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 На Тернопольщине подтверждены еще два случая Covid-19

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтверждены в Тернопольской области во вторник, 24 марта.

Об этом сообщается на странице в Фейсбук Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г.р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 - тоже жительница Монастырского района, 1979 г.р. Сейчас она - в реанимационном отделении Монастырской больницы", - говорится в сообщении.

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Итого, по состоянию на 17.00 24 марта на Тернопольщине зафиксировано 4 случая заболевания Covid-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3184010
 
 
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так били в бубны гимн пели и никого не пущали))а оказались рассадником заразы(((
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У Вас, батенька, катастрофическое нарушение причинно-следственных связей! Пейте зелёночку-должно вылечить вавки в голове!
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Важно понимать, откуда произошло заражение - "понаехавшие" должны сидеть дома и не шастать.
То же самое было две недели назад и в Германии.
Туристы приехали с горнолыжных курортов Австрии и Италии и не сидели дома - пошли шастать и поназаражали сотни людей.
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вчера звонил знакомый. он каждый год ездил в тироль на "шиурлауб" по закрытию сезона. а в этом году просёк ситуацию с италией и 12 марта, за 2 дня до начала урлауба, отказался от забуханного. говорит, шо всё беспроблемно откатили. щас радуется безмерно.
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