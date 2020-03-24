 Исполнительная власть должна была собрать и прислушаться к аналитикам, а не людям сомнительных лозунгов вроде Сивохо, - Вакарчук о карантине и остановке метро

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
"Например, прежде всего, самый большой вопрос: какая у нас, в принципе, стратегия борьбы с эпидемией? Потому что их несколько. Например, стратегия жесткого карантина и фактически полного ограничения так или иначе свободы передвижения и других свобод людей, как пошел Китай. Есть мягкая история, основанная на сознании людей. Но там очень четкие ограничения очагов - как это было сделано в Южной Корее или в Японии. А есть третья стратегия - например, та, которой собиралась идти Великобритания. Когда они говорят: все равно все заболевают, давайте мы просто максимально изолируем старших. И все, кому надо, переболеют", - отметил он.
В любом случае, задача исполнительной власти - выбрать наименее тяжелый и наиболее подходящий вариант.
"Этот вопрос прежде всего к тем людям в исполнительной власти, которые принимают решения. И, имея эту информацию, они должны собрать фундаментальных специалистов, в том числе в СНБО. Не людей, которые произносят абсолютно сомнительные лозунги в "Парковом" (выставочный конференц-центр "Парковый", где находится центральный офис партии и парламентской фракции "Слуга народа". - Ред.), например Сергей Сивохо, а серьезных аналитиков, которые должны дать картинку и сказать: вот план А, план В, план С, здесь плюсы такие, минусы такие. И задача правительства или президента - просто взять политическую ответственность и сказать: берем такую стратегию. И уже в соответствии со стратегией мы понимаем мы закрываем транспорт или не закрываем? Если закрываем транспорт, то для чего? Вы же понимаете, что если все работают, а транспорт закрыт, а работать надо, то как добираться на работу? У нас же нет такого, что все предприятия прекратили свою работу… То есть за каждым действием должно быть свое следствие. И, безусловно, закрытие метро без подсчета последствий, которые привели к тому, что стоят люди, толпы в маршрутках, приведет, как минимум, к краткосрочной проблеме или определенному коллапсу. Будет ли он постоянный? Надеюсь, что местные власти в каждом городе и правительство сделают свои выводы. Я думаю, что в Киеве самая сложная ситуация: все-таки здесь очень много людей и очень много людей ездят в метро. Я думаю, что в других городах, даже миллионниках - уже проще", - заявил нардеп.
Читайте полное интервью: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"
Славік же, про це, ні гу-гу.
У нас каждый второй политик сомнительный если не 4/5...
Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.
Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.
Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.
Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.
Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.
Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.
Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.
Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.
Все учат, советуют.
Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.
Ну, хотя б наоборот, что ли.
Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"
Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"
Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.
Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.
То есть в сумме от гриппа и пневмонии в Италии умерло более 14 тысяч. человек за 2017 год
Сейчас же в Италии от короновируса, за два месяца умерло 7400...
Ну и в чем дело, почему паника?
Цифры смертности сопоставимы, что в году 2017 без короновируса, что сейчас в 2020 г. с короновирусом...
Может уже хватит ерундой заниматься и пора прекращать все эти карантины. Что бы начать работать и не опустить страну в полную нищету и каменный век?
https://zn.ua/WORLD/v-italii-obyasnili-vysokuyu-smertnost-ot-koronavirusa-348803_.html?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=34075&utm_content=4428431&utm_placement=921
А когда больной влезет в маршрутку, то заразятся только 20 человек.
Точно такая же ситуация с поездами и электричками.
Если больной из Киева в условный Харьков поедет на поезде, то риск заболеть будет у сотен человек.
А если поедет на бла-бла-машине, то заболеет только один водитель.
Цегзор навіщо цитувати цього пєвуна невдаху