 ПЦУ позволила проводить богослужения без прихожан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба Православной церкви Украины.

Так, священнослужители вместе с церковными певцами могут проводить богослужения без личного присутствия прихожан.

"Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленного связи", - говорится в сообщении.

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