 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"На самом деле решение о смене главы партии носит прежде всего организационный характер. Оно дает возможность Кире Рудик как лучшему управленцу в нашей команде в это непростое время взять на себя непосредственно менеджмент управления достаточно большой командой людей, в том числе в регионах. Она это делает лучше, чем кто-либо из нас, в том числе, чем я. Потому что она управляла огромным количеством людей, и вызовы этого требуют", - отметил нардеп.

Он также отметил позитивный результат для себя: "Оно дает мне - что очень важно - время сосредоточиться собственно на том, что, наверное, я могу делать лучше всего - объединять людей, убеждать их, вдохновлять. Это касается как наших сторонников и избирателей потенциальных, так и политических стейкхолдеров. У меня появилось гораздо больше времени не сидеть в офисе и заниматься большими делами, которые являются управлением коллектива. У меня появилось время заняться собственно политикой, отстаиванием наших интересов, созданием связей - как горизонтальных, так и вертикальных. И размышлением о стратегии. Я, наконец, начал встречаться с большим количеством международных партнеров".

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Вакарчук подчеркнул, что как был лидером "Голоса", так и останется.

Надеюсь, избиратели голосовали не за Вакарчука, а за программу партии и ту команду, которую я вел. И одной из моих целей было - забыть о политике лидерского типа. Мы строим именно такую ​​партию. 20 нардепов от "Голоса" - лучшие специалисты в этом парламенте. И с моральной точки зрения они порядочные люди. И они - новые лица, но они при этом профессиональные. За каждым из них - огромный опыт", - заявил нардеп.

По мнению Вакарчука, другие члены его команды - Сергей Рахманин, Ярослав Железняк - на своих местах.

Напомним, 11 марта депутат Верховной Рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером политсилы.

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