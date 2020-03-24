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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
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 Страны G20 в условиях пандемии должны отменить мешающие доставке продовольствия и медикаментов санкции, - Гутерреш

Лидеры стран "Группы 20" должны снять санкции, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш.

"Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19", - говорится в письме генсека.

"Это время для солидарности, а не для изолирования", - подчеркнул Гутерреш.

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Он также призвал лидеров G20 "снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией".

"Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис", - заявил Гутерреш.

По его словам, "все, что не соответствует этому обязательству, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас".

"Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров", - подчеркнул генсек.

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Напомним, саммит G20 пройдет 26 марта в формате видеоконференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3184040
 
 
 Топ комментарии
 
Странно, а что мешает потерпевшим от санкций странам, вернуть например Крым и вывести свои войска с Донбасса?!
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Россия сама ввела санкции на продовольствие из ЕС, сама продовольствие сжигала, давила. Теперь помидоры с сыром наносят ответный удар.
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пусть рашка сначала вернёт Крым
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А кто вводил санкции на продукты питания от москалей? Что-то по графику это не заметно.
Страны G20 в условиях пандемии должны отменить мешающие доставке продовольствия и медикаментов санкции, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 9963
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а вы, кацап неуважаемый, изучите куда и что экспортирует московия. Кормовое зерно в Египет и зерно третьего класса в Турцию и Ю.Корею. А еще сено в КНДР
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Кормовое зерно и сено - это будущее молоко и мясо. Так что - продукты питания, как не крути.
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Украина.
п.с. Ваши приёмы контрразведчика на уровне ребёнка. Примерно так мы в войнушку раньше играли:
- Говори пароль!
- Не скажу!
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Понятно, что ради того чтобы не оказаться в бане, можно петь любую песню и произносить любые слова. Проверим?
Слава Украине!
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на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией".Источник: https://censor.net.ua/n3184040
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Гутерреш -- пусть ******** все повыздыхают с ******
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Пусть она лучше его родную Португалию заберёт раз там такой баран тупой есть.Может поймёт хоть что нибудь тогда.
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Странно, а что мешает потерпевшим от санкций странам, вернуть например Крым и вывести свои войска с Донбасса?!
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Россия сама ввела санкции на продовольствие из ЕС, сама продовольствие сжигала, давила. Теперь помидоры с сыром наносят ответный удар.
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так они и отменили антисанкции в одностороннем порядке
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орки уже отменили свои антисанкции и плачутся, чтобы ЕС и США свои санкции против них тоже отменили они уже не такие полезные как были сначала
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Как я мог пропустить эту судьбоносную отмену давления венгерских гусей? Когда это случилось?
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Это я знаю. Так когда русня отменила санкции на поставки еды из ЕС и прочих "партнёров"?
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Сейчас заплАчу... сейчас, секундочку...
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становится понятным кому это было выгодно, из этого вируса торчат уши кремля
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Теперь понятно, почему Пукин положил боль на карантин в Рашке. Будет лить потом крокодильи слёзы об отмене санкций.
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ЄС не вводила санкції на поставку продуктів до мордви, то москальня давила тракторами санкционку, певне тепер розкопує.
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... и вернуть оккупированные территории.
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Это какие санкции мешают доставки медикаментов и продовольствия?
А если Рашка не отменит свои санкции против гусей и сыров, тогда что?
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Опять мокшан спасать собрались? Ни чему вас история не учит
Страны G20 в условиях пандемии должны отменить мешающие доставке продовольствия и медикаментов санкции, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 2829
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Чудовий графік, такий самий був в РІ перед голодом 20-х років.
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Напоминает сагу о вреде огурцов. "Все, кто ел огурцы, со временем умерли" (с)
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Помню перед самим распадом совка газета "Правда"(!) тоже такие графіки рисовали и рассказивали о небивалих успехо советского народного хозяйства. Давно известо рашковани ето патологические лжеци и негодяи!
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Трохи дивно що з таким експортом росія просить трохи їжи в Білорусі, забороняє експорт продуктів в країни ТС.
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Не кажи гоп, Дима. Гослума уже запросила Запад об отмене санкций в связи с падением нефти, рубля и эпидемией.. Ваша фейковая пропаганда может рисовать любые графики, но импорт продовольствия РФ на $4 млрд превысил экспорт.
Кстати, а чей Крым, Дима?
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$4 млрд. это копейки, примерно по $28 на одну тушку кацапа в год. Крым украинский, Фрол.
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Аж,два рази....Жратва.тепер найтвердіша валюта... Страны G20 в условиях пандемии должны отменить мешающие доставке продовольствия и медикаментов санкции, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 9919 Хто,її має - володіє Світом й вірусом Страны G20 в условиях пандемии должны отменить мешающие доставке продовольствия и медикаментов санкции, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 9919
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Странам-агрессорам помогать нельзя.
Если бы в войсках вермахта в 1943 г. началась эпидемия - им бы стали давать медикаменты ?

Кремль начал новую войну, и помогать ему нельзя.
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Треба сало краще приховати, а то бариги вивезуть...
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Злой одессит

...Помощь у Кремля запросили не официальные власти Италии, в лице, опять же, премьер министра, а депутат итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. Депутат той самой партии, которая финансировалась на выборах по линии ГРУ, в отношении чего сейчас в Италии ведется расследование и тот самый депутат, который своими пророссийскими взглядами уже до непристойности всем надоел в самой Италии.
Примечательно, что поддержку Маттео Сальвини на его поприще "зазывалы" оказал депутат Бундестага от правой партии "Альтернативы для Германии" Ульрих Оеме. Тот самый Ульрих Оеме, который заявлял о непричастности России к войне на Донбассе, встречался с представителями ЛДНР в Минске и который лоббирует включение представителей недореспублик в Нормандский формат.
Именно Оеме стал глашатаем "Лиги Севера", а именно, через него прошёл вброс пресс-релиза, основателя парламентской группы "Друзья Путина" в итальянском парламенте - Паоло Гримольди, призывавшего Россию оказать помощь Италии.
Таким образом, визуально, российская сторона получила целый ворох обращений от итальянских политиков, поддерживаемых немецкими коллегами, ответить на которые просто не могла бы. Но за этой визуальной ширмой попросту скрывается мерзкая игра на трагедии. Игра, как самих итальянских политиков от "Лига Севера", так и их коллег на поприще потакательства Кремлю - немецкой "Альтернативы".
И вот, не успел первый Ил-76 приземлиться в Италии, как уже знакомые нам говорящие головы, что в этой стране, что в Германии, заговорили о том, что с России необходимо снимать санкции. И если буквально неделю назад доводом снятия санкций была общая борьба с коронавирусом, то сейчас довод - добродетельность и взаимовыручка, демонстрируемая благочестивой российской стороной!
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Вони не інфіковані, то їх звичайний стан.
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Коли вже італійці відпустять Марківа, заарештованого і засудженого за вигаданими російськими звинуваченнями?
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В Италии может потому и вспышка, что там московиты-грушники порылись.
Да подмазали всех этих Берлускони.
Бер-лускони, Бер-оев, Бер-ия, Бер Кут (Игорь Гекко) - интересная однокоренная цепочка ?
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Бер-муді, бер-и, бер-езовський, Бер-езань🐸😄
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Так кожен політик може дозволити військовим літакам гіпотетичного супротивника НАТО приземлитись в Італії? Без дозволу влади?
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Щось Гутерреш не дуже зрозуміло говорить про санкції, та і хто він такий, щоб відмінити санкції?
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Іспанський ши ддяра-хабадник - хто ж він іще ?
Довбаний "нопасаран".
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Мабуть - консерва. Може ще і Штайнмайєр щось скаже подібне.
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Нехай Гунтерєш підітреться своїми шмарклями...
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Так кому говорите было выгодно заразить мир вирусом? Все еще верите в сказки про Китай? А кто реально террорист №1 в мире и живет за счет смерти сотен тысяч людей? Может все таки Рашка?
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Ни на что ***** не способно. Для него эпидемия - это пёрышко для утопающего. Которое он, если выкарабкается, превратит в перо и всадит миру в бок.
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Кризис кризисом , а отработка полученного бабла по расписанию .
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Как говоритца, "таможня" даёт добро
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Что бы спасло рашку от развала? Конечно война, какая цель войны-дестабилизация Европы (Украина само собой) и ползучая рюская весна. Какая более дешевая альтернатива войне- мировой кризис + пандемия+ мировая паника, а для этого нужен всего маленький флакончик, и если рашка первой создаст вакцину и всех спасет, мир перевернется, и ......
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У колишнього очільника СБУ та міністра доби Януковича Валерія Хорошковського підтвердили китайський коронавірус. За неперевіреною інформацією він перебуває в Олександрівській лікарні Києва. Хворобу Хорошковського підтвердив керівник проросійської фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович
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Гуманитарные конвои в Италию Країни G20 в умовах пандемії мають скасувати санкції, які заважають доставці продовольства і медикаментів, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 5916 Країни G20 в умовах пандемії мають скасувати санкції, які заважають доставці продовольства і медикаментів, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 8750 Очень интересно... при нынешнем положении в РФ. Военные вирусологи Країни G20 в умовах пандемії мають скасувати санкції, які заважають доставці продовольства і медикаментів, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 8750 Гы. Италия не поддержит следующее продление санкций Країни G20 в умовах пандемії мають скасувати санкції, які заважають доставці продовольства і медикаментів, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 8750 Хох...Китай заполучил низкие цены на нефть с мировым бардаком Країни G20 в умовах пандемії мають скасувати санкції, які заважають доставці продовольства і медикаментів, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 1182 Країни G20 в умовах пандемії мають скасувати санкції, які заважають доставці продовольства і медикаментів, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 8750 Угу.
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