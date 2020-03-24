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 ПЦУ позволила проводить богослужения без прихожан

Синод Православной церкви Украины разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан из-за распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба Православной церкви Украины.

Так, священнослужители вместе с церковными певцами могут проводить богослужения без личного присутствия прихожан.

"Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленного связи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ изготавливает антисептики по рецептуре ВОЗ: уже около 2 тыс. флаконов распространили в Киеве, Мариуполе, Харькове и Одессе. ФОТО+РЕЦЕПТ

Источник: https://censor.net.ua/n3184033
 
   
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Що є доказом АДЕКВАТНОСТІ Української Церкви.
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Поп в храме ОБЯЗАН вести службу даже если нет прихожан, это правило такое бо прихожан может и не прийти а Тот кому ты служишь всегда над Алтарём тебя слушает вместе с братвой крылатой.Трохи ж можно выучить уже этот вопрос за годы жизни если называть себя христианином?
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ЧТО-ТО НЕ СЛЫХАЛ ЧТОБЫ ЦЕРКВИ СКИНУЛИСЬ ПРИХОЖАНАМ НА ЛЕЧЕНИЕ..
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Делает антисептики и бесплатно раздает. А твоя, лаптя, так называемая церковь наоборот, кресные ходы проводит, только больше людей заражает.
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Піп на похоронах-безкоштовно буде!!
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Богу можна молитися навіть на самоті.
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А пивци для чого?? Ввімкніть магнитофон!!
😇
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ПЦУ офіційно у списку автокефальних церков: єпископи МП втратили титули !!.Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков. Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg
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Видать неправильно церковь молится: коронавирус в ЗЕленом мозгу никак не исчезнет..
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Жилец. Почем стоит похоронить?
Бригадир. С почестями?
Жилец. Да.
Бригадир. Не торопясь?
Жилец. Да.
Бригадир. По пятерке на лицо.
Жилец. А без покойника?
Бригадир. По трешке, хотя это унизительно.(с)
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