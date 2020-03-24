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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Генсек ООН Гутерреш призвал снять санкции с России и других преступных режимов

Лидеры стран "Группы 20" должны снять санкции, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш.

"Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19", - говорится в письме генсека.

"Это время для солидарности, а не для изолирования", - подчеркнул Гутерреш.

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Он также призвал лидеров G20 "снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией".

"Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис", - заявил Гутерреш.

По его словам, "все, что не соответствует этому обязательству, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас".

"Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров", - подчеркнул генсек.

Также читайте: МИД подсказал Косачеву, как можно снять санкции с РФ: Прекратите оккупацию и агрессию, выплатите компенсацию за ущерб

Напомним, саммит G20 пройдет 26 марта в формате видеоконференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3184040
 
 
 Топ комментарии
 
Странно, а что мешает потерпевшим от санкций странам, вернуть например Крым и вывести свои войска с Донбасса?!
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Россия сама ввела санкции на продовольствие из ЕС, сама продовольствие сжигала, давила. Теперь помидоры с сыром наносят ответный удар.
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пусть рашка сначала вернёт Крым
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Нужно выходит из этого сраного ООН.Оно вообще ни хрена не решает,только дает трибуну для всяких мировых отбросов типа рашки или ирана
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лучше обнулить оон . все равно бестолковая контора
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И кто теперь скажет что оон не пи....сы???
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Что интересно, в приведенных цитатах Генсека ООН Гутерреш нет ни слова о РФ. Более того, РФ не получает ни продовольственной, ни медицинской помощи, не находится в числе стран, особо пострадавших от вируса, а сама оказывает такую помощь.
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Что, опять гопников курятиной спасать?
Только в обмен на ЯО, возврат захваченных у других стран территорий и разделение.
И помнить - "Ни одно доброе дело не остается безнаказанным"
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Рашка тв и я есмь царь говорят что в рашке все в порядке! Зачем снимать? Или пусть выводят свои войска и граждан из всех др стран, а потом помощь!
Так всегда делалось в истории! Агрессор должен выполнить условия, чтобы получить помощь! Или пусть сдыхает!
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