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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:G7 (344) посол (1366) Ермак Андрей (174)

 Ермак обсудил с послами G7 и ЕС переговоры ТКГ в Минске и помощь Украине в борьбе с коронавирусом

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" и ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили ряд вопросов практической помощи Украине странами Группы семи и ЕС по предоставлению соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств.

Глава Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также Ермак рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

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"Представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержке реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3184002
 
 
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24 марта 2020.
Новости:
- «Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус.»,
- «В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов».
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могут ли быть полномочия на такие переговоры у обычной секретутки ? Или агент страны агрессора, внедрен решать стратегические вопросы ,вместо шута Моники?
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Боже, яку вже купу наложили "зелені" всього за неповний рік!
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Не даремно його в школі крикали СКРУДЧЕМ Ермак обсудил с послами G7 и ЕС переговоры ТКГ в Минске и помощь Украине в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2565 Ідіот хоче здійснити мрію дитинства?
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интересно, Грета сразу побежала в больничку, или решила отказаться от загрязнения экологии и ... всей медицины, уединилась в землянке - где-нить в лесу?))
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«Ранее 24 марта сообщалось, что коронавирусом заразился бывший президент Финляндии и Нобелевский лауреат мира 2008 года Марти Ахтисаари. Известно, что 82-летний политик заразился от своей жены. При этом оба заверяют, что чувствуют себя хорошо.»

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Все по накатанной схеме, воевать за Украину должна Европа с Америкой, санкции против параши вводить. И с коронавирусом бороться в Украине тоже им...
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Ща Ермак себе на второй мерседес наколядует.
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Ні. тут йому грошей не дадуть, тільки в Мінску.
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Кремлевский наемник играет роль государственного деятеля.
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Он в ФСБ шпили 10 лет назад проходил. Растёт человек. Ответственное задание получил.
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А мерседес он свой с ними не обсудил? Ну, а че? Мог бы и похвастаться перед лохами
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Я не розумію! Хто у нас ********** ермак чи зеленський? А може вже куратор Херсонськоі області новінський???!!!!!
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Ермак, а где наши маски? Продали, и ты за долю малую мерс купил ?
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С каких пор глава офиса президента, который должен отвечать за наличие бумаги и скрепок, проводит встречи с послами G-7? А Зеля чем занят? Вывозит последние маски из Украины?
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Такие мероприятия они даже Зеле не доверяют.
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А мерседес где? Как дела с мерседесом? Он не больной, там случаем, коронавирусом? Ермак обсудил с послами G7 и ЕС переговоры ТКГ в Минске и помощь Украине в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4448
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Цікава держава. Яку посаду займає цей Єрмак?
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Він ще і тіньовий міністр закордонних справ, якби на громадських засадах, як Сивохо.
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Представляю как Ермак поразил послов своим дремучим неандертализмом.
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послы пришли поразвлечься....поржать....подразнить...мемуары же надо будет писать...
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А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
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Богдан і Єрмак - одної попи ягодиці.
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Ермак с зе сдадут Украину, но лечить будут сильно и долго все равно пьяницу сивоху, что бы не обсыкался....
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а покупку мерса за 2.9 млн. за сдачу Украины обсудить не забыл Пид...р ваЗЕлиновский!!!!
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