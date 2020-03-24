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 Для обеспечения карантина чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введения чрезвычайного положения в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничения конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец призвал нардепов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3184039
 
 
 Топ комментарии
 
Ты ж на днях вещало, что без чп ну никак.
И шавки твои на той же волне были!
Конъюнктура поменялась?
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Таня Адамс

Про надзвичайний стан

Нашей величайшей БубочЬке, а скорее всего тем, кто этой стрёмной куклой управляет, очевидно стала мешать Верховна Рада.
Как говорил Винни-Пух - это «жжж» неспроста!
Если за одну неделю дважды поднимается вопрос, как бы эту самую Раду стреножить, значит шось пробзделось в Датськом королевстве.
Сначала БубочЬка хочет закончик о передаче полномочий ВР кому-то ещё, теперь оно хочет надзвичайний стан без согласия на то ВР.
Зеленский постепенно теряет монобольшинство, потому что даже в этой альтернативно одарённой фракции нашлись депутаты, которые боятся голосовать всю эту "законотворчість". И даже за роскошную профессионалку Венедиктову проголосовало только 224 слуги (минус 30 депутангов).
В общем, в королевстве шото очевидно плохо пахнет и Бубочька начал прощупывать ОПЗЖ на предмет коалиции. Чтоб уже первое, второе и компот.
Тут идет уже избитая фраза «А я говорила, что они таки будут вместе!», потому что антиукраинская фракция Слуг вполне гармонично сочетается с рыгами, которых курирует Путинский кум.
Сидим, внимательно наблюдаем, как демократия четким шагом звиздует нафуй и бубнит «так вам и надо, идиотам!»
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А сейчас я вам коротенько набросаю все прелести надзвичайного стану (НЕ ситуации!), который так срочна нужен БубочЬке, патамушта ВИРУС!

Закон про режим НП предусматривает:
- особый режим въезда-выезда, ограничения движения транспорта и его осмотр ( КПВВ, пробки, мародёрство, взятки и «позакрывали пиздаки!»);
- усиление охраны на улицах и на объектах жизнеобеспечения;
- ЗАПРЕТ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и забастовок в том числе;
- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;
- временная или БЕСПОВОРОТНАЯ эвакуация людей из «опасных» мест (надеюсь, что не в товарных вагонах за Урал);
- «квартирная повинность» ( это когда орков заселили в общаги универа, а студентам велели нахуй сходить);
- стройки новых объектов и реконструкции старых запрещены, строители могут сходить следом за студентами;
- ВВЕДЕНИЕ ОСОБОГО ПОРЯДКА (карточек) разделения продуктов питания и предметов первой необходимости;
- мобилизация и использование ресурсов предприятий, не зависимо от форм собственности;
- изменения режима работы предприятий и их переориентация на то, что скажут;
- «целевая мобилизация» (это если Авакову не хватит псов);
- комендантский час;
- залучення на добровольной (ржунимагу!) основе трудоспособного населения и их транспорта для выполнения определённых работ;
- проверка документов у граждан, а в необходимых случаях (ржунимагу снова!) - проведение ЛИЧНОГО ОСМОТРА;
- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ситуацию (ну т.е. любых);
- регулирование работы цивильных теле- и радиоцентров (позакрывали пиздаки!);
- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА пользования связью и интернетом (позакрывали пиздаки! Теперь уже совсем!)
Ну и там много ещё интересного, я просто больше не могу читать это всё. Плющит не по-детски. Потому что под эгидой борьбы с вирусом, нам впердолят антиутопию Оруэлла в полный рост. А братья с севера помогут добить то, что выживет.
Причем на фоне продолжающихся разговоров об отмене Верховной Рады, я подозреваю, что сопротивляться этому пиздецу будет некому.
А еще ЗАВТРА будут нам впихивать ОРДЛО.
Хуже не будет, да? Помните?
Я вот помню. И никому из вас не прощу того апреля, когда вы убили Украину, продавшись даже не за кило гречки, как продавались раньше, а за обещания.https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/639127230256122
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Ты ж на днях вещало, что без чп ну никак.
И шавки твои на той же волне были!
Конъюнктура поменялась?
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Переходять до плану Б - онлайн-засідання ВР, де будуть пропихати капітуляцію.
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Враховуючи мізерну кількість хворих на коронавірус в Україні, нам і карантин не потрібен! Потрібно відновлювати роботу транспорту в звичайному режимі і відновлювати роботу виробництв і офісів.
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Теперь будут рассказывать, что никто ничего такого не планировал и даже в мыслях не было.
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Відступив бо більше половини зелених відказались голосувати за це
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Ну дык, сцарь с главврачем дожОн только в презервативе АПчаться
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Крутые у них костюмы. Интересно, чье производство?
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Таня Адамс

Про надзвичайний стан

Нашей величайшей БубочЬке, а скорее всего тем, кто этой стрёмной куклой управляет, очевидно стала мешать Верховна Рада.
Как говорил Винни-Пух - это «жжж» неспроста!
Если за одну неделю дважды поднимается вопрос, как бы эту самую Раду стреножить, значит шось пробзделось в Датськом королевстве.
Сначала БубочЬка хочет закончик о передаче полномочий ВР кому-то ещё, теперь оно хочет надзвичайний стан без согласия на то ВР.
Зеленский постепенно теряет монобольшинство, потому что даже в этой альтернативно одарённой фракции нашлись депутаты, которые боятся голосовать всю эту "законотворчість". И даже за роскошную профессионалку Венедиктову проголосовало только 224 слуги (минус 30 депутангов).
В общем, в королевстве шото очевидно плохо пахнет и Бубочька начал прощупывать ОПЗЖ на предмет коалиции. Чтоб уже первое, второе и компот.
Тут идет уже избитая фраза «А я говорила, что они таки будут вместе!», потому что антиукраинская фракция Слуг вполне гармонично сочетается с рыгами, которых курирует Путинский кум.
Сидим, внимательно наблюдаем, как демократия четким шагом звиздует нафуй и бубнит «так вам и надо, идиотам!»
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А сейчас я вам коротенько набросаю все прелести надзвичайного стану (НЕ ситуации!), который так срочна нужен БубочЬке, патамушта ВИРУС!

Закон про режим НП предусматривает:
- особый режим въезда-выезда, ограничения движения транспорта и его осмотр ( КПВВ, пробки, мародёрство, взятки и «позакрывали *******!»);
- усиление охраны на улицах и на объектах жизнеобеспечения;
- ЗАПРЕТ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и забастовок в том числе;
- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;
- временная или БЕСПОВОРОТНАЯ эвакуация людей из «опасных» мест (надеюсь, что не в товарных вагонах за Урал);
- «квартирная повинность» ( это когда орков заселили в общаги универа, а студентам велели ***** сходить);
- стройки новых объектов и реконструкции старых запрещены, строители могут сходить следом за студентами;
- ВВЕДЕНИЕ ОСОБОГО ПОРЯДКА (карточек) разделения продуктов питания и предметов первой необходимости;
- мобилизация и использование ресурсов предприятий, не зависимо от форм собственности;
- изменения режима работы предприятий и их переориентация на то, что скажут;
- «целевая мобилизация» (это если Авакову не хватит псов);
- комендантский час;
- залучення на добровольной (ржунимагу!) основе трудоспособного населения и их транспорта для выполнения определённых работ;
- проверка документов у граждан, а в необходимых случаях (ржунимагу снова!) - проведение ЛИЧНОГО ОСМОТРА;
- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ситуацию (ну т.е. любых);
- регулирование работы цивильных теле- и радиоцентров (позакрывали *******!);
- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА пользования связью и интернетом (позакрывали *******! Теперь уже совсем!)
Ну и там много ещё интересного, я просто больше не могу читать это всё. Плющит не по-детски. Потому что под эгидой борьбы с вирусом, нам впердолят антиутопию Оруэлла в полный рост. А братья с севера помогут добить то, что выживет.
Причем на фоне продолжающихся разговоров об отмене Верховной Рады, я подозреваю, что сопротивляться этому ******* будет некому.
А еще ЗАВТРА будут нам впихивать ОРДЛО.
Хуже не будет, да? Помните?
Я вот помню. И никому из вас не прощу того апреля, когда вы убили Украину, продавшись даже не за кило гречки, как продавались раньше, а за обещания.https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/639127230256122
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О, кампазітор вже одну маску купив за свої гроші Для обеспечения карантина чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков - Цензор.НЕТ 8287
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Смотрящий за президентом решил что он здесь главный и может решать все сам но тут пришел Коломойский и показал обоим за чей счет они живут)
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Несколько дней орали мы все ужесточим, введем ЧС, сеяли панику среди населения... А сейчас что, думать начали?
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Ні, просто переходять до плану Б - онлайн-засідання ВР, де будуть пропихати капітуляцію.
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Рішення про введення надзвичайного стану в Україні розділило оточення Зеленського на два умовні табори "за" і "проти".

Перші виступають за жорсткі умови боротьби із коронавірусом, до них відносять Арсена Авакова, Сергія Шефіра. Також за введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ємець, який навіть грозився піти у відставку, якщо рішення про НС не буде ухвалено. Мовляв, ситуація катастрофічна і він не хоче нести за неї відповідальність одноосібно.

Інша група, до якої входить сам президент та голова його офісу Андрій Єрмак, проти введення НС. І на таке "світосприйняття" вплинули розмови Зеленського із представниками великого бізнесу
.
16 березня Зеленський в офісі президента бізнесменів та олігархів і попросив про допомогу.
Відзначається, що саме представники великого бізнесу виступають проти введення НС та наводили президенту аргументи з цього приводу.
Що було раніше: За словами співрозмовників УП, Зеленський особисто втрутився у конфлікт харківського губернатора Олексія Кучера із Олександром Ярославським та Кернесом.

Зокрема, після допису у FB, де Кучер порівняв Ярославського із трактором, Зеленський особисто зателефонував Кучеру і попросив вибачитися перед бізнесменом або шукати нове місце роботи.
Як відомо, Кучер видалив свіій пост із соцмережі і примирився із Ярославським.
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На данном этапе банально не хватает голосов для введения ЧП. Потому и не нужно, что не реально это провести через Раду. Было бы реально, говорил бы по-другому. Даже в СН тех, кто готов голосовать за ЧП около половины. Смелая попытка заработать на своей "доброте", но жалкая.
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тут даже дело не только в голосах депутатов, которых не хватит для ЧП.
вбросами информации о возможном введении проверяли реакцию народа. да, я считаю, что тут решили с народом таким образом посоветоваться. потому что дело это новое неосвоенное и реакция народа и последствия могут быть покруче майдана.
ведь ЧП - это на 30-60 дней, а народ уже стал намного экономнее покупать продукты, не прошло и недели карантина. многие ведь остались без доходов вообще.
кроме того, под угрозу ставится посевная кампания. а от сельхозпродукции, особенно в этом году, очень будет зависеть состояние многих людей.
и ещё возник вопрос - ведь ЧП максимум на 60 дней, а что если и оно не поможет и эпидемия расширится, что тогда? через день опять вводить и ещё на 60 дней всех по клеткам?
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Отставить разворот вправо, разворот влево!
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Порохоботы, ну всё, Аваков теперь один из вас Для обеспечения карантина чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков - Цензор.НЕТ 4272
Не даст Зе' стать узурпатором Для обеспечения карантина чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков - Цензор.НЕТ 6085
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Правильно гутарит! А кто ж поддержит его нелегальный бизнес, если все будут сидеть дома?
Казино, бордель, разливайки и т.п. должны приносить бабло.....
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Интересно, а почему мусульманские страны не болеют covid 19 ? Как то подозрительно все это.
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в Иране какая религия подскажите, запамятовал.
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Что в Ираке тоже есть? Так почему Ирака нет в статистике инфицированных стран,а только ЕС,США и АЗИЯ ?
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знаешь есть выражение: поцелуй меня в плечо, а при чем здесь это, так и ты издалека начал. Где я упомянул ирак?
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Ну хорошо Иран,но смысла это не меняет, Ирана тоже нет.
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То, на шо ты там как бе намекаешь, уже устарело.
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Власть обдристалась с попыткой закрутить гайки.
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Ты, лапоть, жил при этом военном положении? Шо ты нам, жившим, можешь поведать, чего мы не знаем? ПТН ПНХ!
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А это не его. Он только заведует МВД, всё! Дальше его не ****!


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А от шо, куда і кого йібьот, то вже Арсенборисович вірішує...
Так уж вистроілісь звьозди.
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ЗЕбіли, ви ДЕбіли. Ви знищили останього патріота, учасника Майдана, Героя АТО, визволителя Харківа та Маріуполя.
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Главное что несколько дней все в один голос кричали что нужно вводить чрезвычайное положение.. И вдруг опа на.. Вдруг все развернулось на 180 градусов. Видать голосов монобильшости не хватает. Остальные фракции не поддерживают. Вот и делают вид что введение не нужно. А что поменялось так неожиданно.. Боятся показать что "король , ну так скажем не совсем одет".
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трава одновременно у всех кончилась, а следующий борт на подлете.
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читали какой град ругательств посыпался? но и среди ругательств были и аргументированные "против"
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Авакову и его антошке-советнику осталось тока тарелки облизать
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Західні смотрящі вставили авакяну пістон, але ********** таке подобається
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Арсен Барисыч всю зраду ********** поломал. Во как в коментах корчатся болезные.
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tZE inform

@tZEinform


Идея Зеленского\Авакова\Емца о введеним в стране чрезвычайного состояния в связи с эпидемией коронавируса внезапно дала сбой. Как показал закрытый опрос фракции "СН" за нее готовы голосовать меньше половины фракции. остальные фракции парламента однозначно против. Хроника
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Rumberg Leonid

Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)

Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень
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тока шо учудили - в магазин без маски не пускают, в аптеке масок нет. скупайся где хочешь
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