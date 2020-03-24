 Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.
Кроме того, в Киеве вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.
Обеспечить внедрение "масочного режима" должны Национальная полиция и районные государственные администрации.
А не Доши-Рак, як у вас в Кацапстані.
Тупого лахтаноїда, за це вздрючить його даг начяльнік.
а я все провтикав - одні хрестики
шаурма то ж собача їжа ЗЕлебілів !
Мама Рима сварит бульончик с аквариума.
А как дальше?
Ірина Черняєва10 хвилин тому
За "найбільшого баригу й багатія "на крові" Пороха хочу пообурюватися, вірніше, сучими наклепами. Коротше, мало того, що як брехали, так і брешуть, про "тарговлю на краві", так щойно в новинах по ICTV слухала дифірамби Новинському, бо подарував Херсону аж 2 дав! апарати штучного дихання ! Оце так, рванувся чувак, розщедрився ! Ну та Бог із ним, я про інше... Так от : дуже довго розмусолювали про Київ, біду з апаратами ШД, і НІ СЛОВА! ЖОДНОГО СЛОВА ПРО ТЕ, ЩО ПОРОШЕНКО ВІДРЕМОНТУВАВ ДЕСЯТЬ ТАКИХ АПАРАТІВ СВОЇМ КОШТОМ,так би мовити, поставив у стрій, на порятунок людей , і -- МОЛЧОК ! А потім ми будемо казати про "баригу", "торговлю на крови", і продовжувати лити бруд . І забуваючи, що насправді БРЕХНЯ -- дуже тяжкий гріх. Через брехню не одна людина вкоротила собі віку, і багато людей через брехню померло від розпачу, від інфарктів, інсультів, і багато ллється сліз і крові ЧЕРЕЗ БРЕХНЮ ! Знаю, що кажу!..... Спостережлива.Показати менше
З 2012 року з ПриватБанку олігархом Ігорем Коломойським через рахунки компаній артиста Володимира Зеленського було виведено $41 млн.
І шо цей Скрутч купив ?
Для всіх потреб медицини є держбюджет і податкова система.
А в Україні "Кузня" в Київі "раптом" виграла військовий тендер .
Міліардер при владі не може зберігти властний бізнес й паралельно при цьому займати презідентське крісло -- це азіацтво , дикунство !
Якщо міліардер десь й йще на суспільну посаду , то в якості мера він может продати свій бізнес за день до вступлення в посаду . А ось презідент (або премьер) - років десять бути поза бізнесу . Бізнес-партнери роблять усе , що їх колишній партнер не обрався , бо з тим вони автоматично втрачають ринок в тій країні , де він займає посаду .
Йще одна прикмета колишнього бізнесмена при владі . В цівілізованному світі не прийнято , що міліардер брав кошти на свою партію або виборчу компанію як інші політики -- ніякого державного : виключно властний кошт або приватні пожертвуваня . .
Трамп витратив кілька сот міллійонів властних баксів ...
Берлузконі за час політичної діяльності майже збонкрутився .
Блюмберг постійно жертвує в Нью Йорк .
До речі , родина Буша молодшого - нафтові олігархи . Але його особисті кошти це бейсбол й це не міліярди , а кілька десятків мілійонів - дрібниця для США . Але з його папірів можно сказати , що він за 10 років презіденства збіднів й значно !
Во, потихоньку созревает мозг у власти... По всей стране, тотальный "масочный режим" надо.
Они преподавали там, где вы учились.
Создаешь дефицит чего-то, цена повышается в десять раз, принимаешь закон, чтоб без дефицита на морде на публике не появлялись - берите где хотите, и под шумок вертаешь дефицитный и обязательный товар населению взад.
ШАУРМУ, этот символ кардинальных перемен в нашей жизни, взять и запретить!
Запретите лучше все реформы, но руки прочь от шаурмы!
Это не по-приколу, и будет хуже!
Тепер що бубочці з голоду помирати???
Тай ще і відосік не запіліш з цього привіду....
вот что значит любимцы преЗЕдента )))))
на гребень его посмотри...
...тем более Йульке...ото... никогда не нравилось ))))))
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Вон,он гад в окне маячіт,за спіною штепсель прячет,
Подал знак кому.то...
Значит фельдшер вірвєт провода....!
І нам,осталось, - Уколоться,и там пропасть, на дне колодца
Как в Бермудахи- Навсєгда ...." Канатчикова дача"
да чинарики стрелял..
Ну просто знущаються зі справжніх українців ці зебіли!
Як так далді піде, то заборонять і точки продажу сала та гарілки.