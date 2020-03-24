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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Полиция расследует факт сокрытия частной клиникой в Киеве информации про инфицированного коронавирусом

В Киеве полицейские открыли уголовное производство по факту сокрытия частной клиникой информации про инфицированного коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В одной из частных клиник Киева местному жителю сделали тест на COVID-19 и после получения положительного результата медики не сообщили об этом соответствующие государственные учреждения.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 4 случая коронавируса подтвердили в Киеве, всего 28 инфицированных, - Кличко

Правоохранители направили директору медицинского центра вызов на допрос для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3184032
 
 
 Топ комментарии
 
Это евролаб...заведение другана осла оманского...там где скрыли что осел нарик...как открыли дело...так и закроют...
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месье Пальчевский сейчас срочно заболеет карнАвирусом и будет по 112 аналу рассказывать о своей борьбе..
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Это евролаб...заведение другана осла оманского...там где скрыли что осел нарик...как открыли дело...так и закроют...
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забавно будет наблюдать, как стадо бото-зебилов начнут отмазывать вислюка)) Полиция расследует факт сокрытия частной клиникой в Киеве информации про инфицированного коронавирусом - Цензор.НЕТ 8351
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Є таке.В моїй області-Бєня барон.Чи граф.... Пощастило.Король жлобів випав.
Полиция расследует факт сокрытия частной клиникой в Киеве информации про инфицированного коронавирусом - Цензор.НЕТ 2299
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Кришування розпочинається з новою силою! Дев'яності повернуться у вигляді кучмівсько-олігархічної систему влади. Буде весело, як і хтіли більшість виборців у квітні минулого року...
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месье Пальчевский сейчас срочно заболеет карнАвирусом и будет по 112 аналу рассказывать о своей борьбе..
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Тест в евролабе стоил 1600. Отправили в Германию на подтверждение по цене - ???
Когда немцы подтвердили заболевание, получили взятку от клиента в сумме - ???
Сколько же евролаб нагрел с клиента?
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Это ещё до лечения не дошло в родственных структурах
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говорят и Богдан, который Андрей вместе со своей курочкой в Куршевеле прихватили коронавирус...
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что-то поубавил свой пыл жидяра пальчевский на эфирах.... и выехать если что уже некуда.. печалька
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Они даже факт потребления наркотиков скрывают.
А какая разница?
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в пролёте, их адвокат раскатает обвинения, если надо то дважды,
это не бабку нагибать за семечки, расследователи херовы
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В палату к тяжело больным заходит солидный мужчина в белом халате.
- Кто из вас в пятницу тринадцатого сдавал мочу на анализ?
Один откликается. Мужик проходит к нему, достаёт линейку, начинает что-то измерять, записывать, после чего направляется к выходу. Больной ему вдогонку:
- Доктор, а как же результаты анализов?
- Я не доктор, я плотник.
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Хорошая лаборатория. Вирус не видят,нарика не видят... Если сказали надо.
Шутка юмора в том,что отправили в ФРГ на проверку,просили сообщить только им.
Но немцы не поняли шутки юмора и... согласно СВОИМ стандартам отправили результаты ВСЕМ!Не только в Украину. В случае эпидемий и угрозе окружающим - врачебной тайны не существует.
А прохфесора из лабы и не знали!
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Так эта шаражкина контора и с Зелиными анализами намутила. Подсунули обществу вместо Зелиных анализов чужие, с неправильной датой.
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