 Нардеп "Голоса" Устинова зарегистрировала альтернативный президентскому законопроект о реформе СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте партии "Голос".

"Внесенный же на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект (№3196), бетонирует старую, еще советскую структуру Службы безопасности Украины, расширяет несвойственные ей правоохранительные функции, предлагает поднять зарплаты в СБУ выше уровня ЦРУ без очистки службы от коррупционеров", - говорится в заявлении.

"Наш законопроект сделает значительно эффективнее ту часть СБУ, которая действительно работает в пользу государства. Но до сих пор вынуждена делать это в советских рамках и с нехваткой ресурсов и кадров", - отметила Александра Устинова.

По ее словам, законопроект предусматривает:

- ликвидацию управлений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; это те управления, которые годами устраивали "маски-шоу" и "кошмарили" бизнес в Украине;

- демилитаризацию СБУ и лишения ее функции досудебного расследования в уголовном производстве;

- обязанность для сотрудников СБУ и членов их семей подавать электронные декларации; это не будет распространяться на разведчиков, контрразведчиков, кадрового состава Антитеррористического центра и подразделения по борьбе с терроризмом;

- повышение зарплат сотрудникам после прохождения переаттестации; аттестацию должны будут пройти все действующие сотрудники СБУ, для этого предусмотрено создание специального Управления внутреннего контроля, в который будут набраны люди из-за системы.

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