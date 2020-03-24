 Для обеспечения карантина чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничения конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец призвал нардепов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, - Минздрав