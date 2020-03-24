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 В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что вопрос закрытия столицы на въезд и выезд будут рассматривать на следующих заседаниях комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Это следующие решения, которые будут приниматься комиссиями ТЭБ и ЧС. Делать это после того, как мы увидим, эффективны ли ограничения, которые уже действуют ", - рассказал чиновник.

Ранее он также сообщил, что КГГА вместе с Киевской областью разрабатывает на время карантина специальные маршруты, чтобы доставлять из городов-спутников в Киев работников стратегических предприятий.

Также читайте: Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3184037
 
 
 Топ комментарии
 
Это твоя секта пока действует именно так, как и говорили. Полный экономический провал, увеличение коррупции в разы, дремучий непрофессионализм, сплошное вранье и полное непонимание Зебилом вообще где он находится и что делает В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 2888
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Зебилы готовят почву для невозможности протестов когда они начнут признавать лднр и кацапский Крыма
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Вони здуріли? Є купа людей яки живуть в Києві але їм ще потрібно їздити з Києва та назад. 2 місяця ні хрена а потім здуріли? В Києві є старі люди яким їх діти жрати привозять, і навпаки.
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Амінь, напрошується, але не смішно навіть
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Столицю України потрібно перенести з Києва в інший населений пункт, бо Київ незручний і проблемний! Саакашвілі пропонував Шполи, а мені подобається Знам'янка, там хоч залізниця вже є і це географічний центр України.
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Зебилы готовят почву для невозможности протестов когда они начнут признавать лднр и кацапский Крыма
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У вашій секті нічого не змінюється... В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 7428
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Это твоя секта пока действует именно так, как и говорили. Полный экономический провал, увеличение коррупции в разы, дремучий непрофессионализм, сплошное вранье и полное непонимание Зебилом вообще где он находится и что делает В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 2888
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Секта святого Петра... Он бы одним указом это вирус уничтожил! (Как коррупцию и рыгов... которые снова вылазят)
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Про рыгов особенно интересно. Мало того что некоторые прямые рыги были и находятся сейчас в команде Ляксеича, так и он сам 100% ̶б̶ы̶в̶ш̶и̶й̶ рыг
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Петя бы просто рыгов к себе в команду не набрал и Портнова на суды не назначал и прокуратуру бы ему не отдавал. В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 9493 А еще 190 тонн масок не дал вывести одним решением РНБО, на которое зебилы просто забили В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 2472 Проблемы имеет тот кто их сам **** создает. К сожалению зебилы их создают не только себе, но и всем нам.
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Ничего не будет. Они выбрали тактику множества ран.
Они не будут тупых масштабных действий предпринимать, а будут так по мелочи, по мелочи. Вроде и кровь пошла, но вроде бы не так больно чтоб в морду дать. Так всё и закончится.
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Это ж получается, что зельцману запретят ездить в охфис - он же не киевский. да и конче-засповские мажоры, тоже пролетают
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В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 4688 Он будет по воздуху прилетать, травы хватит
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в кгга піздно всрілись, в країні вірус існує вже з грудня.
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У нас из поселка кроме прочих медиков много ездило, теперь маршрутка не ходит, они не ездят.
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Хрін, без ніхріна. Мосейчук каже він дуже добре маститься на хліб.
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нарід цього дуже хотів. Ледь не повссикалися, так хотіли!
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Ну то тепер "бачили очі що руки вибирали - то тепер їжте хоч повилазьте".
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А ти в окремому човні пливеш? Чого ж тоді вдаєш, наче тебе це не стосується..
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У мене присадібна ділянка є.
Картопельки посадити, помідорків... Яблука...
Хоча звісно якось ще треба буде голодних зебнів відвадити від врожаю.
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Тоді бажаю тобі успіхів в боротьбі з зеленою саранчою
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Назар Приходько 1 ч. ·
Ну... Якщо підтвердиться, то це ОГО і УХ!
Валерія Хорошковського, "Валєру Блєндамєда", шпиталізували до Олександрівської лікарні з діагнозом COVID-19.
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А скільки людей завезли через столицю в Україну і відпустили по домівках під "особисте зобов'язання" та без карантину, як в пропіарених Санжарах? 10, 20 тисяч? Ні! Більше 50! І чого ж вони очікують? Що саме розсосеться?
Одна надія на те, що в нас не буде другого Бергамо у Києві, а по Україні - Італії... Подивимось, лишилося тиждень-два...
Тримаємо кулаки, слідкуємо за своїм здоров'ям, допомагаємо ближнім! При імпотенції влади, тепер, все залежить від кожного з нас.
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много людей ездят с окрестных городов в киевскую областную больницу на гемодиализ.Им теперь умирать?
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Вони здуріли? Є купа людей яки живуть в Києві але їм ще потрібно їздити з Києва та назад. 2 місяця ні хрена а потім здуріли? В Києві є старі люди яким їх діти жрати привозять, і навпаки.
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А, это те козлы, которые под шумок про вирус мусоропроводы заваривают.

Дада, оттуда он и лезет В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 939
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Именно те, во главе с мудаликом. Теперь весь карантинный народ будет возить свой мусор на лифтах, а из разорвавшихся пакетов будет литься на пол жижа. И кто будет кабины лифтов, кнопки и выходные двери на улицу после их проезда дезинфицироать? К тому же, спецтранс загружает и забирает только мусор из контейнеров, поэтому море вынесенных кульков с мусором будет скапливаться около домов. Создана и большая проблема для одиноких и хроничесих больных, живущих на верхних этажах. Их ссылка на запад говорит только о дремучести. Вот фото современного мусоропровода в Нью Йорке.
В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 2701
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Покупай нормальные пакети, умник...и разделяй немножко (хотя бы немножко) свою помойку в голове!
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Это у тебя помойка. Для провинциального жлоба наличие мусоропровода недостижимо для понимания. Именно как умник и именно сортированный мусор в пакетах я опускал в мусоропровод.
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Метрополия, у нас запаяли эту клоаку еще в 90-х!
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Клоака не в мусоропроводе, а в головах жлобов, которые не умеют им пользоваться.
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Не мои мусоропроводы, а жильцов домов, разрешения которых которых мудалик не спрашивал. Поэтому не я утомил, а тупой мудалик своими дремучими решениями.
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Так они им (мусоропроводы) не пренадлежат! Закройте их раз и навсегда!
Если нормальные люди пытаются разбирать мусор на - пластик, бумагу, пищевые отходы (тем самым не допуская, что бы у них с пакетов текло)....то бобики, сразу идут и "сцут" в мусоропровод...а че?...удобно же вылить "дерьмо" по трубе и назад Сватов с 1+1 смотреть!
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Проблема не в туалетах, а в головах (собачье сердце). Так и с мусоропроводами. Если ты заварил мусоропровод, то жлобы будут продолжать сцать и на заваренный. И никогда мусор не будут сортировать. Будут и ночью его в окно выбрасывать.
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Зачем вы свою больную проекцию проецируете на здоровую голову?
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Смешно, когда человек с ущербным понятием о социальной культуре считает свою голову "здоровой".
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Ты просто идиот!
Это же у тебя пакеты текут, а не у меня!!! ))
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Китайськи методи працюють тільки для країни в якої є великий запас ресурсів та центральне управління всіма економічними процессами.

В України вони призведуть до соціальної катастрофи.

В США Трамп оголосив що такого не буде.

Причому самі вони будуть їздити куди хочуть по спецперепусткам.
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Совсем **.....сь? А живущим за городом онко больным как на терапию ездить???
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Они никого не волнуют, власти нужно придушить протестные настроения
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Украина бодро шагает на политическое и экономическое кладбище
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Слава Хуторский - в отличии от тебя, география шагать не умеет В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 4677
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Причем здесь география(кстати в школе у меня 5-рик был)?
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..как причём? ..вот у тебя есть ножки чтобы шагать на кладбище,а у географической Украины?
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Ножки у моей шлюхи которую я трахаю за деньги а у меня ноги волосатые а кладбище еще надо заслужить а то будет может моя буйная головушка в каком то овраге или поле валятся..
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На данный момент самое стратегическое предприятие это Обуховский туалетнобумажный комбинат. Троллейбус туда запустить.
Хотя, с другой стороны,как оказалось, при вирусе эффективнее чщательно мыть руки, чем заботиться о чистоте жопы. Хотя, это тоже не помешает
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станут талоны наконец покупать ..на право выезда из города ..если и это не поможет станут дустом травить))
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Шо,шо,а это значит короноцыд или подыхай тихонечко без шума и крика...а еще надо найти бабло чтобы оплатить зеБильной власти свои похороны...
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похоже что и за похороны тоже планируют три шкуры драть))
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Значит к короновирусу добавят холеру и чуму...ХАБАД рулит..
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ааа! если город закрыть - то вирус не пройдёт! так бы и сказал!
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Нет, он может проникнуть и через окно киоска, где продают кофе. И их мудалик тоже закрывает.
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Та давайте поділимо Україну,в умовах війни,це на руку московитам.
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Давай,ее уже ЗеБил разделил между олигархами...
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Слава Хуторский Московити гірші олігархів.Якщо будуть танки в Києві,то багатьох олігархів московити просто кінчать,як відпрацьований матеріал.
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Да,московиты ишо далеко а эти кровососы 28 лет тянут кровь из народа..может пока московиты пока ишо думают идти к нам самим этих паразитов порешить ...
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А они шо исчезли раньше ? Они 28 лет а до этого 300 рулят здеся..так шо не пужайсь. Я сам из них то. В СА с 1983-го по 1991-й службу в ПВО тянул от курсанта до старлея....
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Вы чего сволочи там вообще ***нулись? Какое вы имеете право закрывать людям вьезд-выезд? Вы сволочи окупантам за 7 лет войны вьезд не закрыли до сих пор.
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ваще ъбанулись, у меня теща в бородянском р-не без регулярной поддержки просто умрет.
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И шо ? Ты шо ее того не того..если да то все понятно...
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ты тоже ъбнулся вместе с этими долбоъбами?
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Сволота сепарская правит Украиной. Границы не перекрыли, линию фронта не перекрыли. Зато внутри страны людей на цепь посадить хотят
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А че ты орешь-ты где был в 2014-м то ? А голосовал то за еврейчика в шутовском колпаке ?
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почитайте что такое ХАБАД и все вам станет ясно ...
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Народ! Спасайтесь как я по хуторам лесным да снимайте стрес перваком да салом с огутцом малосольным да соседок -молодух пока ихнии мужики на зароботках трахайте...жизнь надо пользовать так шоб в старости было шо поминать...
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Господи, ну когда же такие прокацапленные дураки как ты переведутся... Пользователь, мля... Паразит-мародер. Вот такие и пропадают безвести и никто не подает в розыск - собаке собачья смерть.
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Кстати я не эту коронованную бацылу боюсь так как эту власть где нет порядка и ума а имено всякую шваль на двух ногах шо раньше сидели по кабааах да всякую политуру с жмудяком жрали с наркотой а теперь полезут грабить и воровать ,убивать зарясь на чужое добро хотя ПМ и СКС имеется для обороны...
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