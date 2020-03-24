 Полиция расследует факт сокрытия частной клиникой в Киеве информации про инфицированного коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В одной из частных клиник Киева местному жителю сделали тест на COVID-19 и после получения положительного результата медики не сообщили об этом соответствующие государственные учреждения.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители направили директору медицинского центра вызов на допрос для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.