 Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод, - начальник полиции Киева Крищенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Крищенко теоретически допустил, какими могут быть ограничения в случае введения чрезвычайного положения в стране.
"Один из моментов - режим въезда-выезда, ограничение свободы передвижения по улицам. В какой форме это будет – комендантский час или ограничения в определенных местах – пока говорить сложно. Ограничения могут коснуться передвижения личного транспорта, могут быть установлены его проверки. Также могут быть приняты меры по количеству людей в автомобиле", - рассказал он.
По словам начальника полиции Киева, под запретом будет проведение любого рода массовых мероприятий, усилится охрана целого ряда стратегических объектов.
Отвечая на вопрос о том, целесообразно ли ужесточение ограничительных мер, Крищенко сказал: "Думаю, что целесообразно с учетом того, что Киев – очень большой город… Эти меры будут предприниматься по развитию ситуации", - сказал Крищенко.
Вместе с тем, он обратил внимание, что не следует вводить ограничительные меры на конституционные свободы граждан. "Обратите внимание, не нужны меры по ограничению прав граждан, предусмотренные при чрезвычайном положении, как-то: закрытие определенных СМИ, разрешение на доступ к частной собственности", - выразил убеждение руководитель главка полиции.
Он пояснил: "В первую очередь ужесточение мер должно касаться людей, которые прибыли из-за границы и нарушают свои обязательства, а также передвижения по городу, поскольку мы видим, что действенный способ предотвращения распространения коронавируса – это самоизоляция, ограничение контактов".
КОНЕЦ ВРЕМЁН
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·9 ч
Это
Ярослав Погорелый
- глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому! Власть ЛЖЕТ нам, что проданные маски были не из Госрезерва. Это легко доказать - покажите нам запасы масок в Госрезерве? ИХ НЕТ!
Сидит тихонько дома в масках возле радиоточек - ждёт дальнейших указаний..
Если им организовать подвоз продуктов на дом, так он на улицу и нос не сунут - партия сказала "НЄ ПАЛОЖЕНО!"
Voice of Ukraine
@newstop_us
Військовий експерт: НС нічого не дасть Зеленському, він вже не впливає на ситуацію. Особливо він розписався, помноживши себе на нуль, коли попросив олігархів взяти під своє "кураторство" області, де у них є активи, люди і кошти.
приплыли в полицейское государство...
Не температуру надо было мерять, а иметь тесты ПЦР на вирус и проверять каждого прибывшего.
Есть тесты, принимай отдыхающих (которые явно не на полгода отдыхать ездили)
прикрывает вопрос : где маски ?
правда лохи стерпят всё ...