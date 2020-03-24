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 Смертность от коронавируса в Италии снова растет - за сутки умерло 743 человека

Количество умерших от коронавируса в Италии увеличилось до 6 820, общее количество инфицированных превысило 69 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные службы гражданской обороны Италии.

Смертность от коронавируса продолжает расти после незначительного спада. За 24 часа в Италии зарегистрировали 743 летальных случая и 3612 новых случаев заражения. Днем ранее от коронавируса умер 601 пациент.

С начала пандемии от коронавируса вылечились 8326 пациентов, на 894 больше, чем вчера.

Согласно обновленным данным, общее количество зараженных в Италии достигло 69 176 человек, включая умерших и выздоровевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Италии умер 651 человек, общее число жертв COVID-19 в стране - 5 476 человек

Источник: https://censor.net.ua/n3184027
 
 
 Топ комментарии
 
Хочу напомнить, что во время начала российской оккупации, когда каждый день от рук русских свиней погибали сотни украинцев - Италия требовала снять санкции с рф.
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Казалось, в Италии проблескнул луч надежды, но тут из РФ прилетели путинские военные вирусологи...
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Хочу напомнить, что во время начала российской оккупации, когда каждый день от рук русских свиней погибали сотни украинцев - Италия требовала снять санкции с рф.
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Италия - Италия, одна из первых. Даже простые хныкали, как им тяжело стало: раньше на рашку перли все килотоннами, а сейчас - фигу.
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Посмотри в зеркало , сколько таких в Украине, что не называют войну войной и что Росия это братья и во всем виноват порошенко , а ты от Италии чего хочешь, если сами украинцы не лучше ? Давай называть вещи своими именами
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Сколько твоих Хохлов работают на расиию и платят там налоги , ты почему это не видишь , а видишь как простые итальянцы хныкали ?
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Та ну коли це було, щоб цілі сотні гинули в день?
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а обстріл з мордору під Зеленопіллям?? що не пам'ятаєш?? смерть расії!!!!
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В Дебальцево было. Под Иловайском вообще за сутки больше тысячи погибло
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Эти цифры ни о чем.
Где статистика о смертности за 2018, 2019 год?
Где статистика о возрасте умерших? О наличии (отсутствии) у них хронических заболеваний?
Смерть в данных случаях наступает не от к-вируса, а от осложнений хронических болезней, когда любая простуда - уже смертельна. Был год, когда в Италии от - внимание! - гриппа умерло около 250 тыс человек, и не было такого ажиотажа, истерики в СМИ. У меня есть несколько знакомых, работающих и учащихся в Милане, Бергамо, Флоренции, так у "миланцев" помрачение рассудка от видеоряда с гробами, сутками прокручиваемого по ТВ, радиорепортажи на все лады смакуют подробности ухода из жизни стариков.
Этот к-вирус вскрыл духовные болезни всего европейского (и не только) общества.
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итальянский народ тут ни при чем. Єто мона итальянской мафии говорить в лице С.Берлускони
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Там і зараз РФія на костях трупів танцює.Відправили літаки з якимось ХЗ обладнанням, в надію, що Італія буде благати про зняття санкцій. Так сказати - soft power.
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Боже, храни Украину! Мы потеряли 14 000 (!!!) граждан от рук дружка итальянской "ылиты"!
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Сколько украинцев работает и платит налоги в России , этого не видно , а за Италию видно ?
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Ага , так рашка помогла , что на следующий день Италия попросила в Америке помощь , так что не надо врать о помощи с параши
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Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.
В частности, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также итальянские власти рассчитывают на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии.
CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
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ага вірусологи, віримо рогатим... особливо баширови...
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Зачем макаронникам американские войска, пусть лучше РФ попросят: "Путєн, ввєді вайська!!" Смертність від коронавірусу в Італії знову зростає - за добу померло 743 особи - Цензор.НЕТ 9620
Кацапы точно не откажут..
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передвижными крематориями с донбабве
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история о силе человеческого духа
когда слышал историю, как немцкая подлодка подбила британский кораблик. Британские моряки эвакуировались в спасательные шлюбки и шторм разбросал их в море на приличное расстояние друг от друга.
Когда немцы всплыли и нашли одну из шлюпок с моряками, они узнали название судна и сообщили что до берега недалеко! и эти моряки добрались до суши без проблем
Вторая лодка с моряками не получала информацию о близком береге и так и продолжала болтаться в море. Из 12 моряков выжили 2. Свидетель рассказывал как на людей воздействовало чувство безисходности: они становились аппатичными и через некоторое время умирали
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А десять дней назад говорили, что пик будет пятнадцатого числа.
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Говорили. План был открывать магазины и все остальное уже вот сейчас, в конце апреля.
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Учитываем инкубацию 2 - 18 дней. Карантин наложили на 14 дней, потом продлили до 3 апреля (постепенно, чтоб народ не депрессировал). Но сказали, что у Китайцев болезнь длится с января и ожидается в Италии до конца июня. Летом, надеются, вирус уйдёт в летаргию. А к зиме, по опыту гриппа, проснётся.
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Атеизм, поклонение мадонне и святым, гейпарады, гейбраки, похоронные отпевания в церквах, захоронение реликвий в соборах , педофилия в ватикане под покрытием папы, пока не всплыло, воровтсво денег прихожан эпископами,,, Господь устал. Бойтесь ЕГО и молитесь!
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грєшнікі, покайтєсь, армагєдон грядет (с)
Олена, хто з нас без гріха))
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В Италии и Испании эпидемия продлится еще ~3 месяца, когда 50% населения будет инфицировано.
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Странно население там инфицируется, ч-з телек, наверное: там есть - там нет.
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Да, грустно. Вовсю критикуется минздрав, который ещё в январе заявил, что всё готово.
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Что готово? Что они там готовили уже в январе? Давай, рассказывай, не стесняйся.
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Думаю к подобного рода развития ситуации никто и никогда не готов ни в одной стране. Если заявляют подобное, то однозначно блефуют во избежание паники. Что ИМХО в разы хуже.
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Казалось, в Италии проблескнул луч надежды, но тут из РФ прилетели путинские военные вирусологи...
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Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.
В частности, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также итальянские власти рассчитывают на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии.
CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
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Я ось думаю - а що італійцям заажало мати більше івл та обладнання? В них класні інженери є.

Але мабуть виробницьва такого як в Німеччині немає.

Потрібно мати власне виробницбьтво яке можно переорієнтувати на різні напрямки при якихось катаклізмах.
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Разсмеши смешного

Казалось, в Италии проблескнул луч надежды, но тут из РФ прилетели путинские военные вирусологи...Отож...«Сколько нє питалісь собрать пьілєсос, а всьо равно получаєцца АК-47»
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Там ещё в Сирии ад, руцкие изолировали солдатню от войск ассада и иранцев, в Дамаске массово убивают заражённых иранцев и синийцев
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Просто ужас.
Прямо оживший сценарий фильма-катастрофы...
И это в 21 веке
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За прошедшие четыре тысячи лет человеческий мозг не изменился ни на каплю. А скорее и раньше. Мы такие же как те варвары про которых мы читаем в книжках по истории.
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Так ведь дело не в изменениях мозга а в знаниях.
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Дело в том, чтобы не допускать ситуации, где проявится наше варварское нутро. А когда такая ситуация произойдет, то нет ничего удивительного что оно проявится.
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Да, да.
Ера повального атеізма, і анального сєкса.
А мрут, как і во врємєна «Мрачного Срєднєвєковья».
Ашожтакоє?
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Обычно согласно сценарию, катастрофы и происходят в обозримом будущем, так вот будущее уже наступило.
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\\\\\
Пишут, что это все просто учебная тревога была…
Для тех, кто ещё не понял, что происходит. Что получил Китай за три последних месяца: Китай эффективно подготовился к войне нового поколения - биологической. Провели учения и показали миру мастер-класс и малоэффективность ее против Китая.Провели перепись населения. Быстро и эффективно.Ужесточили цифровую диктатуру. Контроль соцсетей и всех коммуникаций.Создали систему быстрого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним контактирует, с кем ехал в вагоне, где был, с кем общался.Выявили всех нелегалов и многих выдворили из страныВ мягком режиме выдворили многих иностранцев. Они сами стремились эвакуироваться. Остальные были идентифицированы и взяты под контроль.Отработали механизм массового и резкого блокирования всей страны.Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин 1.5 миллиарда человек, надеть на всех маски - это мощно, так же, как и построить мега больницу за неделю.Всю страну научили, как следить за гигиеной.Приняли закон, запрещающий употреблять диких животных в пищу, что для многих провинций - норма.Показали всему миру, насколько он зависим от КитаяЗаморозили производственные цепочки по всему миру, спровоцировав Мировой Кризис.В полиции и службах реагирования массово вводится применение дронов и автоматизированных средств слежения.Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением заданных аномалий.Произведен апгрейд алгоритмов работы видеокамер с распознаванием лиц ввиду ношения людьми масок, сейчас походка человека также учитывается в распознавании личности.Массово и оперативно создаются системы автоматической доставки товаровОтработана система электронного концлагеря.Прекращены протесты в Гонконге и влияние китайского Правительства там выросло.
Главное: Пока мир продолжает сваливаться в кризисную воронку, Китай из неё уже вышел и готов:
- скупать подешевевшие активы
- помогать финансово слабым государствам, увеличивая своё глобальное влияние
- играть на снижении цены на нефть.
Ярослав Быховский\\\\\\\\
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Думаю, что Китай потерял главное- желание инвестировать в свою экономику. Сколько мировых/европейских брендов пооткрывали там свои производства? Немерено. Теперь они испытывают кризис. А если учесть, что короновирус- далеко не первая зараза, которая пошла по миру из дикой азиатской страны, до сих пор практикующей "деликатесы" из летучих мышей, (был еще и свиной, птичий грипп), то вполне можно спрогнозировать, что капиталы, вкладываемые в китайскую экономику, будут читаться рисковыми. Ну и смерти десятков тысяч (?) людей им, конечно, вряд ли кто-то простит. Если подтвердится версия с биологическим оружием- тем более. Уверен, что когда этот ужас закончится, обязательно будет расследование. Даже если пока китайский вирус и называют "COVIT-19". Смертність від коронавірусу в Італії знову зростає - за добу померло 743 особи - Цензор.НЕТ 6749
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ИМХО данная ситуация показала несостоятельность хваленой европейской медицины перед действительно серьезными вызовами. Она тепличная. Рассчитанная на ограниченное число (в определенный отрезок времени) относительно обеспеченных больных благополучного общества. В виду вызовов массового спасения большого числа разного достатка больных она оказалась несостоятельной. Это сигнал нашим чиновникам от медицины и нашим власть имущим. Стоит ли слепо копировать западную медицину. Не получим ли мы убогую пародию оной. Или уже получили.
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вобщем то кругом растёт. у местечковых уже появляется пессимизм по поводу "июня", как снятия карантина.
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Макаронники избрали продажных клоунов-популистов руководить страной. Теперь вот разгребают.
Тупые малоросы избрали тоже клоуна-популиста руководить Украиной. Угадайте, что нас ожидает?
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я не за Зе! а кого надо было выбрать, чтобы было счастье? можно фамилиЁ?
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Казалось что каждым днем все меньше смертность становилось и вдруг почему то вмешалась параша (как будто у нее меньше проблем у себя) и все начало опять нарастать
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Італійці легковажать з карантином?Чи це по інерції розгрібає їх туристів?До появи вакцини будь-яке послаблення карантину обернется спалахами заражень.А продукти дорожчають щотижня.
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Статистика где-то один к десяти . Так что не все выживут ))
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Там вже концетрація вірусу 100 тис. на 1 мл. Стіни не допомагають, молодих почало валить. Біжіть тропами з лапрозорія Бергамо хто може.
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дезинфікуйтке і перевітрюйте абсолютно все. абсолютно. цей вірус знайшли на круїзному лайнері після того як 17 днів там вже не було людей. 17 днів без носіїв і було РНК вірусу!

Хто не перевітрює та не дезинфікує має платити величезні штрафи, особливо в житлових будинках, тому що інакше концентрація вірусу може збільшуватись і він буде проникати в квартири.

Зараз весь пофігізм і правовий нігілізм і нехтування будівельними і санітарними нормами може вдарити по дупі як ніколи.
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Большой озабоченности им. Раньше жалко было людей. Сейчас уже все проанализировав, понимаешь что каждый заслужил то что имеет. Особенно если учесть как итальянцы сосутся с кацапами
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Ответочка такая хорошая за Маркива прилетела
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Знакомые рассказывали что в Италии пздц. Сами итальянцы своих старых родителей стараются вывезти в другие страны и платят большие деньги сидельщицам, в том числе в Украину.
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Коля наверное оху.л если бы увидел такое прекрасное далеко.
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Щоденні звіти про COVID-19 у світі і по регіонам є тут www.who.int situation-reports
Це офіційний сайт ВООЗ , можно скачать в pdf там таблиці і графіки
Смертність від коронавірусу в Італії знову зростає - за добу померло 743 особи - Цензор.НЕТ 7709
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По данным дипломатов, в результате вируса в Италии умерли трое украинцев, в Брешии и Бергамо. Есть люди на карантине. Среди них и 46-летняя уроженка Ужгорода Ярослава Вишневская. Она работает медсестрой в реанимационном отделении больницы Humanitas Gavazzeni в городе Бергамо (Ломбардия). В беседе с Радіо Свобода женщина рассказала о своем опыте болезни и о критической ситуации в больницах города, за считанные дни ставшего эпицентром небывалой эпидемии.
‒ Первые симптомы болезни я почувствовала 8 марта. Была сильная слабость в теле, на следующий день температура 38,3. Предупредила на работе, но сказали выходить. Уже в отделении (при входе и выходе нам меряют температуру) при регистрации имела 38,7. Меня сразу отправили в отделение скорой помощи и прокапали.
- У вас взяли пробу на наличие коронавируса?
- Нам не делают анализ, это даже не обсуждается. В реанимации все переболеют, это очевидно, нас предупредили, и мы это осознаем. Пробу берут, когда есть подозрение.
- Возможную тяжелую простуду исключают априори?- Это может быть простуда, но мы уже три недели до этого работали с больными COVID-19. Мы с первого дня знали, что заражение неизбежно, потому что мы на такой работе. Некуда деваться. Конечно, принимали меры безопасности, надевали защитные скафандры, шапочки, маски. Заражения невозможно избежать. Просто неизвестно, когда и кого из нас в больнице это настигнет, это зависит от иммунной системы каждого.

- Как вас лечили?
- Мне сбивали температуру и прокапали мощную дозу антибиотиков. День меня держали в больнице и вечером сказали идти домой лечиться, потому что тогда уже мест в больнице не было, больные лежали в коридорах. Тем более, поскольку у меня не было тяжелых проблем с дыханием, в таком состоянии желательно лечиться дома, мне не нужны были аппараты для дыхательной поддержки.
- Как проходит лечение дома на карантине?
- Чтобы сбить температуру, каждые шесть часов пью парацетамол, кроме этого, мне выписали антибиотик на 10 дней. Температуры уже нет, я чувствую себя лучше. Первый раз вышла на улицу 19 марта, чтобы купить продукты и лекарства для мужа. Он уже неделю лежит с температурой 38,7, никак не можем ее сбить. У него тоже вирус.
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