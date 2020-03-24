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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (298) Венедиктова (78) Офис генерального прокурора (186)

 Офис генпрокурора не стал независимым органом. Ни предыдущий генпрокурор, ни этот не кажутся людьми, способными сказать президенту "нет", - Вакарчук

Если вдруг в стране назначают генпрокурора для того, чтобы он воевал с теми, кто стоял на Майдане, то это означает, что такая концепция власти.

Так назначение на пост генерального прокурора Ирины Венедиктовой прокомментировал в интервью Цензор.НЕТ народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Я считаю, что Генпрокуратура не стала независимым органом. Ни предыдущий генпрокурор, ни этот генпрокурор не кажутся мне людьми, которые могут сказать президенту "нет". Очень важно, чтобы не было других людей, которым эти люди не могут сказать "нет". А оснований для оптимизма не так много. Но гражданское общество сильно", - уверен он.

Вакарчук отказался комментировать слухи о связи Венедиктовой с Портновым, однако отметил: "Те силы, которые сегодня стоят за дискредитацией не только Майдана, но и всех проевропейских сил, делают это сознательно. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Но от этого это не менее опасно. Вопрос не во мне или в еще ком-то. Вопрос в самой украинском государстве. Или у нас действительно будет государство, в котором все будет облито одинаковым слоем грязи - чтобы никто, не дай Бог, не отличался, или у нас все же будут люди, за которыми стоит мораль, и будут люди, за которыми стоит преступление. Это очень важно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

Он подчеркнул, что ожидает от Офиса генпрокурора и других госорганов: "Прежде всего, того, что их действия должны соответствовать Конституции. Во-вторых, что они будут выполнять те обещания, которые они давали. В-третьих, что они будут независимыми. И в-четвертых, что все общество будет абсолютно открыто знать, что они делают".

Напоминаем, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой, ранее исполнявшую обязанности директора  ГБР. Впервые в истории независимой Украины эту должность заняла женщина.

Читайте полное интервью: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"

Источник: https://censor.net.ua/n3184030
 
   
 Топ комментарии
 
Ему следующий Майдан скажет - "НЕТ".
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по-моему, все верно в основном, прокурор у нас на обслуживание интересов президента и определенных кланов, а не закона, ниче не меняется, в одном не прав, что гражданское общество слабовато еще, если это все терпит, весь этот цирк
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Париж когда-то стоил мессы. Но жалкий клован не стоит Майдана. Может воспользоваться опытом совка с ситуацией ареста Берии..
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Раз в 8 лет выходить НЕДОСТАТОЧНО, нужно выходить много по мелочи, а назначение такого прокурора, ровно как и предыдущих ода из репперных точек, где решается судьба нации. Нация свое слово уже сказала, нация выбрала что прокурора ей назначают дяди, и проголосовало за некомпетентного шарлотана, цена этого выбора - нищета и развал.
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Вакарчука прорвало. Невже захворів? Да ні, концерти відмінили і треба співаку на шикарне життя заробляти... Гроші не пахнуть, особливо гроші корупціонерів та олігархів.
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его душа и нос требуют постоянного праздника
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Слава пожертвовал лимон на борьбу с коронавирусом. А что сделали ЗЕбланы?
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по-моему, все верно в основном, прокурор у нас на обслуживание интересов президента и определенных кланов, а не закона, ниче не меняется, в одном не прав, что гражданское общество слабовато еще, если это все терпит, весь этот цирк
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я знаю тока один независимый орган. живёт, *****, своей жизнью
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концертов и турне нет... что делать? помелом мести очевидные вещи.
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ни прокурорва, ни прессекретутка не могут сказать - нет!. клинтон знал бы - рыдал бы навзрыд!
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и к преиденту заходят вперед очччььком, согнувшись
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А що не так сказав Славко що його обов,язково треба обісрати ?
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бОгдан мог сказать "нет", но ему не нравилась вакансия))))
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Олигархи со своей мафий управляют и властью и прокуратурой и суды ручные и МВД Авакова ручное и СБУ ручное и т.д. Все институты власти прогнили!!!
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Кому и зачем нужна Венедиктова./От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский /Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - Портнов./Чей слуга Портнов: Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
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ПреЗЕдент думал, что Рябошапка его"100%-й", а теперь Портнов думает, что сейчас его "100%-й"....ручные зверьки...
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Требовать от шайки мелкого ворья, которые получили сейчас власть в Украине, соблюдения морали - это абсолютно безнадежное дело. Гнать эту сволочь надо из власти!
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Ну,який в Зепівня може бути незалежним,орган Офис генпрокурора не стал независимым органом. Ни предыдущий генпрокурор, ни этот не кажутся людьми, способными сказать президенту "нет", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1888 ,тільки пенісюальний
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Мудрейший народ-терпила получает того что заслуживает - кара за праздность и нежелание пвыходить на протест против такого "прокурора" как и всех предыдущих - нищета и смерть, рабов в рай не пускают.
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Минстець, Бенеботы, кремлядь - все против Вакарчука, значит он достойный и прозрачный кандидат, не зря США на него ставили.
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