 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
"На самом деле решение о смене главы партии носит прежде всего организационный характер. Оно дает возможность Кире Рудик как лучшему управленцу в нашей команде в это непростое время взять на себя непосредственно менеджмент управления достаточно большой командой людей, в том числе в регионах. Она это делает лучше, чем кто-либо из нас, в том числе, чем я. Потому что она управляла огромным количеством людей, и вызовы этого требуют", - отметил нардеп.
Он также отметил позитивный результат для себя: "Оно дает мне - что очень важно - время сосредоточиться собственно на том, что, наверное, я могу делать лучше всего - объединять людей, убеждать их, вдохновлять. Это касается как наших сторонников и избирателей потенциальных, так и политических стейкхолдеров. У меня появилось гораздо больше времени не сидеть в офисе и заниматься большими делами, которые являются управлением коллектива. У меня появилось время заняться собственно политикой, отстаиванием наших интересов, созданием связей - как горизонтальных, так и вертикальных. И размышлением о стратегии. Я, наконец, начал встречаться с большим количеством международных партнеров".
Вакарчук подчеркнул, что как был лидером "Голоса", так и останется.
Надеюсь, избиратели голосовали не за Вакарчука, а за программу партии и ту команду, которую я вел. И одной из моих целей было - забыть о политике лидерского типа. Мы строим именно такую партию. 20 нардепов от "Голоса" - лучшие специалисты в этом парламенте. И с моральной точки зрения они порядочные люди. И они - новые лица, но они при этом профессиональные. За каждым из них - огромный опыт", - заявил нардеп.
По мнению Вакарчука, другие члены его команды - Сергей Рахманин, Ярослав Железняк - на своих местах.
Напомним, 11 марта депутат Верховной Рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером политсилы.
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А ти не в ах...є, а на х...є.
Я не вважаю себе ні мудрим, ні надто розумним, бо не знаю дуже багато. І знаю, що всього не вивчу, але намагатися теє зробити мені ніхто не заважає. До того ж мені зовсім не цікава національність будь-кого (на відміну від тебе)...
А от перехід на особистості та образи - це цілком звичайне явище для людини, в якої немає аргументів щоб спростувати думку опонента або підтвердити свою.
Крім того, я висловив лише свою думку у вигляді сарказму. Не подобається - ігноруйте.
Так ты за такие перемены?
Ты кому продашь---кто даст 1000$ или тому, кто 100 000$? А у кацапской мафии бабла в миллион раз побольше, чем у всех наших тузов вместе взятых. ЕСЛИ КОЗЛОМОРДЫЕ РЕШИЛИ ОККУПИРОВАТЬ НАС-- ИХ НИ ЧТО НЕ ОСТАНОВИТ. И срать они хотели на твой патротизьм. Убью нах., а землю скупят у твоих родственников, если начнёшь выпендриваться. Ты просто не знаешь их ещё.
Але він на голову вище як мінімум від 420 інших нардепів щодо моральності.
Зелоху можна було в коломойського брати, а Вакарчуку у пінчука - ні?
Головне - потратити гроші з користю для країни.
І при кримінальну відповідальність ти брешеш, або просто тупий і елементарних речей не розумієш.
С начала референдум, а потом продажа. Так в Конституции записано. Думаю, что Славко-Дурко уже спёкся, поэтому и удрал от греха подальше. А может Ахметов перестал платить.
Нету Славы политика, .... есть хороший певец, который попал в политический переплёт.
.... Да миллион гривен это просто смешно при 100 миллионах потраченных на рекламу себя.
Хорошо что рассмотрели
Героям Слава!!! Слава Украине!!!