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 Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА

Лля предотвращения распространения коронавируса в Киеве будет запрещена работы МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и т.д., а также будет запрещена реализация в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовление и продажа кофейных напитков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, в Киеве вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

Обеспечить внедрение "масочного режима" должны Национальная полиция и районные государственные администрации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184024
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапа, у нас доширака нет и многие даже не знают, что это. И Днепропетровска, кстати тоже давно нет. Иди ягелем запасайся.
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ти дурний !

шаурма то ж собача їжа ЗЕлебілів ! Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 8648
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Лахта, палишся конкретно. В Україні вермішель швидкого приготування - МІВІНА.
А не Доши-Рак, як у вас в Кацапстані.
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Лахта, палишся конкретно. В Україні вермішель швидкого приготування - МІВІНА.
А не Доши-Рак, як у вас в Кацапстані.
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Ну зачем ты ему это говоришь? Так прикольно смотреть как он палиться лаптями и будёновкой! Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 3580
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Нічьо.
Тупого лахтаноїда, за це вздрючить його даг начяльнік.

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*****!!! як у вас тут весело Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 1177
а я все провтикав - одні хрестики Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 8563
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Кацапа, у нас доширака нет и многие даже не знают, что это. И Днепропетровска, кстати тоже давно нет. Иди ягелем запасайся.
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Зебилоид так это тебе надо идти клоуна спасть, а то с голоду помрёт
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ти дурний !

шаурма то ж собача їжа ЗЕлебілів ! Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 8648
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зесродственицца. накінець він знайшов ту, якій "какая разница"
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По всей Украине, кстати, работают грязные забегаловки, где бухари кочуют с самого утра и до ночи и ничего, никто не закрывает, видимо они выполняют Зелины рекомендации и водка -это лечебная процедура от коронавируса.
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Да я в курсе-рядом какая-то рыгаловка-где разливают спирт разбавленный за дешево.сразу ясно какай это спирт..
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Ты забыл, кто по фонтанам бегал с шаурмой?
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это ж зебилы - у них память, как у улитки - они помнят только то, что произошло секунду назад
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Ага я тоже у видел что с лаптестана гнойный пишет!
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Это ж сколько теперь разведется бездомных собак и котов!
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Я тоже переживаю.
Мама Рима сварит бульончик с аквариума.
А как дальше?
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...Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита: верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит не має, - нечистий він для вас. І тушканчика, бо він жує жуйку, та не має розділених копит, - нечистий він для вас. І зайця, бо він жує жуйку, та не має розділених копит...
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Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 4955

Ірина Черняєва10 хвилин тому

За "найбільшого баригу й багатія "на крові" Пороха хочу пообурюватися, вірніше, сучими наклепами. Коротше, мало того, що як брехали, так і брешуть, про "тарговлю на краві", так щойно в новинах по ICTV слухала дифірамби Новинському, бо подарував Херсону аж 2 дав! апарати штучного дихання ! Оце так, рванувся чувак, розщедрився ! Ну та Бог із ним, я про інше... Так от : дуже довго розмусолювали про Київ, біду з апаратами ШД, і НІ СЛОВА! ЖОДНОГО СЛОВА ПРО ТЕ, ЩО ПОРОШЕНКО ВІДРЕМОНТУВАВ ДЕСЯТЬ ТАКИХ АПАРАТІВ СВОЇМ КОШТОМ,так би мовити, поставив у стрій, на порятунок людей , і -- МОЛЧОК ! А потім ми будемо казати про "баригу", "торговлю на крови", і продовжувати лити бруд . І забуваючи, що насправді БРЕХНЯ -- дуже тяжкий гріх. Через брехню не одна людина вкоротила собі віку, і багато людей через брехню померло від розпачу, від інфарктів, інсультів, і багато ллється сліз і крові ЧЕРЕЗ БРЕХНЮ ! Знаю, що кажу!..... Спостережлива.Показати менше
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Не своїм коштом. Це все в ціну конфет заложено. А скільки петя намив грошей на Богданах для арміі... Так шо показово благодіяти тепер є за шо
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Скільк "пожертвував" піаніст? 0 грн 00 коп, А скільки накварталив з ******?
З 2012 року з ПриватБанку олігархом Ігорем Коломойським через рахунки компаній артиста Володимира Зеленського було виведено $41 млн.
І шо цей Скрутч купив ? Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 9952
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Пожертви для лохів. Зара кожен хто жертвує, скликає журнашлюх, бо скоро вибори.
Для всіх потреб медицини є держбюджет і податкова система.
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В дурнях живе надія на справедливість, мудрі покладаються тільки на себе, для всіх інших Небо створює закони. Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 2706
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Поэтому твоё чмо дало джазу в московии? Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 7855
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Не для того йшов до влади, шоб грошима розкидатись.
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Правильно, покупая Рошен, порохоботы делают свой вклад в спасение людей, а ты жуй свой ягель, трепло кацапское, ПТН ПНХ!
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Як гадаєш, цукерки, особливо шоколадні, вміст в яких продуктів какао до 90%, без якісного какао порошку і какао масла зробити можна? А ти поцікався на ринку, скільки коштує кілограм якісного какао порошку виробництва Іспанії, не малайзійського, чи індонезійського, з вмістом велли від 40 до 60%, а такого, який виготовлено на 60% з бобів походженням Кот Дівуар, як це застосовує Рошен. Ну а потім вже будеш розказувати. Хочеш їсти дешеве - то конті. чи авк, заодно і сєпарів підтримаєш. А якщо якість, то це Рошен, або Домінік. А що стосується "Богданів", то буде тобі відомо, що то бізнес, який заснував Порошенко, але давно передав його свинарчуку.
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Ящоб бідівельна компанія , в якої Трамп мав до 2005 року якісь акції "раптом" десь в Новому Орлеані виграла б дрібний тендер , Дональд вже давно не був презідентом ...
А в Україні "Кузня" в Київі "раптом" виграла військовий тендер .

Міліардер при владі не може зберігти властний бізнес й паралельно при цьому займати презідентське крісло -- це азіацтво , дикунство !

Якщо міліардер десь й йще на суспільну посаду , то в якості мера він может продати свій бізнес за день до вступлення в посаду . А ось презідент (або премьер) - років десять бути поза бізнесу . Бізнес-партнери роблять усе , що їх колишній партнер не обрався , бо з тим вони автоматично втрачають ринок в тій країні , де він займає посаду .
Йще одна прикмета колишнього бізнесмена при владі . В цівілізованному світі не прийнято , що міліардер брав кошти на свою партію або виборчу компанію як інші політики -- ніякого державного : виключно властний кошт або приватні пожертвуваня . .

Трамп витратив кілька сот міллійонів властних баксів ...
Берлузконі за час політичної діяльності майже збонкрутився .
Блюмберг постійно жертвує в Нью Йорк .
До речі , родина Буша молодшого - нафтові олігархи . Але його особисті кошти це бейсбол й це не міліярди , а кілька десятків мілійонів - дрібниця для США . Але з його папірів можно сказати , що він за 10 років презіденства збіднів й значно !
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"....в Киеве вводится обязательный "масочный режим" для людей, нах....."
Во, потихоньку созревает мозг у власти... По всей стране, тотальный "масочный режим" надо.
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Ой, вей, этот мозг у власти созрел давным-давно.
Они преподавали там, где вы учились.
Создаешь дефицит чего-то, цена повышается в десять раз, принимаешь закон, чтоб без дефицита на морде на публике не появлялись - берите где хотите, и под шумок вертаешь дефицитный и обязательный товар населению взад.
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Вы в своем там уме!!!!!
ШАУРМУ, этот символ кардинальных перемен в нашей жизни, взять и запретить!
Запретите лучше все реформы, но руки прочь от шаурмы!
Это не по-приколу, и будет хуже!
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При том чем дольше лежишь, тем экспертнее выглядишь!
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От жеж садисти...варвари...
Тепер що бубочці з голоду помирати???
Тай ще і відосік не запіліш з цього привіду....
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В Глушках мясной рынок не работает. Это плохо. Коронавирус коронавирусом, а без еды никак. Он же чисто мясной, без шаурмы и наливаек. Там можно было бы на открытом воздухе обеспечить какие-то сан. нормы, хоть поставить пару пузырей с антисептиком...но нет, местные власти очканули и закрыли.
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Эпоха бедности закончилась почти год назад...украинцы стали богатыми...и потому покупать мясо теперь обязаны в супермаркетах олигархов за дорого...а не на рынках задешево...
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Та собственно в Глушках обычно было дороже чем в сильпо, тоже в основном не домашнее а фермерское. Но не размороженное, и можно было купить голову на холодец подешевке. Сало тоже в основном там брал, кровь, внутренний жир (мы все жарим на нем, а не на подсолнечном, ибо жаренное подсолнечное чистый яд). Но шоподелать, взяли 10 кг мяса в сильпо...я немного далеко от города, мне неудобно каждый день, да и бздошно слегка теперь.
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ШАУРМЫ ????? а шо они до сих пор работали?????
вот что значит любимцы преЗЕдента )))))
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А точки по продажне колеса контролирует Баранов?
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Как же теперь осел без своего овса то??? Или он по совету идиота емеца с доставкой на дом будет заказывать??
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А точки по продажу "коксу" контролює Баканов?
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Зеленоботы останутся без шаурмы, порозоботы без кавы в виденський опери
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Правильное решение. Теперь вместо шаурмы можно будет нюхнуть- в обе ноздри. Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 7913
Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 8911
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а Йулькину хрень тоже...под откос????
Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 5281

...тем более Йульке...ото... никогда не нравилось ))))))
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«...завьорнутий в газєту, замєняєт сардєльєтту...»
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Угу, на лице написано "хмм... лизать или сосать"
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для большей интриги даже обручальное кольцо сняла.
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У нас колесо заклеить негде, все закрыты, а в Киеве сшаурмой борются. Шиномонтажи закройте, дайте жару
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На публіку Люля зробить усьо, навіть з'їсть смердючий хот-дог.
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Попробовал один раз эту шаурму, мне не понравилась.
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городская дичь киева с облегчением вздохнула. а кофа её никогда и не интересовала.
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А кава до чого Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 7299 Що вірусу потрібніша Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 7299 Чи надто гаряча й вірус несприймає Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 7299 Дослідники еазали,що вище 65 він неживе Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 7299 Чай нелюди,хоч продаватимете,чи горілку зі спиртом пити Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 7299 Отже,ж суки вигадують як нагидити, уродяться ж, Зестерви
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А горячий кофе что плохого им сделал ?!
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ше тільки буде закрито???? Ше тиждень тому було пізно!
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Пользуясь случаем, на правах рекламы - продам маски реэкспортные, из Израиля, пр-ва Украина. Фирма "Коломойцкий, Зеленцкий и Радуцкий", представителям "Слуги Урода" скидки, и именной штампик на лоб- "ЗЕБИЛ", в подарок!!! Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 6622
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а маски з написом Зедебіл підігнали Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 4186
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" І тогда,главврач Моргуліс телевізір запрєтил!
Вон,он гад в окне маячіт,за спіною штепсель прячет,
Подал знак кому.то...
Значит фельдшер вірвєт провода....!
І нам,осталось, - Уколоться,и там пропасть, на дне колодца
Как в Бермудахи- Навсєгда ...." Канатчикова дача"
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Зеокурок только трясся
да чинарики стрелял..
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Що,вони п"ють та курять Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 2722 Ненульове питання. Намагаюся зрозуміти,якою,буде наступна Шиза Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 8107
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Ахвігєть... Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 1093
Ну просто знущаються зі справжніх українців ці зебіли!
Як так далді піде, то заборонять і точки продажу сала та гарілки.
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