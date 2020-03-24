 Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

По его словам, также у врачей должен быть четкий протокол и алгоритм действий, возможность круглосуточной работы, а у правительства и местной власти - на это деньги.

"Я лично из своих скромных возможностей выделил миллион гривен - и мы уже закупили один аппарат (и сейчас, надеюсь, закупим второй аппарат), которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам", - рассказал нардеп.

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Вакарчук также сообщил, что партия "Голос" сделала свой штаб по борьбе с угрозой коронавируса, который возглавили глава политсилы Кира Рудык и депутат Ольга Стефанишина.

"У нас есть три направления, которыми мы занимаемся. Первое - деньги. Мы объединяем бизнесменов, которые или уже перевели какие-то средства на соответствующие потребности, или будут это делать. Или те, кто своими производственными мощностями и логистикой способны помочь в создании определенных материалов", - заявил он.

Как пример назвал Ярослава Рущишина, "который ранее имел отношение к определенным швейным фабрикам", которые "теперь будут заниматься защитными костюмами и так далее".

Второй пункт - специалисты: эксперты из орбиты партии тесно взаимодействуют с Национальной службой здоровья.

"Еще одна вещь - информационная история. Все политики должны просто показывать пример. То есть я не выхожу из дома без маски и не захожу в дом без маски. Я перед всеми дверями сам обрабатываю руки. В крупных правительственных учреждениях, везде есть термометры, которые измеряют температуру. Это надо делать там, где только можно. Во всех скоплениях людей. Я думаю, надо максимально дойти до того, чтобы мы привыкли: в ближайшее время наш новый протокол жизни - дезинфекция, информация, осторожность, расстояние, толерантность и так далее. Это, на самом деле, не менее важно, чем конкретные практические вещи, потому что на политиков смотрят и ориентируются. А я не просто политик, но и для многих людей, - известный музыкант. То есть это - двойная ответственность. Пример твоего поведения - очень важен", - уверен Вакарчук.

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Он также подчеркнул, что сейчас очень важно поддержать малый и средний бизнес. "Мы не можем его поддержать тем, что он будет открыт. Потому что все закрываются. Не могут работать рестораны, кафе, концертные залы, парикмахерские. Вся сфера обслуживания максимально закрывается. Но мы же можем на уровне друзей поддерживать те заведения, в которые мы ходили, заказывая там еду. Или сбрасываясь, чтобы друг другу помочь, подставить плечо. Это очень важно - показывать, что мы вместе", - подчеркнул нардеп.

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