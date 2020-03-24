 ПЦУ позволила проводить богослужения без прихожан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба Православной церкви Украины.
Так, священнослужители вместе с церковными певцами могут проводить богослужения без личного присутствия прихожан.
"Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленного связи", - говорится в сообщении.
😇
Бригадир. С почестями?
Жилец. Да.
Бригадир. Не торопясь?
Жилец. Да.
Бригадир. По пятерке на лицо.
Жилец. А без покойника?
Бригадир. По трешке, хотя это унизительно.(с)