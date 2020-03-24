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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 На Херсонщине СБУ установила интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о коронавирусе

В Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, жительница Берислава администрировала несколько сообществ с общей численностью почти 100 тыс. подписчиков в одной из запрещенных социальных сетей. Предварительно установлено, что женщина поддерживает контакты с боевиками "Л/ДНР" и координирует свою деятельность с администраторами других сепаратистских групп. В сообществах она периодически размещала призывы к свержению конституционного строя, пропагандировала идею создания так называемой Новороссии.

После введения правительством ограничительных мер из-за эпидемиологической ситуации в стране пропагандистка начала распространять в сети фейки о коронавирусе.

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В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины правоохранители проведи обыски по месту ее жительства. Дома у злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютерную и мобильную технику с материалами, доказывающими противоправную деятельность. 

Источник: https://censor.net.ua/n3183994
 
   
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в одной из запрещенных социальных сетей...

говноклассники что ли?
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Ну а где еще юродивым общаться? Не в твиттере же.
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минус одна любтельница винницкого мыролюбия с запрплатой в один шекель за смену.
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Оно понятно. он имеет такую же щирореформаторскую национальность. Но когда это вирус стал чумой?
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Комаровський часом теж таку пургу несе, шо має теж бути установлєнним СБУ На Херсонщине СБУ установила интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 6413
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Комарман - святой и имеет иммунитет. Его вовазеленский удочерил, вот почему...
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На форуме 90% комментаторов работает на ФСБ **********. А СБУ слепо.
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С мусорных баках возле домов копошатся бомжи и алкаши . Потом сдают пластик и пивные банки . Они тоже посещают АТБ . О каком карантине мы мечтаем ? Я не пропагандист и не сепаратист . Я просто в шоке .
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