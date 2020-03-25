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Все про:джекпот (16) лотерея (132)

 Powerball разыграет $150 миллионов, украинцы могут продолжать играть в лотереи из дома (реклама)

По информации сайта theLotter.com, за последние несколько лет онлайн-сервисы стали крайне популярны. Сайт поясняет, что многие предпочитают не тратить время на дорогу до магазинов, а в последние недели, вследствие распространения коронавируса, роль онлайн-услуг в нашей жизни выросла в разы.

Любители лотерей из Украины уже давно могут покупать в онлайне билеты на крупнейшие лотереи мира, такие как Пауэрбол, Мега Миллионы, Евромиллионы и Евроджекпот. Онлайн-сервис позволил тысячам игроков из Украины, которые ранее не могли участвовать в международных тиражах, вступить в игру.

Powerball разыграет $150 миллионов, украинцы могут продолжать играть в лотереи из дома 01

Powerball наконец перешагнул отметку в $150 миллионов

В конце января 2020 игрок из Флориды выиграл огромный приз в $396,9 млн. С тех пор джекпоту Powerball не удавалось разогнаться, но вот пару недель назад лотерее вновь удалось пробить девятизначный барьер. В среду, 25 марта, лотерея разыграет $150.000.000, и у вас тоже есть шанс выиграть эти деньги с помощью сайта theLotter.com!

Играйте, не выходя из дома!
Игра онлайн почти не отличается от игры "вживую". Чтобы принять участие в тираже Powerball из-за границы вам надо сделать следующее:
Зарегистрировать учетную запись на сайте theLotter.com
Перейти на страницу лотереи Powerball
Выбрать 6 чисел, или дать компьютеру сгенерировать случайную подборку нажав на кнопку "авто-выбор"
Подтвердить ваш заказ нажатием на "Играть"

Все остальное сделают представители сайта. Они приобретут для вас билет с выбранными вами номерами и загрузят его скан-копию в вашу учетную запись. Эта копия послужит не только доказательством покупки физического билета, но и того, что его законным владельцем являетесь вы, а не сайт. Всё, что вам останется сделать, – это проверить результаты после тиража, и узнать, стали ли вы миллионером!

theLotter.com позволяет игрокам на сайте сыграть онлайн в понравившуюся им лотерею, вне зависимости от их страны проживания. Местный представитель компании в стране проведения лотереи покупает от их имени официальный билет. Скан-копия билета загружается в учетную запись клиентов сайта, и служит доказательством того, что билет принадлежит игроку.

Новость публикуется на правах рекламы 

Источник: https://censor.net.ua/n3184021
 
 
 Топ комментарии
 
Що являє собою "пиндоская муть".Ви з - 'путін спасі-памагі'??
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Очень актуально в карантин и безработицу.
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лохи , ми на чекаємо на ваші гроші ...
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Очень актуально в карантин и безработицу.
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Это для вас люди больные и безработные, а для них-те, у кого ещё есть деньги, которые не принадлежат устроителям лотереи. Просто бизнес, ничего личного.
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Що являє собою "пиндоская муть".Ви з - 'путін спасі-памагі'??
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Интересно. сколько Бутусову платят за такие статьи?

Я не осуждаю рекламу, просто реклама в разделе рекламы должна быть, а не в разделе новостей.

Или пометка - на правах рекламы.....
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Пометка есть, как и всегда, читайте внимательнее.
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Обычно всегда пишут в заголовке статьи. На тот момент, когда открыл новость-была.
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