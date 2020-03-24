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 Зеленский ввел в действие решение СНБО об отчете о результатах оборонного обзора, проведенного Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 марта 2020 года "Об отчете о результатах проведения оборонного осмотра Министерством обороны Украины".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

24 марта СНБО утвердил отчет о результатах проведения оборонного осмотра Министерством обороны Украины, который был перед этим одобрен Кабинетом министров Украины.

Оборонный осмотр проводится с целью оценки состояния и готовности Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны к выполнению задач по обороне государства, состояния их кадрового, финансового, материально-технического и других видов обеспечения, а также имеющихся возможностей по эффективному реагированию на вызовы и угрозы в военной сфере.

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Результаты обзора станут основой для разработки Стратегии военной безопасности Украины, Стратегического оборонного бюллетеня Украины, государственной программы развития Вооруженных Сил и Плана обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3184036
 
 
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Оборонный отчет перед кем? Перед этой шмарклей? Много чести для него
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