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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4993) СНБО (3412) Венедиктова (78)

 Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел генерального прокурора Ирину Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну - Генерального прокурора", - говорится в документе.

Напоминаем, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова отменила приказ Чумака о восстановлении Юлдашева в должности прокурора Киева, - источник

Источник: https://censor.net.ua/n3184019
 
 
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Отета там эта кацапка наработает похлеще Сивухи.
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Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

Вот ещё там без этой двоечницы не обойдутся. Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО - Цензор.НЕТ 8073
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Отета там эта кацапка наработает похлеще Сивухи.
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Венедиктова харьковчанка, а в Харькове живут украинцы, кацапы живут 40 км от Харькова в Белгородской области.
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Ага, значит в Украине кацапы уже не живут? Наконец-то.)
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Кацап-это русский ненавидящий украинцев и Украину. Венедиктова коренная харьковчанка.
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Не родственница Кернеса? Хорошо, посмотрим. Ее Зеля поставил, а он на кадры везучий. Минздрав вчера ноги унес не прошло и месяца его работы. Ну будем надеется на лучшее.
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За бабло, кончено, да и родственник по линии Адама или Евы, уже не помню, но это не изменит того, что ты в очередной раз предашь Украину ради сладких лозунгов.
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Бред несешь, видимо устал тут троллить, иди на перерыв.
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Ты была в одних рядах с кацапами и сепаратистами и потому Зелемойский пришел к власти.
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Земрази никак не могут поделить корыто. Какой-то вирус-шмирус, им пофиг. Зебилы это разом сделали.
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и наградил её переходящими не красными шараварами сивухи.
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а они у сивухи после сухого вина другими и не бывают никогда.
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Ну, значить, скоро і Портнов там буде...
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Пропоную звати цього ... цю людину виключно Голобородьком. Всією країною. Назавжди. Тоді воно не отямиться, але здуріє, на жаль...
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А генпрокурору більш немає чим зайнятися в Україні, окрім як підсиджувати сивуху? Де ініціація справи про візит ЗАХОПівців до московії? Чи по заявам депутан від "слуг" та нового Прем'єра про воду в Крим? Де звістка про початок впровадження проти того ж сивухи з його "пратформою примирення" та "внутрішнім конфліктом"? Де ініціація розслідування можливої корупції оманської поїздки найвеличнішого? Де доручення ДБР про розслідування несвоєчасної подачі декларації оманським постраждалим?
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пока не вижу никаких движений новой прокураторши по посадке пожизненно винницкого мыролюбного свиненка. почему его еще не отреформировали?
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У 73%, он в том же виноват и без второго срока...
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А за що?
Тобі не терпиться як Північній Кореї- під санкціями траву на лугах скубти, щоб з голоду не здохнути?
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умрёшь и не увидишь...!\движения может в тумане и увидишь - посадкинет...)\
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Ну як вам, куди йдуть податки?

#СніГУР Снегирёв

@SNEGIR1102

· 10 ч

Дуремар #Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк!
Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. #АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. Отака #Зе *****, малята. Роззуйте очі! Ссанич -
дарас! #Цвірінь

Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО - Цензор.НЕТ 5269
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А Порошенко, против которого ты топил, отправил бы туда маски?
Дошло до тебя, наконец, что ты и подобные тебе сотворили?
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это голобородьковая версия Вальки-полстакана.
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Ох йо... Воно блазень, воно не будівельник, лікар, або вчитель, кухар...
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Тобі, мокшанська курва, яке діло до нашого Президента?!
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Венедиктова, по юдейським канонам - есть существо нечистое (как женщина) и творить ей нечистие дела.
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отменила распоряжения об откомандировании прокурора Николаевской области Тараса Дунаса и его первого заместителя Александра Билоуса в ГПУ (ОГП).

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в Офисе Генерального прокурора Украины.

Как пояснил собеседник издания, оба прокурора на данный момент перестали занимать должности в Офисе генерального прокурора, на которые они были откомандированы, но остаются на должностях в руководстве прокуратуры Николаевской области - прокурором области и первым заместителем прокурора области, соответственно.

"После отмены распоряжения об откомандировании оба прокурора должны вернуться и приступить к работе на своих должностях в прокуратуре Николаевской области", - пояснил собеседник издания.

Отметим, что Тарас Дунас до недавнего времени занимал должность и.о. руководителя Департамента кадровой работы Офиса ГП, а Александр Билоус занимал должность начальника Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам ОГП.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367598-iz_ogpu_vychistili_nikolaevskih_prokurorov
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Генпрокурор Ірина Венедіктова вчора скасувала наказ про поновлення на посаді прокурора міста Києва Сергія Юлдашева.

Про це повідомляє "Цензор".

Нагадаємо, 4 березня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив люстрованого прокурора Сергія Юлдашева прокурором міста Києва. Юлдашев був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади" в березні 2015 року. У лютому поточного року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним його звільнення.

Віктор Чумак 6 березня, вже після звільнення Рябошапки, ввів в дію рішення Рябошапки щодо Юлдашева, і написав до Ради прокурорів обґрунтування призначення, де докладно розписав заслуги Юлдашева, і написав, що ОГПУ зобов'язана виконати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого і призначити Юлдашева прокурором Києва.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367591-venediktova_skasuvala_nakaz_rjaboshapki_pro_ponovlennja_juldasheva_na_posadi_prokurora_kijeva__zmi
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А это Третьяк. Общее между не их рожи, а то, что оба они Ху*ловские подстилки.

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А где краснач косинка іпанутой комсомолки?
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Зеленський зробив ще одну пробоїну в своєму тоноччому кораблі... Поставити явну українофобку на таку посаду.... Дуже вже на руку росіянам грає Зеленський.
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В свій час Україні був потрібен геноцід комсомольської номенклатури і т.п.
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Венедиктова ж некомпетентна. Она же даже аттестацию не смогла пройти! как на такую важную должность можно назначать абсолютно некомпетентных людей??? что Венедиктова, что Зеленский - это некомпетентные люди! Государственные институты Украины 20 лет находятся в крахе и улучшений не предвидится! Мафия захватила власть, прокуратуру, суды, МВД, СБУ, и т.д. Государство принадлежит Олигархам и их мафиям, а люди в заложниках до тех пор, пока не осознают, что больше силы не у Олигархов с мафией, а больше силы у миллионов Украинцев, когда все вместе!!!
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явашвырок дает угля сверх плана... молодчага... но нужен ли тот сверхплановый уголь?
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так она еще и спец по безопасности и обороне. о......уительно. зеля чемпион. мало того что прокурором стала баба, теоритический (не практический) юристо-медико-педагог. наверное в поддержку сивохину
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А как по другому? Проведи ей тесты, как она хотела стать судьей Верховного Суда, и этот липовый проффесор/доктор наук пролетела бы мимо СНБО.....
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Это всё кадры Порошенко, а те, что сейчас прозрел насчёт Зелемойского, всегда готовы подложить свинью, стоит этим кадрам появиться...
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чєм ти тупєє, тєм больше у тєбя шансов попасть в снбо.
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Serendipity.ua

@Blonde75819970

·33 мин

Ярославский,которого Зе назначил курировать Хпрьковскую обл уже прибыл в Харьков и создал параллельный конкурирующий местной власти штаб. Заявил,что у него поручение от президента и он главный по Харьковской обл.сейчас.
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Ирка, когда Свинохряка -мародёра будем сажать? А Гнойсмана или Кролика? А Турчинова за сдачу Крыма? А с Зебилом что будет, ведь заключил с ****** сепаратную сделку и легализовал бандитские анклавы?
ТЫ РАБОТАТЬ БУДЕШЬ ИЛИ НЕТ?
Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО - Цензор.НЕТ 5474



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З урахуванням ефективності та користі від мадам Венідіктовой, в подібній ситуації, замість неї, з таким же успіхом, можна було включити до складу РНБО Мендель або Ленку з 95 кварталу.
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А бабу Дуню, - прибиральницю,швабру,віника й ведро..., незабув Щей,й, туалетний папір,використанний,Неодмінно Зеленський включив генпрокурора Венедіктову до складу РНБО - Цензор.НЕТ 9893
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