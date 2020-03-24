 Ермак обсудил с послами G7 и ЕС переговоры ТКГ в Минске и помощь Украине в борьбе с коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Собеседники обсудили ряд вопросов практической помощи Украине странами Группы семи и ЕС по предоставлению соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств.
Глава Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также Ермак рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.
"Представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержке реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - говорится в сообщении.
Новости:
- «Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус.»,
- «В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов».
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
.