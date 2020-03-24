 Офис генпрокурора не стал независимым органом. Ни предыдущий генпрокурор, ни этот не кажутся людьми, способными сказать президенту "нет", - Вакарчук

Так назначение на пост генерального прокурора Ирины Венедиктовой прокомментировал в интервью Цензор.НЕТ народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Я считаю, что Генпрокуратура не стала независимым органом. Ни предыдущий генпрокурор, ни этот генпрокурор не кажутся мне людьми, которые могут сказать президенту "нет". Очень важно, чтобы не было других людей, которым эти люди не могут сказать "нет". А оснований для оптимизма не так много. Но гражданское общество сильно", - уверен он.

Вакарчук отказался комментировать слухи о связи Венедиктовой с Портновым, однако отметил: "Те силы, которые сегодня стоят за дискредитацией не только Майдана, но и всех проевропейских сил, делают это сознательно. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Но от этого это не менее опасно. Вопрос не во мне или в еще ком-то. Вопрос в самой украинском государстве. Или у нас действительно будет государство, в котором все будет облито одинаковым слоем грязи - чтобы никто, не дай Бог, не отличался, или у нас все же будут люди, за которыми стоит мораль, и будут люди, за которыми стоит преступление. Это очень важно".

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Он подчеркнул, что ожидает от Офиса генпрокурора и других госорганов: "Прежде всего, того, что их действия должны соответствовать Конституции. Во-вторых, что они будут выполнять те обещания, которые они давали. В-третьих, что они будут независимыми. И в-четвертых, что все общество будет абсолютно открыто знать, что они делают".

Напоминаем, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой, ранее исполнявшую обязанности директора ГБР. Впервые в истории независимой Украины эту должность заняла женщина.

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