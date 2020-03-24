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 Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод, - начальник полиции Киева Крищенко

Руководитель ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко считает целесообразным усиление ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса, но в рамках соблюдения конституционных свобод.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Крищенко теоретически допустил, какими могут быть ограничения в случае введения чрезвычайного положения в стране.

"Один из моментов - режим въезда-выезда, ограничение свободы передвижения по улицам. В какой форме это будет – комендантский час или ограничения в определенных местах – пока говорить сложно. Ограничения могут коснуться передвижения личного транспорта, могут быть установлены его проверки. Также могут быть приняты меры по количеству людей в автомобиле", - рассказал он.

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По словам начальника полиции Киева, под запретом будет проведение любого рода массовых мероприятий, усилится охрана целого ряда стратегических объектов.

Отвечая на вопрос о том, целесообразно ли ужесточение ограничительных мер, Крищенко сказал: "Думаю, что целесообразно с учетом того, что Киев – очень большой город… Эти меры будут предприниматься по развитию ситуации", - сказал Крищенко.

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Вместе с тем, он обратил внимание, что не следует вводить ограничительные меры на конституционные свободы граждан. "Обратите внимание, не нужны меры по ограничению прав граждан, предусмотренные при чрезвычайном положении, как-то: закрытие определенных СМИ, разрешение на доступ к частной собственности", - выразил убеждение руководитель главка полиции.

Он пояснил: "В первую очередь ужесточение мер должно касаться людей, которые прибыли из-за границы и нарушают свои обязательства, а также передвижения по городу, поскольку мы видим, что действенный способ предотвращения распространения коронавируса – это самоизоляция, ограничение контактов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3184015
 
 
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КОНЕЦ ВРЕМЁН

@06nU67LHuVO16Ye

·9 ч

Это

Ярослав Погорелый

- глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому! Власть ЛЖЕТ нам, что проданные маски были не из Госрезерва. Это легко доказать - покажите нам запасы масок в Госрезерве? ИХ НЕТ!
Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод, - начальник полиции Киева Крищенко - Цензор.НЕТ 1052
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Тобто ізолювати всіх прибуваючих до Києва через залізничний вокзал, аеропорти "Бориспіль" та "Жуляни" на 2 тижні не доцільно було, а коли їх приїхало понад 70 тисяч стало доцільно обмежити в правах решту громадян, яких значно більше? Генії, курва!
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Получили отказ парламента, но все равно неймется?
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пытаются сохранить лицо ... пардон, морду...
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"Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод" -- що за йо?
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КОНЕЦ ВРЕМЁН

@06nU67LHuVO16Ye

·9 ч

Это

Ярослав Погорелый

- глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому! Власть ЛЖЕТ нам, что проданные маски были не из Госрезерва. Это легко доказать - покажите нам запасы масок в Госрезерве? ИХ НЕТ!
Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод, - начальник полиции Киева Крищенко - Цензор.НЕТ 1052
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Андруша... краще б ти не розкривав щелепу
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Короче , полиция теперь решает всё ... . Но в рамках конституции . )) .
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Зачем надо осматривать машины?Почему его подчинённые не проходят дезинфекцию и санобработку во время патрулирования,они по своим служебным обязанностям больше всех передвигаются и контактируют с населением.
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Нужно обработать всех мусоров дустом... от коронавируса
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Вот когда начнут подыхать пачками будет вам и свобода и констутиционные права.А эти кренделя говорят так потому что нас просто нечем и некому ни лечить ни дохлых сжигать.
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Не можуть ніяк вибрати спосіб як невдячний нарід в стійло загнати...
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Народ уже одним копытом в стойле..
Сидит тихонько дома в масках возле радиоточек - ждёт дальнейших указаний..
Если им организовать подвоз продуктов на дом, так он на улицу и нос не сунут - партия сказала "НЄ ПАЛОЖЕНО!"
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Voice of Ukraine

@newstop_us


Військовий експерт: НС нічого не дасть Зеленському, він вже не впливає на ситуацію. Особливо він розписався, помноживши себе на нуль, коли попросив олігархів взяти під своє "кураторство" області, де у них є активи, люди і кошти.
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Тобто ізолювати всіх прибуваючих до Києва через залізничний вокзал, аеропорти "Бориспіль" та "Жуляни" на 2 тижні не доцільно було, а коли їх приїхало понад 70 тисяч стало доцільно обмежити в правах решту громадян, яких значно більше? Генії, курва!
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Кто про что, а полиция про ужесточения . Ограничение перемещения граждан, Сначала для пешеходов, потом и для автотранспорта. Это же "голубая" мечта ментов. Ну кроме ДПС разумеется
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Так что интересно - досмотр автомобилей - это гниды будут проверять не везут ли коронавирус в авто...

приплыли в полицейское государство...
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Вся эта верхушка уже ******** все давным давно по вопросу распространения вируса.
Не температуру надо было мерять, а иметь тесты ПЦР на вирус и проверять каждого прибывшего.
Есть тесты, принимай отдыхающих (которые явно не на полгода отдыхать ездили)
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І це перднула простітутка,що наших героїв АТОшників на коліна ставила????
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так для того и пёрднула, чтобы всех остальных в стойле держать...
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сегодня одно говорит, второе вчера, в среднем
прикрывает вопрос : где маски ?
правда лохи стерпят всё ...
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если известно что маски до сраки, то нафига они тебе?.. мёрзнешь?
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