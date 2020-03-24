 COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economic Times.
"Если мы не справимся с этими 3 неделями, то наша страна, ваша семья будет отброшена на 21 год назад", - заявил премьер-министр Нарендра Моди в телевизионном обращении к нации.
"Вы должны помнить, что инфицированный коронавирусом изначально кажется нормальным, у него нет симптомов. Так что соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома", - сказал премьер Индии.
Он добавил, что правительство Индии предпримет все меры для обеспечения бесперебойных поставок товаров первой необходимости.
В Индии с населением 1,3 млрд человек зарегистрировано 482 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.
Индия ввела запрет на выход из дома
На вопрос зачем? ответа нет... Лишь истерика в стиле - страшный и смертельный короновирус атакует...
Но головой думать населению запрещено.
А теперь смотрим статистику по Индии.
На сегодня, за два месяца так называемой пандемии, там заразилось аж 519 человек... на 1, 4 млрд. населения
это 0,00004 % всего населения Индии...
Умерло от "короновируса" 40 индусов за два месяца...
В Индии каждую секунду умирает столько - 40 человек от старости, от сердечно-сосудистых болезней, от рака, итд...
А теперь сравните 40 человек в секунду и 40 человек за два месяца.
https://webcam.scs.com.ua/north-america/usa/new-york/uoll-strit-i-uoter-strit/
Реально его и нет.
есть просто обычный грипп, раздутый до вселенской катастрофы.
Почему то никто сейчас не хочет давать информацию, сколько болело в предедущие годы от гриппа и какая тогда была смертность.
А потому, что в прошлые годы от обычного гриппа умирало больше людей, потому что заражалось больше людей...
Да и какая сейчас пандемия, если заражено за пару месяцев 0,005 % населения земли?...
Это не тянет на пандемию, это обычный сезонный грипп, и ко всему не массовый.
"Данные ISTAT говорят нам о том, что из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания в 2017 году 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией".
Zima@frostr1
В м/н аэропортах Индии граждан, подлежащих домашнему карантину, начали маркировать несмываемыми чернилами с указанием сроков карантина
Там запрещено прикасаться к неприкасаемым. А их там - сотни миллионов неприкасаемых.
Наверное поэтому там легче протекает короновирус...
Они просто не дотрагиваются друг до друга.
Во-вторых - неприкасаемые, то есть - парии - это только одна из каст, остальным друг к другу вполне можно прикасаться при желании, да и парии между собой тоже вполне соприкасаются.