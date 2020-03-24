 Полиция расследует факт сокрытия частной клиникой в Киеве информации про инфицированного коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В одной из частных клиник Киева местному жителю сделали тест на COVID-19 и после получения положительного результата медики не сообщили об этом соответствующие государственные учреждения.
По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители направили директору медицинского центра вызов на допрос для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.
Когда немцы подтвердили заболевание, получили взятку от клиента в сумме - ???
Сколько же евролаб нагрел с клиента?
А какая разница?
это не бабку нагибать за семечки, расследователи херовы
- Кто из вас в пятницу тринадцатого сдавал мочу на анализ?
Один откликается. Мужик проходит к нему, достаёт линейку, начинает что-то измерять, записывать, после чего направляется к выходу. Больной ему вдогонку:
- Доктор, а как же результаты анализов?
- Я не доктор, я плотник.
Шутка юмора в том,что отправили в ФРГ на проверку,просили сообщить только им.
Но немцы не поняли шутки юмора и... согласно СВОИМ стандартам отправили результаты ВСЕМ!Не только в Украину. В случае эпидемий и угрозе окружающим - врачебной тайны не существует.
А прохфесора из лабы и не знали!