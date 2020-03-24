 Цены на спирт подниматься не будут, - "Укрспирт"

Об этом сообщил и.о. председателя "Укрспирт" Сергей Блескун, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.
"Наша основная сырье - это кукуруза и пшеница. Ее хватает, правда, увеличивается цена на нее. В частности, на кукурузу. Это ежегодная практика весной, здесь нет ничего сверхъестественного. Но мы в "Укрспирте" приняли решение, что не будем увеличивать цены на спирт, потому что сейчас вообще не время для этого. Мы работаем по тем же ценам, что были и месяц назад, и полгода", - подчеркнул Блескун.
Он также отметил, что совокупная мощность всех действующих заводов "Укрспирта" - 26 тысяч декалитров в сутки.
Сообщается, что этого объема достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны в спирте.
========================================
Також тимчасово треба легалізувати проституцію та доставку проституток "надом" Укрпоштою чи Новою поштою ,а також держава має оплатити 10 виїздів до клієнта,щоб вірус громадяни не розносили.
Литр в 10 раз дороже - 320
На базаре покупаем самогон 80% по 160 за литр(((
Но ведь в два раза дешевле?
Сдоставкой
Седня был в аптеке, там Спирта, антисептиков и масок тупо НЕТУ!!
Там есть и спирт и антисептик и маски
Yevhen ***** (Євген Магда)@rozumaha 21 ч
Не знаю як в інших країнах, але в Україні поки що коронавірус має помітно елітарний характер...
Во время кризиса цены на алкоголь самые низкие
Жаль на меня не вовремя набросили аркан,
Я б засосал стакан- и в Ватикан! В.Высоцкий
❗️До кінця року ЗУПИНИТИ дію норми про 50% українського аудіовізуального продукту.
❗️Фактично дозволити транлювати РОСІЙСЬКІ фільми та серіали, а також БУДЬ ЯКІ програми держави-агресора.
❗️Статтю про державну мову у сфері культури відтермінувати до 2024 року!
❗️Перехід на 90% української мови перенести на 2026 рік!Тобто! Влада намагається повернути інформаційний простір під ПОВНЕ панування КРЕМЛЯ!.
Европейские врачи лечат антибиотиками практически все болезни, даже простую ОРВИ. Эти лекарства разрушают микрофлору кишечника и, соответственно, иммуномодулирующие клетки, 70% которых там находится.
Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет.
С возрастом в организме снижается количество клеток, которые могут вырабатывать антитела к вирусам, в особенности это влияет на утерю способности иммунной системы реагировать на появление новых вирусов, которые требуют выработки новых антител.
сирспірт, і он вас боготваріт
Если сказали что цена не увеличится значит уже увеличили.
Вчера в 03:28 ·
До уваги Прем'єра Денис Шмигаль. У підпорядкуванні Кабінет Міністрів України є Держрезерв, який повинен бути подушкою безпеки для українців у складні часи епідемій, війн, голоду тощо, і коштує українцям сотні мільйонів на рік.
Українці десятиліттями платять за Держрезерв лише на випадок ось таких ситуацій як коронавірус.
Станом на 2019 рік у Держрезерві були мільйони медичних масок, десятки апаратів штучної вентиляції легень, тисячі ручних дихальних апаратів, тонни спирту і багато іншого медичного обладнання, необхідного зараз як повітря для збереження людських життів.
Передайте це все в лікарні, якщо воно є!
P.S.: Після коронавірусної кризи Держрезерв підлягає карантину та тотальній реформі, бо вже давно не виконує своєї функції. Десятиліттями з Держрезерву крадуть мільйони доларів, на оборудках цього держпідприємства зробили свій бізнес десятки нечистих на руку ділків і мародерів. Треба чітко усвідомити, що це підприємство повинно бути основним елементом нацбезпеки, а не коритом для корупціонерів.
Намек понял - будет дорожать)