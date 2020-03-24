 Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте официальных документов РФ.
В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.
Нефть 100$ - Контрсанкции пиндосам
Нефть 85$ - Ниже 80 и США развалятся
Нефть 60$- Импортозамещение
Нефть 45$- Затянем пояса, кругом враги
Нефть 30$- Пиндосам хана
Нефть 25$- Да ну его нах*й эти контрсанкции
Нефть 15$- Пиндосы, дайте пожрать
Ну или Сивоха пусть туда съездит. Что-нибудь про "платформу" провякает.
Если они убиты, не бойтесь использовать мотыги и колуны при свержении зелёного режима.