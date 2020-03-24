 Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, в Киеве вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

Обеспечить внедрение "масочного режима" должны Национальная полиция и районные государственные администрации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты. ВИДЕО