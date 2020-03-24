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 COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома

Индия вводит полный трехнедельный запрет на выход из дома с полуночи 25 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economic Times.

"Если мы не справимся с этими 3 неделями, то наша страна, ваша семья будет отброшена на 21 год назад", - заявил премьер-министр Нарендра Моди в телевизионном обращении к нации.

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"Вы должны помнить, что инфицированный коронавирусом изначально кажется нормальным, у него нет симптомов. Так что соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома", - сказал премьер Индии.

Он добавил, что правительство Индии предпримет все меры для обеспечения бесперебойных поставок товаров первой необходимости.

В Индии с населением 1,3 млрд человек зарегистрировано 482 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3183995
 
 
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Zima@frostr1





В м/н аэропортах Индии граждан, подлежащих домашнему карантину, начали маркировать несмываемыми чернилами с указанием сроков карантина

COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 2144
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невротическая пандемия... пройдёт не так много времени и эта сволочь будет просить прощения у людей за свою бзделовитость. но тех, кого они убьют своими истеричными "мерами", уже не вернешь... скоты COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 7361
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Меньше чем 500 случаев и такие меры - всё это странно очень
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У світі почався марафон - тупой та ще тупіший, хто більше тупих обмежень введе для боротьби з коронавірусом! Досить вже лякати населення звичайним сезонним вірусом! Всі на роботу!
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Вперёд и с песней! Покажи всем пример, какие все тупыя! И по дороге пооблизывать иконы не забудь...
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В Індії в день помирають сотні тисяч людей, а від коронавірусу померло аж 9 людей!!!! Тобто якщо за 3 місяців розповсюдження коронавірусу в Індії померло тільки 9 людей, то про це можна навіть не згадувати! Поки смертність від коронавірусу не змінить звичайну статистику смертності - це не проблема, а лише додаткова статистика!
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Это вообще уже смешно. Просто смешно наблюдать за истерией...
Индия ввела запрет на выход из дома COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 6033
На вопрос зачем? ответа нет... Лишь истерика в стиле - страшный и смертельный короновирус атакует...
Но головой думать населению запрещено.
А теперь смотрим статистику по Индии.
На сегодня, за два месяца так называемой пандемии, там заразилось аж 519 человек... на 1, 4 млрд. населения
это 0,00004 % всего населения Индии...
Умерло от "короновируса" 40 индусов за два месяца...
В Индии каждую секунду умирает столько - 40 человек от старости, от сердечно-сосудистых болезней, от рака, итд...
А теперь сравните 40 человек в секунду и 40 человек за два месяца.
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невротическая пандемия... пройдёт не так много времени и эта сволочь будет просить прощения у людей за свою бзделовитость. но тех, кого они убьют своими истеричными "мерами", уже не вернешь... скоты COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 7361
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100%... Через полгода или год, официально будет обьявлено, что никакого короновируса не было...
Реально его и нет.
есть просто обычный грипп, раздутый до вселенской катастрофы.
Почему то никто сейчас не хочет давать информацию, сколько болело в предедущие годы от гриппа и какая тогда была смертность.
А потому, что в прошлые годы от обычного гриппа умирало больше людей, потому что заражалось больше людей...
Да и какая сейчас пандемия, если заражено за пару месяцев 0,005 % населения земли?...
Это не тянет на пандемию, это обычный сезонный грипп, и ко всему не массовый.
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Можно по статистике Италии это увидеть.

"Данные ISTAT говорят нам о том, что из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания в 2017 году 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией".
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Zima@frostr1





В м/н аэропортах Индии граждан, подлежащих домашнему карантину, начали маркировать несмываемыми чернилами с указанием сроков карантина

COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 2144
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придумано хорошо ,но нашим не на руку а на лоб надо ставить
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рукавицю, звичайно, ніхто не здогадається одягнути COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 9348
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и конечно охрана не догадается попросить её снять?
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Даже не представляю Индию без людей
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Меньше чем 500 случаев и такие меры - всё это странно очень
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это психиатрическая пандемия. я не шучу и не выражаюсь фигурально.
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наверно, такого не было во время предудущих вспышек вирусов
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трудно сказать... много психиатрических эпидемий было в Средние Века... может и под вирусы было...
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Сейчас задача у авторов более глобальная.
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швидше за все, там такі самі "спєци" працюють, як і в нас
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Испокон веков в Индии существует кастовая система.
Там запрещено прикасаться к неприкасаемым. А их там - сотни миллионов неприкасаемых.
Наверное поэтому там легче протекает короновирус...
Они просто не дотрагиваются друг до друга.
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Во-первых - там далеко не все индуисты - полно и мусульман, и атеистов, и буддистов, коим касты чужды.
Во-вторых - неприкасаемые, то есть - парии - это только одна из каст, остальным друг к другу вполне можно прикасаться при желании, да и парии между собой тоже вполне соприкасаются.
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Или их съедят индусы. Вроемена меняются, вчера коровы были для них священные животные, а с полуночи 25 числа - уже нет.
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Их люди подкармливали? Сами они пастись не приучены?
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Пастись може навчені, важко навчити їх доїти друг друга.
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А абиззяне? Ниадной абиззяны не останется... от такая камасутра, малята... со времен Махабхараты не припомню такого... йога, левитация, пури, тантра - жопа, всё рухнуло пред лицом микроскопического кю....
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*ваша семья будет отброшена на 21* что он под этим подрозумевал?
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У них тепло . Почему нам рассказывали , что это гадость не живёт в тепле ? А как же 36.6 ?
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уже закрыли границу. наши завтра будут требовать самолеты)
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бідні кришнаїти.. от кому халепа.. бувало як пройдуть танцями в нас по місту в сірий день у своєму яскравому одязі аж на душі тепліше стає
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Там на такі скупчення, що дуже сумнівно, що в половини з них є де ховатись
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дарма. в індусів такий імунітет, що ніяка корона їм не страшна, там вірус здох, побачивши, як голодранці плавають в нечистотах, серуть в Ганг та кидають трупаки, а інші з нього поряд п'ють та чистять зуби. ось навіть статистику їхню подивіться, яка підтверджує, що живучі вони. просто паніка накрила.
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Дивна реакція на 500 хворих, або там вже апокаліпсис.
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Багато індусів не мають свого житла, то з якого помешкання їм не виходити?
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