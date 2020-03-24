 Смертность от коронавируса в Италии снова растет - за сутки умерло 743 человека

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные службы гражданской обороны Италии.
Смертность от коронавируса продолжает расти после незначительного спада. За 24 часа в Италии зарегистрировали 743 летальных случая и 3612 новых случаев заражения. Днем ранее от коронавируса умер 601 пациент.
С начала пандемии от коронавируса вылечились 8326 пациентов, на 894 больше, чем вчера.
Согласно обновленным данным, общее количество зараженных в Италии достигло 69 176 человек, включая умерших и выздоровевших.
Где статистика о смертности за 2018, 2019 год?
Где статистика о возрасте умерших? О наличии (отсутствии) у них хронических заболеваний?
Смерть в данных случаях наступает не от к-вируса, а от осложнений хронических болезней, когда любая простуда - уже смертельна. Был год, когда в Италии от - внимание! - гриппа умерло около 250 тыс человек, и не было такого ажиотажа, истерики в СМИ. У меня есть несколько знакомых, работающих и учащихся в Милане, Бергамо, Флоренции, так у "миланцев" помрачение рассудка от видеоряда с гробами, сутками прокручиваемого по ТВ, радиорепортажи на все лады смакуют подробности ухода из жизни стариков.
Этот к-вирус вскрыл духовные болезни всего европейского (и не только) общества.
В частности, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также итальянские власти рассчитывают на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии.
CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Кацапы точно не откажут..
когда слышал историю, как немцкая подлодка подбила британский кораблик. Британские моряки эвакуировались в спасательные шлюбки и шторм разбросал их в море на приличное расстояние друг от друга.
Когда немцы всплыли и нашли одну из шлюпок с моряками, они узнали название судна и сообщили что до берега недалеко! и эти моряки добрались до суши без проблем
Вторая лодка с моряками не получала информацию о близком береге и так и продолжала болтаться в море. Из 12 моряков выжили 2. Свидетель рассказывал как на людей воздействовало чувство безисходности: они становились аппатичными и через некоторое время умирали
Олена, хто з нас без гріха))
5249 новых случаев за сегодня!
В частности, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также итальянские власти рассчитывают на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии.
CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Але мабуть виробницьва такого як в Німеччині немає.
Потрібно мати власне виробницбьтво яке можно переорієнтувати на різні напрямки при якихось катаклізмах.
Казалось, в Италии проблескнул луч надежды, но тут из РФ прилетели путинские военные вирусологи...Отож...«Сколько нє питалісь собрать пьілєсос, а всьо равно получаєцца АК-47»
Прямо оживший сценарий фильма-катастрофы...
И это в 21 веке
Ера повального атеізма, і анального сєкса.
А мрут, как і во врємєна «Мрачного Срєднєвєковья».
Ашожтакоє?
Пишут, что это все просто учебная тревога была…
Для тех, кто ещё не понял, что происходит. Что получил Китай за три последних месяца: Китай эффективно подготовился к войне нового поколения - биологической. Провели учения и показали миру мастер-класс и малоэффективность ее против Китая.Провели перепись населения. Быстро и эффективно.Ужесточили цифровую диктатуру. Контроль соцсетей и всех коммуникаций.Создали систему быстрого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним контактирует, с кем ехал в вагоне, где был, с кем общался.Выявили всех нелегалов и многих выдворили из страныВ мягком режиме выдворили многих иностранцев. Они сами стремились эвакуироваться. Остальные были идентифицированы и взяты под контроль.Отработали механизм массового и резкого блокирования всей страны.Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин 1.5 миллиарда человек, надеть на всех маски - это мощно, так же, как и построить мега больницу за неделю.Всю страну научили, как следить за гигиеной.Приняли закон, запрещающий употреблять диких животных в пищу, что для многих провинций - норма.Показали всему миру, насколько он зависим от КитаяЗаморозили производственные цепочки по всему миру, спровоцировав Мировой Кризис.В полиции и службах реагирования массово вводится применение дронов и автоматизированных средств слежения.Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением заданных аномалий.Произведен апгрейд алгоритмов работы видеокамер с распознаванием лиц ввиду ношения людьми масок, сейчас походка человека также учитывается в распознавании личности.Массово и оперативно создаются системы автоматической доставки товаровОтработана система электронного концлагеря.Прекращены протесты в Гонконге и влияние китайского Правительства там выросло.
Главное: Пока мир продолжает сваливаться в кризисную воронку, Китай из неё уже вышел и готов:
- скупать подешевевшие активы
- помогать финансово слабым государствам, увеличивая своё глобальное влияние
- играть на снижении цены на нефть.
Ярослав Быховский\\\\\\\\
Тупые малоросы избрали тоже клоуна-популиста руководить Украиной. Угадайте, что нас ожидает?
Хто не перевітрює та не дезинфікує має платити величезні штрафи, особливо в житлових будинках, тому що інакше концентрація вірусу може збільшуватись і він буде проникати в квартири.
Зараз весь пофігізм і правовий нігілізм і нехтування будівельними і санітарними нормами може вдарити по дупі як ніколи.
Це офіційний сайт ВООЗ , можно скачать в pdf там таблиці і графіки
‒ Первые симптомы болезни я почувствовала 8 марта. Была сильная слабость в теле, на следующий день температура 38,3. Предупредила на работе, но сказали выходить. Уже в отделении (при входе и выходе нам меряют температуру) при регистрации имела 38,7. Меня сразу отправили в отделение скорой помощи и прокапали.
- У вас взяли пробу на наличие коронавируса?
- Нам не делают анализ, это даже не обсуждается. В реанимации все переболеют, это очевидно, нас предупредили, и мы это осознаем. Пробу берут, когда есть подозрение.
- Возможную тяжелую простуду исключают априори?- Это может быть простуда, но мы уже три недели до этого работали с больными COVID-19. Мы с первого дня знали, что заражение неизбежно, потому что мы на такой работе. Некуда деваться. Конечно, принимали меры безопасности, надевали защитные скафандры, шапочки, маски. Заражения невозможно избежать. Просто неизвестно, когда и кого из нас в больнице это настигнет, это зависит от иммунной системы каждого.
- Как вас лечили?
- Мне сбивали температуру и прокапали мощную дозу антибиотиков. День меня держали в больнице и вечером сказали идти домой лечиться, потому что тогда уже мест в больнице не было, больные лежали в коридорах. Тем более, поскольку у меня не было тяжелых проблем с дыханием, в таком состоянии желательно лечиться дома, мне не нужны были аппараты для дыхательной поддержки.
- Как проходит лечение дома на карантине?
- Чтобы сбить температуру, каждые шесть часов пью парацетамол, кроме этого, мне выписали антибиотик на 10 дней. Температуры уже нет, я чувствую себя лучше. Первый раз вышла на улицу 19 марта, чтобы купить продукты и лекарства для мужа. Он уже неделю лежит с температурой 38,7, никак не можем ее сбить. У него тоже вирус.