 Страны G20 в условиях пандемии должны отменить мешающие доставке продовольствия и медикаментов санкции, - Гутерреш

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш.
"Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19", - говорится в письме генсека.
"Это время для солидарности, а не для изолирования", - подчеркнул Гутерреш.
Он также призвал лидеров G20 "снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией".
"Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис", - заявил Гутерреш.
По его словам, "все, что не соответствует этому обязательству, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас".
"Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров", - подчеркнул генсек.
Напомним, саммит G20 пройдет 26 марта в формате видеоконференции.
п.с. Ваши приёмы контрразведчика на уровне ребёнка. Примерно так мы в войнушку раньше играли:
- Говори пароль!
- Не скажу!
Слава Украине!
А если Рашка не отменит свои санкции против гусей и сыров, тогда что?
Кстати, а чей Крым, Дима?
Если бы в войсках вермахта в 1943 г. началась эпидемия - им бы стали давать медикаменты ?
Кремль начал новую войну, и помогать ему нельзя.
...Помощь у Кремля запросили не официальные власти Италии, в лице, опять же, премьер министра, а депутат итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. Депутат той самой партии, которая финансировалась на выборах по линии ГРУ, в отношении чего сейчас в Италии ведется расследование и тот самый депутат, который своими пророссийскими взглядами уже до непристойности всем надоел в самой Италии.
Примечательно, что поддержку Маттео Сальвини на его поприще "зазывалы" оказал депутат Бундестага от правой партии "Альтернативы для Германии" Ульрих Оеме. Тот самый Ульрих Оеме, который заявлял о непричастности России к войне на Донбассе, встречался с представителями ЛДНР в Минске и который лоббирует включение представителей недореспублик в Нормандский формат.
Именно Оеме стал глашатаем "Лиги Севера", а именно, через него прошёл вброс пресс-релиза, основателя парламентской группы "Друзья Путина" в итальянском парламенте - Паоло Гримольди, призывавшего Россию оказать помощь Италии.
Таким образом, визуально, российская сторона получила целый ворох обращений от итальянских политиков, поддерживаемых немецкими коллегами, ответить на которые просто не могла бы. Но за этой визуальной ширмой попросту скрывается мерзкая игра на трагедии. Игра, как самих итальянских политиков от "Лига Севера", так и их коллег на поприще потакательства Кремлю - немецкой "Альтернативы".
И вот, не успел первый Ил-76 приземлиться в Италии, как уже знакомые нам говорящие головы, что в этой стране, что в Германии, заговорили о том, что с России необходимо снимать санкции. И если буквально неделю назад доводом снятия санкций была общая борьба с коронавирусом, то сейчас довод - добродетельность и взаимовыручка, демонстрируемая благочестивой российской стороной!
Да подмазали всех этих Берлускони.
Бер-лускони, Бер-оев, Бер-ия, Бер Кут (Игорь Гекко) - интересная однокоренная цепочка ?
Довбаний "нопасаран".