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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Исполнительная власть должна была собрать и прислушаться к аналитикам, а не людям сомнительных лозунгов вроде Сивохо, - Вакарчук о карантине и остановке метро

Любой человек и команда при выборе вариантов действий должны поставить себя на место того, за кого решают.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Например, прежде всего, самый большой вопрос: какая у нас, в принципе, стратегия борьбы с эпидемией? Потому что их несколько. Например, стратегия жесткого карантина и фактически полного ограничения так или иначе свободы передвижения и других свобод людей, как пошел Китай. Есть мягкая история, основанная на сознании людей. Но там очень четкие ограничения очагов - как это было сделано в Южной Корее или в Японии. А есть третья стратегия - например, та, которой собиралась идти Великобритания. Когда они говорят: все равно все заболевают, давайте мы просто максимально изолируем старших. И все, кому надо, переболеют", - отметил он.

В любом случае, задача исполнительной власти - выбрать наименее тяжелый и наиболее подходящий вариант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук

"Этот вопрос прежде всего к тем людям в исполнительной власти, которые принимают решения. И, имея эту информацию, они должны собрать фундаментальных специалистов, в том числе в СНБО. Не людей, которые произносят абсолютно сомнительные лозунги в "Парковом" (выставочный конференц-центр "Парковый", где находится центральный офис партии и парламентской фракции "Слуга народа". - Ред.), например Сергей Сивохо, а серьезных аналитиков, которые должны дать картинку и сказать: вот план А, план В, план С, здесь плюсы такие, минусы такие. И задача правительства или президента - просто взять политическую ответственность и сказать: берем такую ​​стратегию. И уже в соответствии со стратегией мы понимаем мы закрываем транспорт или не закрываем? Если закрываем транспорт, то для чего? Вы же понимаете, что если все работают, а транспорт закрыт, а работать надо, то как добираться на работу? У нас же нет такого, что все предприятия прекратили свою работу… То есть за каждым действием должно быть свое следствие. И, безусловно, закрытие метро без подсчета последствий, которые привели к тому, что стоят люди, толпы в маршрутках, приведет, как минимум, к краткосрочной проблеме или определенному коллапсу. Будет ли он постоянный? Надеюсь, что местные власти в каждом городе и правительство сделают свои выводы. Я думаю, что в Киеве самая сложная ситуация: все-таки здесь очень много людей и очень много людей ездят в метро. Я думаю, что в других городах, даже миллионниках - уже проще", - заявил нардеп.

Читайте полное интервью: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"

Источник: https://censor.net.ua/n3184003
 
   
 Топ комментарии
 
А що ти пропонуєш? А! -Ти вибрав Зеленського!
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Сява- ты не прав. Сивуху надо слушать: он коронавирусом переболел ещё 10 лет назад:
Исполнительная власть должна была собрать и прислушаться к аналитикам, а не людям сомнительных лозунгов вроде Сивохо, - Вакарчук о карантине и остановке метро - Цензор.НЕТ 297
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Славічок знайшов час погратися у активного політика?
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чем только люди сейчас ни занимаются)) Кто пьет. кто спит, кто в политику играет))
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Мовчи зрадник. Українці живуть в Україні, а ти невідомо хто!
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В чем правда Зин? Славку тянет в магазин, Вакарчук не пьет один. Люди чем занимаются? Выживают!
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... люди сомнительных лозунгов - это как раз про Вакарчука, причем очень мягко.
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А що ти пропонуєш? А! -Ти вибрав Зеленського!
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ти такий розумний, аж завидки беруть!
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Зеленский принес хаос, деградацию, мародерство. Даже сейчас запускают людей, приехавших из Европы, без карантинных процедур. Это так. Если покопаться глубже(а так и будет), то там еще много "интересного" вскроется.
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Так как зебил ни с чем не справляется сейчас самое идеальное время для зебила сказать я устал, я ухожу и распустить раду чтобы вернулись в раду и на президентский пост профессионалы
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Сява- ты не прав. Сивуху надо слушать: он коронавирусом переболел ещё 10 лет назад:
Исполнительная власть должна была собрать и прислушаться к аналитикам, а не людям сомнительных лозунгов вроде Сивохо, - Вакарчук о карантине и остановке метро - Цензор.НЕТ 297
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Славик молодец. Ему бы цены не было, если бы во времена барыги ему язык в ποπу не затянуло.
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Ну, ті, що продали у Китай 48 мільйонів масок.
Славік же, про це, ні гу-гу.
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точно! якось він промовчав про те, як зедрисня барижить на крові
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А Зеленский и не прислушивается к мнению Сивохи. У него и без Сивохи такое же самое ватное мнение.
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Исполнительная власть должна была собрать и прислушаться к аналитикам, а не людям сомнительных лозунгов

У нас каждый второй политик сомнительный если не 4/5...
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Дебил только дебила слушает и понимает.
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это дамбасская хатынь нападать на многослойную алкосивуху.
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Хочеться запитати Славіка: «Хлопче, і чого тобі ото не співалося?»
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краще ще один риг або бобік в раді, ніж свій, українець? логіка залізна
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Святослав, як політик, велике ніхто. Двічі депутат ВРУ і який нічого путнього для держави не зробив. Всі його досягнення це успішне ухилення від сплати податків від шоу-бізнесу. Той випадок, коли йому краще співати, ніж говорити.
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цікаво, скільки ще разів йому потрібно "сходити у політику", щоб остаточно переконатися, що то не його?
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На фоне Минздравовского бреда выглядит довольно разумно.
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Явление поражает. Но оно есть. В стране уже мало тех, кто хочет быть учителем. Но много тех, кто учит.

Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.

Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.

Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.

Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.

Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.

Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.

Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.

Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.

Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.

Все учат, советуют.

Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.

Ну, хотя б наоборот, что ли.

Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"

Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"

Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.

Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.
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По Италии, данные ISTAT говорят нам о том, что в 2017 году из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания, 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией...

То есть в сумме от гриппа и пневмонии в Италии умерло более 14 тысяч. человек за 2017 год
Сейчас же в Италии от короновируса, за два месяца умерло 7400...
Ну и в чем дело, почему паника?
Цифры смертности сопоставимы, что в году 2017 без короновируса, что сейчас в 2020 г. с короновирусом...
Может уже хватит ерундой заниматься и пора прекращать все эти карантины. Что бы начать работать и не опустить страну в полную нищету и каменный век?
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Шо, Славик посмел обидеть твоего кумира Сивоху?
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А ещё должна быть дисциплина в исполнительной власти. Когда министр охраны здоровья начинает вести посевную компанию, рассказывая огордникам когда чего сажать, министр внутренних дел пересчитывает бюджет, а санитарный врач заботится чтоб был режим с обысками и отниманием личного транспорта, - это бардак! Премьер-министр должен запретить своим подчиненным высказывания не по их компетенции.
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Когда больной влезет в вагон метро, то зараза полетит на весь поезд, плюс ещё следующему достанется, если короткий интервал будет.
А когда больной влезет в маршрутку, то заразятся только 20 человек.
Точно такая же ситуация с поездами и электричками.
Если больной из Киева в условный Харьков поедет на поезде, то риск заболеть будет у сотен человек.
А если поедет на бла-бла-машине, то заболеет только один водитель.
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Цей продажний мудень схожий на бімжа вже підкумарює своїми висерами
Цегзор навіщо цитувати цього пєвуна невдаху
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