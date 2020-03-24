 В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Это следующие решения, которые будут приниматься комиссиями ТЭБ и ЧС. Делать это после того, как мы увидим, эффективны ли ограничения, которые уже действуют ", - рассказал чиновник.

Ранее он также сообщил, что КГГА вместе с Киевской областью разрабатывает на время карантина специальные маршруты, чтобы доставлять из городов-спутников в Киев работников стратегических предприятий.

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