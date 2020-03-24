 В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"Это следующие решения, которые будут приниматься комиссиями ТЭБ и ЧС. Делать это после того, как мы увидим, эффективны ли ограничения, которые уже действуют ", - рассказал чиновник.
Ранее он также сообщил, что КГГА вместе с Киевской областью разрабатывает на время карантина специальные маршруты, чтобы доставлять из городов-спутников в Киев работников стратегических предприятий.
Они не будут тупых масштабных действий предпринимать, а будут так по мелочи, по мелочи. Вроде и кровь пошла, но вроде бы не так больно чтоб в морду дать. Так всё и закончится.
Картопельки посадити, помідорків... Яблука...
Хоча звісно якось ще треба буде голодних зебнів відвадити від врожаю.
Ну... Якщо підтвердиться, то це ОГО і УХ!
Валерія Хорошковського, "Валєру Блєндамєда", шпиталізували до Олександрівської лікарні з діагнозом COVID-19.
Одна надія на те, що в нас не буде другого Бергамо у Києві, а по Україні - Італії... Подивимось, лишилося тиждень-два...
Тримаємо кулаки, слідкуємо за своїм здоров'ям, допомагаємо ближнім! При імпотенції влади, тепер, все залежить від кожного з нас.
Дада, оттуда он и лезет
Если нормальные люди пытаются разбирать мусор на - пластик, бумагу, пищевые отходы (тем самым не допуская, что бы у них с пакетов текло)....то бобики, сразу идут и "сцут" в мусоропровод...а че?...удобно же вылить "дерьмо" по трубе и назад Сватов с 1+1 смотреть!
Это же у тебя пакеты текут, а не у меня!!! ))
В України вони призведуть до соціальної катастрофи.
В США Трамп оголосив що такого не буде.
Причому самі вони будуть їздити куди хочуть по спецперепусткам.
Хотя, с другой стороны,как оказалось, при вирусе эффективнее чщательно мыть руки, чем заботиться о чистоте жопы. Хотя, это тоже не помешает
В країні зафіксовано 81 випадок зараження. Але 22 вже одужали.