 Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте официальных документов РФ.

В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

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