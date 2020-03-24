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 "Нова Пошта" адаптировала свою инфраструктуру к условиям доставки медпрепаратов

"Нова Пошта" адаптировала свою логистическую инфраструктуру в соответствии с условиями работы с доставкой лекарств и медицинских средств,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"В настоящее время "Нова Пошта" протестировала и адаптировала собственную логистическую инфраструктуру к новым условиям продажи и доставки медицинских препаратов каждому жителю нашей страны", - подчеркнул соучредитель компании Вячеслав Климов.

В "Новой Поште" также подчеркнули, что решение правительства о разрешении осуществлять почтовую доставку лекарств операторами рынка является своевременным, важным и жизненно необходимым шагом в условиях текущей карантинной ситуации в стране.

По мнению почтового оператора, разрешение на покупку лекарств в сети Интернет и почтовую доставку препаратов станет действенным инструментом предотвращения распространения инфекции.
"Мы убеждены, что вместе с другими операторами почтовой связи сможем обеспечить быструю, качественную и удобную доставку медицинских средств", - подчеркивают в "Новой Поште".
В компании также считают, что благодаря созданию правительством прозрачного рынка и понятных конкурентных механизмов почтовой доставки лекарств, государству удастся минимизировать возможные негативные последствия распространения коронавируса, остановить пандемию и вернуть Украину к спокойной здоровой жизни.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.
Согласно информации на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, в Единый госреестр операторов почтовой связи по состоянию на 3 марта 2020 года внесена 61 компания, в том числе такие как "Нова Пошта", Justin, "Деливери", "Делфаст", "Европошта", а также ряд ФЛП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий

Источник: https://censor.net.ua/n3184006
 
 
 Топ комментарии
 
Один з небагатьох україньских брендів, які заслуговують поваги.
Молодці.
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Гривен 100 будет стоить доставка одной упаковки парацетамола...или 150???
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Спасибо.
Я правда не очень хорошего о них мнения - тарифы высокие, но если они реально их понизили, в это время, то им респект.
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А кто владелец Новой Почты?
Они то ли тарифы понизили то ли ... Мне магазин выставил одну цену с доставкой, а по факту я заплатил меньше, хотя в чеке указана старая цена магазина за товар.
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Владельцами фирмы НОВАЯ ПОЧТА значятся Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Годом основания компании считается 2001 год.

https://outsignal.com/service/novaposhta/
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Спасибо.
Я правда не очень хорошего о них мнения - тарифы высокие, но если они реально их понизили, в это время, то им респект.
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Нетбук приехал в собственной упаковке, очень жесткой...они его вкинули в коробку 25 кг объемным весом и бумагой натолкали...заплатил за 25 кг веса +45грн за коробку
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Хорошо работают- быстро и карантинные меры соблюдают. Респект.
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Гривен 100 будет стоить доставка одной упаковки парацетамола...или 150???
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У Новой почты единый тариф по Украине...хоть из Ужгорода в Харьков...хоть из Киева в Борисполь...цена будет одинакова...
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Один з небагатьох україньских брендів, які заслуговують поваги.
Молодці.
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Тем что запаковывают коробки по 35 кг там, где объемный вес 2-3 кг?


"Нова Пошта" адаптировала свою инфраструктуру к условиям доставки медпрепаратов - Цензор.НЕТ 8271
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Новая почта г.Запорожье отд. 18- работает как хорошо отлаженный автомат.Был в других отделениях- заметно отстают, а некоторые на уровне Укрпочты.
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новая почта тупые овцы. ждал курьера. приехало чучело. без маски, без перчаток.
увидел издали, по телефону спросил: где амуниция?
ответил ему пох и так вам посылка нужна или нет?
и наплёл что он бессмертный.
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Сегодня получил посылку курьером Новой почты. В маске, рукавицах, я соответственно тоже. Кончиками двух пальцев передал ему купюры, он кончиками пальцев принял. Всё по фэншую, я доволен.
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