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Все про:Вакарчук (298) ВР (24633) Голос партия (158) Рудик Кира (1)

 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе

Решение о смене главы партии носит организационный характер.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"На самом деле решение о смене главы партии носит прежде всего организационный характер. Оно дает возможность Кире Рудик как лучшему управленцу в нашей команде в это непростое время взять на себя непосредственно менеджмент управления достаточно большой командой людей, в том числе в регионах. Она это делает лучше, чем кто-либо из нас, в том числе, чем я. Потому что она управляла огромным количеством людей, и вызовы этого требуют", - отметил нардеп.

Он также отметил позитивный результат для себя: "Оно дает мне - что очень важно - время сосредоточиться собственно на том, что, наверное, я могу делать лучше всего - объединять людей, убеждать их, вдохновлять. Это касается как наших сторонников и избирателей потенциальных, так и политических стейкхолдеров. У меня появилось гораздо больше времени не сидеть в офисе и заниматься большими делами, которые являются управлением коллектива. У меня появилось время заняться собственно политикой, отстаиванием наших интересов, созданием связей - как горизонтальных, так и вертикальных. И размышлением о стратегии. Я, наконец, начал встречаться с большим количеством международных партнеров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исполнительная власть должна была собрать и прислушаться к аналитикам, а не людям сомнительных лозунгов вроде Сивохо, - Вакарчук о карантине и остановке метро

Вакарчук подчеркнул, что как был лидером "Голоса", так и останется.

Надеюсь, избиратели голосовали не за Вакарчука, а за программу партии и ту команду, которую я вел. И одной из моих целей было - забыть о политике лидерского типа. Мы строим именно такую ​​партию. 20 нардепов от "Голоса" - лучшие специалисты в этом парламенте. И с моральной точки зрения они порядочные люди. И они - новые лица, но они при этом профессиональные. За каждым из них - огромный опыт", - заявил нардеп.

По мнению Вакарчука, другие члены его команды - Сергей Рахманин, Ярослав Железняк - на своих местах.

Напомним, 11 марта депутат Верховной Рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером политсилы.

Читайте полное интервью: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"

Также читайте: Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук

Источник: https://censor.net.ua/n3184009
 
 
 Топ комментарии
 
Славко-Дурко уже стал крутым и опытным, можно сказать ЗУБРОМ ПОЛИТИКИ, поэтому справедливо рассудив, как мудрый КАА, решил уйти на пенсию. Я в АХ... Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519
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он ево ночами крутит ловит контра ФРГ )😃
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Ясен пень, на стадіонах уже не поспиваеш)
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Славко-Дурко уже стал крутым и опытным, можно сказать ЗУБРОМ ПОЛИТИКИ, поэтому справедливо рассудив, как мудрый КАА, решил уйти на пенсию. Я в АХ... Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519
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Нікуди він не пішов, кацапе.
А ти не в ах...є, а на х...є.
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Правильно заметил, надо писать "Раз". Тут я дал маху. Отдаю должное. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 3988
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"Какцап запорєбріковий звичайний" дуже легко виявляється наявністю граматичних та орфографічних помилок в своїх дописах. Я уже давно заметил, общаясь на разных пабликах, что истинный московит не знает не только иностранных языков, но и своим владеет на уровне начальной школы. Тому просто ігнорую таких "патріотів", під яким би прапором не було опубліковано коментар. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 1039 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 993
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А как насчёт порохососов, их то же игнорируешь или ставишь им лайки? Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 7950
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Я не знаю, хто з дописувачів є порохососом чи ще кимось. Все залежить від змісту допису. Якщо там суцільна маячня, то ігнорую, а якщо повна маячня, то і в спам можу відправити. Якщо допис близький до моєї думки - ставлю вподобайку. Все геніальне - просте
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Вот что, Гений, раз ты такой мудрый, что не можешь разобраться кто тут порохосос, а кто нет. то распознать по-написанному кто тут кацап, а кто еврей или украинец тем более не умеешь. Поэтому болтать, что "Какцап запорєбріковий звичайний" дуже легко виявляється наявністю граматичних та орфографічних помилок в своїх дописах" тем более не советую. Тут ты, еврей, дал маху. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 7016
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Браво! Ви тікі-но надали ще одне підтвердження недостатньої розумової зрілості! Фраза "тьі чо, самьій умньій, чолє" та її похідні є образою у людей, IQ яких нище середнього.
Я не вважаю себе ні мудрим, ні надто розумним, бо не знаю дуже багато. І знаю, що всього не вивчу, але намагатися теє зробити мені ніхто не заважає. До того ж мені зовсім не цікава національність будь-кого (на відміну від тебе)...
А от перехід на особистості та образи - це цілком звичайне явище для людини, в якої немає аргументів щоб спростувати думку опонента або підтвердити свою.
Крім того, я висловив лише свою думку у вигляді сарказму. Не подобається - ігноруйте.
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портнов подгадил славку-дурку репутацію))))
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Часть голосов в унитаз . Единственный плюс - не за зелю .
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сразу подумал на черкасского рудика- одного и депутанов свежескошенных короной вируса ))).
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Я устал.. я ухожу... После карантина буду ездить на приёмы и обьединять
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Що такого страшного, що він більше не буде головою партії?
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Тебя заклинило? Никогда не был кацапом, кстати и фамилия у меня польская или ты читать не умеешь по-русски. Еврея из далека видно.
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Як кацапи активізувалися під цією новиною.
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Почему только кацапы? Славика не любят ни соя ни зебилы. Он конкурент и тем и тем. Очевидно же
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Я за перемены. В данном случае я за Славика.
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А то, что Славик за распродажу украинской земли голосовал, т.е. той, на которой мы с тобой живём--это не страшно? Пусть и дальше за это голосует его партия? Тем более во время пандемии и войны? А ведь уже готовятся проголосовать вновь. А ничего, если эти земли потом скупят кацапы и наводнят их кацапами и ещё не дай бог "Путенпамаги"?
Так ты за такие перемены?
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Так не продавай землю кацапам. Я вот свой пай продам гражданину НАТО😷, если он заплатит хорошую цену, а твой урапатриот в вышиванке тебе пшеницой второсортной за оренду даст.
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Ну это децтво. Законы рынка и количества бабла ещё никто не отменял.
Ты кому продашь---кто даст 1000$ или тому, кто 100 000$? А у кацапской мафии бабла в миллион раз побольше, чем у всех наших тузов вместе взятых. ЕСЛИ КОЗЛОМОРДЫЕ РЕШИЛИ ОККУПИРОВАТЬ НАС-- ИХ НИ ЧТО НЕ ОСТАНОВИТ. И срать они хотели на твой патротизьм. Убью нах., а землю скупят у твоих родственников, если начнёшь выпендриваться. Ты просто не знаешь их ещё.
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Я проти продажу землі. І Славко тут не правий.
Але він на голову вище як мінімум від 420 інших нардепів щодо моральності.
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Кстати, насчёт морали, а ты спроси у него где он взял миллионы баксов на рекламу перед выборами? Да и на сами выборы, включая регистрацию? Только не надо за взносы, я в это никогда не поверю. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 4057
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А якщо і в пінчука, то що?
Зелоху можна було в коломойського брати, а Вакарчуку у пінчука - ні?
Головне - потратити гроші з користю для країни.
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А зелох із кварталом заплатили? Чи вони лише бюджет Кіпру наповнюють?
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Не, Славик, наш избиратель программу не читает, да и никто эти программы не исполняет, зря надеешься, голосовали за тебя и твой, созданный политтехнологами образ, а вовремя смыться - это ты правильно решил, оно тебе надо Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 1219
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нічого особливого, це його право, як діяти, мені то що, я більше про програми хотів сказати, що в нас ніхто не читає, на жаль
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Он просто удрал и забздел ответственности. Он наконец понял, что с зебилами каши не сваришь. Да и за закон о земле мудило проголосовал, т.е. за воровство нашей земли. А это уголовная ответственность за такое уже светит. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 5785
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Куди він "удрал"? Перестановки всередині партії - це "удрал"?
І при кримінальну відповідальність ти брешеш, або просто тупий і елементарних речей не розумієш.
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Возможно и не понимаю что-то, но я знаю точно, что за мою землю я с начала решаю сам ПРОДАВАТЬ ЕЁ ИЛИ НЕТ, а уж потом МОИ МЕНЕДЖЕРЫ ПУСТЬ МНЕ ПОДМАХИВАЮТ мною же выбранные. Депутаты не имеют права голосовать за землю без референдума.
С начала референдум, а потом продажа. Так в Конституции записано. Думаю, что Славко-Дурко уже спёкся, поэтому и удрал от греха подальше. А может Ахметов перестал платить.
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Прогнозы сбылись. Вся эта шумиха вокруг него чистый пиар для скупки голосов для Пети.
Нету Славы политика, .... есть хороший певец, который попал в политический переплёт.
.... Да миллион гривен это просто смешно при 100 миллионах потраченных на рекламу себя.

Хорошо что рассмотрели

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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Славік к рудіку прийшов і спитала кроха, що такоє хорошо та що такоє плохо
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Царь должен красоваться и пиариться,а работают пусть рабы.
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Дырявый, ты налоги с кацапских сабантуев , уплати..
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Кого тільки не обсірали на Цензорі.. Всіх (!) , обсірали всіх політиків , всіх рівнів та всіх краін , окрім шановного сенатора пана МакКейна( світла пам'ять) та шановноі пані Далі Грибаускайте...
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Красавец, на прошлых выборах заехал в Раду и спрыгнул, сейчас заехал и спрыгнул. Ну не можешь работать, пой песни, чего в Раду то переться.
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А шо тоби делать, концертики закончились.
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долларовы миллионер зеленский пожертвовал на борьбу с коронавирусом в Украине - 0.00 грн. похоже квартальному черту взападло тратить бабосики на идиотов, которые его выбрали руководить страной
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Вакарчук взял хороший старт, как спринтер, но быстро выдохся, и перешел на стайера, сказалось отсутствие опыта в политике, политика отличается от шоу бизнеса, хочется верить, что Славик, возможно с авторитетам в мировой политке, восстановит спринтерскую форму, сегодня это очень важно для украины.
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