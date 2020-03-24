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 По "делам Майдана" сообщено о подозрении следователю Нацполиции, - ГБР

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР 24 марта сообщили о подозрении бывшему старшему следователю Святошинского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что 18 февраля 2014 г.  правоохранитель незаконно, без каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках 3 граждан.

Теперь он подозревается в:

  • злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);
  • служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совместном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Также смотрите: ГБР задержало еще одного подозреваемого в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана. ФОТО

Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Сейчас он работает старшим следователем Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3184005
 
 
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Це ж треба, 6-ть років шукали, а він тут під носом "працював".
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