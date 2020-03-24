EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1457  11
Все про:законопроект (2362) СБУ (14486) Голос партия (158) Устинова (33)

 Нардеп "Голоса" Устинова зарегистрировала альтернативный президентскому законопроект о реформе СБУ

Законопроект, поданный членом Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александрой Устиновой, предусматривает: очищение службы от несвойственных функций и недостойных кадров, а также превращение ее в спецслужбу современного образца.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщается на сайте партии "Голос".

"Внесенный же на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект (№3196), бетонирует старую, еще советскую структуру Службы безопасности Украины, расширяет несвойственные ей правоохранительные функции, предлагает поднять зарплаты в СБУ выше уровня ЦРУ без очистки службы от коррупционеров", - говорится в заявлении.

"Наш законопроект сделает значительно эффективнее ту часть СБУ, которая действительно работает в пользу государства. Но до сих пор вынуждена делать это в советских рамках и с нехваткой ресурсов и кадров", - отметила Александра Устинова.

По ее словам, законопроект предусматривает:
- ликвидацию управлений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; это те управления, которые годами устраивали "маски-шоу" и "кошмарили" бизнес в Украине;
- демилитаризацию СБУ и лишения ее функции досудебного расследования в уголовном производстве;
- обязанность для сотрудников СБУ и членов их семей подавать электронные декларации; это не будет распространяться на разведчиков, контрразведчиков, кадрового состава Антитеррористического центра и подразделения по борьбе с терроризмом;
- повышение зарплат сотрудникам после прохождения переаттестации; аттестацию должны будут пройти все действующие сотрудники СБУ, для этого предусмотрено создание специального Управления внутреннего контроля, в который будут набраны люди из-за системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3184012
 
 
 Топ комментарии
 
Закон об СБУ
Пункт №1 Не лизать жопу цуркисам и не бегать к ним на тусовки в рестораны.
Пункт №2 Кто лизнул цуркисовскую жопу изгоняется из СБУ через печь крематория.
 показать весь комментарий
 
Ишь ты,какая...очищать сбу от клованских друганов. Геть звідси,розбійниця зі своїм законопроектом!😄
 показать весь комментарий
 
..особлива ГАНЬБА ... СБУ .. розформування і ліквідація ..як структури з ОЗНАКАМИ ЗУгр .. починаючи .. ПОВНА фактична ЗРАДА України -- Крим ..Донбас .. Олігархічно пригодована БАНДА . що виконує ПОЛІТИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ .. терористичні провокації в інтересах олігархічної МАФІЇ .... розумію ..як там в МПС .. Патріотам України ... робіть ВИСНОВКИ .. НЕ зраджуйте Народу України .. ТІЛЬКИ РОЗФОРМУВАННЯ цієї КГБ -фсб КЛОНОВОЇ структури і СТВОРЕННЯ ЗАНОВО щось по-прикладу Великобританії чи Ізраїль ... Наснаги
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Закон об СБУ
Пункт №1 Не лизать жопу цуркисам и не бегать к ним на тусовки в рестораны.
Пункт №2 Кто лизнул цуркисовскую жопу изгоняется из СБУ через печь крематория.
 показать весь комментарий
 
 
Ишь ты,какая...очищать сбу от клованских друганов. Геть звідси,розбійниця зі своїм законопроектом!😄
 показать весь комментарий
 
 
..особлива ГАНЬБА ... СБУ .. розформування і ліквідація ..як структури з ОЗНАКАМИ ЗУгр .. починаючи .. ПОВНА фактична ЗРАДА України -- Крим ..Донбас .. Олігархічно пригодована БАНДА . що виконує ПОЛІТИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ .. терористичні провокації в інтересах олігархічної МАФІЇ .... розумію ..як там в МПС .. Патріотам України ... робіть ВИСНОВКИ .. НЕ зраджуйте Народу України .. ТІЛЬКИ РОЗФОРМУВАННЯ цієї КГБ -фсб КЛОНОВОЇ структури і СТВОРЕННЯ ЗАНОВО щось по-прикладу Великобританії чи Ізраїль ... Наснаги
 показать весь комментарий
 
 
нет расформирование, а волчий билет с последующим привлечением к уголовной ответственности...
 показать весь комментарий
 
 
так что, явашвырок бахнули по спине? посильнее надо...
 показать весь комментарий
 
Не, партия Клована Оманского на такое не пойдет! Бо, где ж тогда литинант Бакланов харчеваться будет и долю малую ( а может и не малую) заносить своем у другану детства будет?
 показать весь комментарий
 
Невозможно реформировать не реформируемое. Только полное расформирование этой гбешной опг, проверить всех их семьи каким имуществом они владеют и национализировать его. Там от рядового до самого высокого уровня руководства, мега-коррупционеры и очень богатые люди, но свои состояния они все нажили преступной деятельностью. Каждый из них должны пристать перед законом. Безопасность и сбу-понятия не совместимые. Нужно создавать новую структуру с нуля. Для этой структуры достаточно всего 300-500 человек, которых можно набрать из состава фронтовой разведки, которые прошли войну на перевой линии фронта, а не где-то там писарями какими-нибудь или штабными крысами. И ни в коем случае никого из старых кадров не привлекать в новую спецслужбу. Спецслужба не должна быть вообще многочисленной.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх