 "Нова Пошта" адаптировала свою инфраструктуру к условиям доставки медпрепаратов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"В настоящее время "Нова Пошта" протестировала и адаптировала собственную логистическую инфраструктуру к новым условиям продажи и доставки медицинских препаратов каждому жителю нашей страны", - подчеркнул соучредитель компании Вячеслав Климов.

В "Новой Поште" также подчеркнули, что решение правительства о разрешении осуществлять почтовую доставку лекарств операторами рынка является своевременным, важным и жизненно необходимым шагом в условиях текущей карантинной ситуации в стране.

По мнению почтового оператора, разрешение на покупку лекарств в сети Интернет и почтовую доставку препаратов станет действенным инструментом предотвращения распространения инфекции.

"Мы убеждены, что вместе с другими операторами почтовой связи сможем обеспечить быструю, качественную и удобную доставку медицинских средств", - подчеркивают в "Новой Поште".

В компании также считают, что благодаря созданию правительством прозрачного рынка и понятных конкурентных механизмов почтовой доставки лекарств, государству удастся минимизировать возможные негативные последствия распространения коронавируса, остановить пандемию и вернуть Украину к спокойной здоровой жизни.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.

Согласно информации на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, в Единый госреестр операторов почтовой связи по состоянию на 3 марта 2020 года внесена 61 компания, в том числе такие как "Нова Пошта", Justin, "Деливери", "Делфаст", "Европошта", а также ряд ФЛП.

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