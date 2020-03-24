 Для обеспечения карантина чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничения конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил министр.
И шавки твои на той же волне были!
Конъюнктура поменялась?
Про надзвичайний стан
Нашей величайшей БубочЬке, а скорее всего тем, кто этой стрёмной куклой управляет, очевидно стала мешать Верховна Рада.
Как говорил Винни-Пух - это «жжж» неспроста!
Если за одну неделю дважды поднимается вопрос, как бы эту самую Раду стреножить, значит шось пробзделось в Датськом королевстве.
Сначала БубочЬка хочет закончик о передаче полномочий ВР кому-то ещё, теперь оно хочет надзвичайний стан без согласия на то ВР.
Зеленский постепенно теряет монобольшинство, потому что даже в этой альтернативно одарённой фракции нашлись депутаты, которые боятся голосовать всю эту "законотворчість". И даже за роскошную профессионалку Венедиктову проголосовало только 224 слуги (минус 30 депутангов).
В общем, в королевстве шото очевидно плохо пахнет и Бубочька начал прощупывать ОПЗЖ на предмет коалиции. Чтоб уже первое, второе и компот.
Тут идет уже избитая фраза «А я говорила, что они таки будут вместе!», потому что антиукраинская фракция Слуг вполне гармонично сочетается с рыгами, которых курирует Путинский кум.
Сидим, внимательно наблюдаем, как демократия четким шагом звиздует нафуй и бубнит «так вам и надо, идиотам!»
Закон про режим НП предусматривает:
- особый режим въезда-выезда, ограничения движения транспорта и его осмотр ( КПВВ, пробки, мародёрство, взятки и «позакрывали *******!»);
- усиление охраны на улицах и на объектах жизнеобеспечения;
- ЗАПРЕТ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и забастовок в том числе;
- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;
- временная или БЕСПОВОРОТНАЯ эвакуация людей из «опасных» мест (надеюсь, что не в товарных вагонах за Урал);
- «квартирная повинность» ( это когда орков заселили в общаги универа, а студентам велели ***** сходить);
- стройки новых объектов и реконструкции старых запрещены, строители могут сходить следом за студентами;
- ВВЕДЕНИЕ ОСОБОГО ПОРЯДКА (карточек) разделения продуктов питания и предметов первой необходимости;
- мобилизация и использование ресурсов предприятий, не зависимо от форм собственности;
- изменения режима работы предприятий и их переориентация на то, что скажут;
- «целевая мобилизация» (это если Авакову не хватит псов);
- комендантский час;
- залучення на добровольной (ржунимагу!) основе трудоспособного населения и их транспорта для выполнения определённых работ;
- проверка документов у граждан, а в необходимых случаях (ржунимагу снова!) - проведение ЛИЧНОГО ОСМОТРА;
- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ситуацию (ну т.е. любых);
- регулирование работы цивильных теле- и радиоцентров (позакрывали *******!);
- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА пользования связью и интернетом (позакрывали *******! Теперь уже совсем!)
Ну и там много ещё интересного, я просто больше не могу читать это всё. Плющит не по-детски. Потому что под эгидой борьбы с вирусом, нам впердолят антиутопию Оруэлла в полный рост. А братья с севера помогут добить то, что выживет.
Причем на фоне продолжающихся разговоров об отмене Верховной Рады, я подозреваю, что сопротивляться этому ******* будет некому.
А еще ЗАВТРА будут нам впихивать ОРДЛО.
Хуже не будет, да? Помните?
Я вот помню. И никому из вас не прощу того апреля, когда вы убили Украину, продавшись даже не за кило гречки, как продавались раньше, а за обещания.https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/639127230256122
Перші виступають за жорсткі умови боротьби із коронавірусом, до них відносять Арсена Авакова, Сергія Шефіра. Також за введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ємець, який навіть грозився піти у відставку, якщо рішення про НС не буде ухвалено. Мовляв, ситуація катастрофічна і він не хоче нести за неї відповідальність одноосібно.
Інша група, до якої входить сам президент та голова його офісу Андрій Єрмак, проти введення НС. І на таке "світосприйняття" вплинули розмови Зеленського із представниками великого бізнесу
.
16 березня Зеленський в офісі президента бізнесменів та олігархів і попросив про допомогу.
Відзначається, що саме представники великого бізнесу виступають проти введення НС та наводили президенту аргументи з цього приводу.
Що було раніше: За словами співрозмовників УП, Зеленський особисто втрутився у конфлікт харківського губернатора Олексія Кучера із Олександром Ярославським та Кернесом.
Зокрема, після допису у FB, де Кучер порівняв Ярославського із трактором, Зеленський особисто зателефонував Кучеру і попросив вибачитися перед бізнесменом або шукати нове місце роботи.
Як відомо, Кучер видалив свіій пост із соцмережі і примирився із Ярославським.
вбросами информации о возможном введении проверяли реакцию народа. да, я считаю, что тут решили с народом таким образом посоветоваться. потому что дело это новое неосвоенное и реакция народа и последствия могут быть покруче майдана.
ведь ЧП - это на 30-60 дней, а народ уже стал намного экономнее покупать продукты, не прошло и недели карантина. многие ведь остались без доходов вообще.
кроме того, под угрозу ставится посевная кампания. а от сельхозпродукции, особенно в этом году, очень будет зависеть состояние многих людей.
и ещё возник вопрос - ведь ЧП максимум на 60 дней, а что если и оно не поможет и эпидемия расширится, что тогда? через день опять вводить и ещё на 60 дней всех по клеткам?
Не даст Зе' стать узурпатором
Запиши собі це на лобі
Казино, бордель, разливайки и т.п. должны приносить бабло.....
Так уж вистроілісь звьозди.
tZE inform
@tZEinform
Идея Зеленского\Авакова\Емца о введеним в стране чрезвычайного состояния в связи с эпидемией коронавируса внезапно дала сбой. Как показал закрытый опрос фракции "СН" за нее готовы голосовать меньше половины фракции. остальные фракции парламента однозначно против. Хроника
Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)
Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень