеют право подать в суд и заявить что продажа была не законной или украденной и вернуть свою недвижимость.
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Нет, имеют. Вы забыли: У верблюда два горба у укропа два раба.
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а это совсем другой вопрос, потому что рабы не имеют ничего, в том числе и гражданства.
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Нефть 120$ - Не смешите "Искандеры"
Нефть 100$ - Контрсанкции пиндосам
Нефть 85$ - Ниже 80 и США развалятся
Нефть 60$- Импортозамещение
Нефть 45$- Затянем пояса, кругом враги
Нефть 30$- Пиндосам хана
Нефть 25$- Да ну его нах*й эти контрсанкции
Нефть 15$- Пиндосы, дайте пожрать
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Ну всё, теперь зеле прийдётся паспорт получить, подождите, не закрывайте дверь на Ростов
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Где там Шмыга, Куча и Ермолка, которые хотели дать воду в окупированный крым якобы украинским гражданам? ***** вам официально сказал что украинские граждане землей в окупированном крыму не владеют. Так что любая подача туда воды или других ресурсов ето 100% финансирование окупантов и окупации.
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логично. но это не многослойно и не мыролюбно.
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...сейчас хитровы*банные жуки и жучки, ограбившие страну, ох и завертят оппами..подгорать и печь реально начнет Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 5801 .. .ну да х** .с ними, совсем не жаль, в вот крымские татары и украинцы тамошние могут пострадать...
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Президент Зеленский, вы обязаны немедленно созвать СовБез ООН и заявить неслыханный в мире по силе протест Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 3552
Ну или Сивоха пусть туда съездит. Что-нибудь про "платформу" провякает.
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На вопросы о том: где Антоненко и Кузьменко, зелеплесень молчит.
Если они убиты, не бойтесь использовать мотыги и колуны при свержении зелёного режима.
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не жалко. ей дамбасня глвую из шахты выроет. так так винницкому мыролюбцу вырыла завод прибой на крыме, который в14 и 15 годах русне военные корабли ремонтировал. И который в 14 году не выпускал из доков наши корабли после ремонта.
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оккупант подписал бумагу - земля украинского Крыма в руках рашистских,но вода для Крыма в руках Украины ..куйло нарушил законы совкового союза правонастутником и правоприемником которого обобрался быть Законы,которыми совок одписал Крым Украине ,дабы обеспечить его украинской водой...
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На военной базе оккупантов могут находиться только оккупанты.,во всём Мире знают ,что Московия оккупировала украинский Крым и вороватый мост через Керченский пролив ничего не значит,сегодня мост есть,а завтра он улетит до Парижу и багром нельзя подтянуть к Новороссийску украинский Крым Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 7100
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Да же то что Зеленский обменял наших пленных моряков,показав этим ,что моряки зашли в чужие воды не даёт право Московии утверждать что....
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какой мост, что ты несешь? Твердо и четко все знают что его нет!
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Да она и даром никому не нужна без воды.
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Как это не удивительно, но это пример для Украины сегодня! Нельзя продавать землю иностранцам.
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Интересно,а украинскую хотят продавать кому угодно.
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