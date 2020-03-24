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 Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук

Сейчас важно сделать так, чтобы в Украине было как можно больше аппаратов искусственной вентиляции легких и людей, которые умеют ими пользоваться.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

По его словам, также у врачей должен быть четкий протокол и алгоритм действий, возможность круглосуточной работы, а у правительства и местной власти - на это деньги.

"Я лично из своих скромных возможностей выделил миллион гривен - и мы уже закупили один аппарат (и сейчас, надеюсь, закупим второй аппарат), которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам", - рассказал нардеп.

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Вакарчук также сообщил, что партия "Голос" сделала свой штаб по борьбе с угрозой коронавируса, который возглавили глава политсилы Кира Рудык и депутат Ольга Стефанишина.

"У нас есть три направления, которыми мы занимаемся. Первое - деньги. Мы объединяем бизнесменов, которые или уже перевели какие-то средства на соответствующие потребности, или будут это делать. Или те, кто своими производственными мощностями и логистикой способны помочь в создании определенных материалов", - заявил он.

Как пример назвал Ярослава Рущишина, "который ранее имел отношение к определенным швейным фабрикам", которые "теперь будут заниматься защитными костюмами и так далее".

Второй пункт - специалисты: эксперты из орбиты партии тесно взаимодействуют с Национальной службой здоровья.

"Еще одна вещь - информационная история. Все политики должны просто показывать пример. То есть я не выхожу из дома без маски и не захожу в дом без маски. Я перед всеми дверями сам обрабатываю руки. В крупных правительственных учреждениях, везде есть термометры, которые измеряют температуру. Это надо делать там, где только можно. Во всех скоплениях людей. Я думаю, надо максимально дойти до того, чтобы мы привыкли: в ближайшее время наш новый протокол жизни - дезинфекция, информация, осторожность, расстояние, толерантность и так далее. Это, на самом деле, не менее важно, чем конкретные практические вещи, потому что на политиков смотрят и ориентируются. А я не просто политик, но и для многих людей, - известный музыкант. То есть это - двойная ответственность. Пример твоего поведения - очень важен", - уверен Вакарчук.

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Он также подчеркнул, что сейчас очень важно поддержать малый и средний бизнес. "Мы не можем его поддержать тем, что он будет открыт. Потому что все закрываются. Не могут работать рестораны, кафе, концертные залы, парикмахерские. Вся сфера обслуживания максимально закрывается. Но мы же можем на уровне друзей поддерживать те заведения, в которые мы ходили, заказывая там еду. Или сбрасываясь, чтобы друг другу помочь, подставить плечо. Это очень важно - показывать, что мы вместе", - подчеркнул нардеп.

Читайте полное интервью: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"

Источник: https://censor.net.ua/n3183991
 
   
 Топ комментарии
 
Киеву купит владимир александрович - он же долларовый миллионер.
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владимир александрович - он же долларовый миллионер, купит:

бубочку от бульбашки



ЗЕленский, та когда хоть КОПЕЕШНУЮ МАСКУ Александровской инфекционной больнице подаришь ? Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3687



в ответ - пустота.....





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А Киеву? Виктор Андреевич всех в своей "Больнице будущего" примет?
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Киеву купит владимир александрович - он же долларовый миллионер.
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владимир александрович - он же долларовый миллионер, купит:

бубочку от бульбашки



ЗЕленский, та когда хоть КОПЕЕШНУЮ МАСКУ Александровской инфекционной больнице подаришь ? Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3687



в ответ - пустота.....





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а звідки знаєш шо не передав.. є такі люди, що цього не афішують.. не те що всілякі сявікі, пєтікі, мертвечуки та інша деградована шобла
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нічого не дав - погано....дав, але сказав про це - погано..... WTF?
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сказав по всіх каналах по 100 разів.. піаритися на чужій біді можуть тільки деграданти.. Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6024
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та й нехай, а в пісюніста руки трясуться, хоч копійку пожертвувати
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не, это не про нашу бубачку, он из копеечки надует ФИШЕЧКУ Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5036

или вы не знаете нашу бубачку ? Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 547
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ВОТ
из своих возможностей
а не из бюджетного фонда имени парашенки
Славик молодца!
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"бюджетный" фонд "Семьи Порошенко" из личного бюджета семьи Порошенко

или Мародер до сих пор по ночам ворует ? Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3954
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вы скажете: "из наворованного"
я отвечу: "так ведь отдает !" Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9707
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Галина Цегельник@TSgdalinka

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Самоізолювався із дружиною та дітьми. Він що дурак, це ж вірус, а в друг щось...
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"Я лично из своих скромных возможностей выделил миллион гривен - и мы уже закупили один аппарат (и сейчас, надеюсь, закупим второй аппарат), которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам", Источник: https://censor.net.ua/n3183991

А где "отец нации"с позывным Барыга?За гривну удавится, как и подавляющее большинство олигархов
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ти з новин випав на кілька тижнів? чи Порох мав особисто тобі повідомити?
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Барига виліз в телевізорі і сказав здоровенькі були. Покривлявся і зник.
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А Зебил из 40 млн.баксов, которые ему Каломойша выписал за роль президента ничего не хочет дать? Или они только свой Изгаиль могут спонсировать?
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Если бы Славко-дурко все платили бы налоги, такие как ты балбесы, то может и не надо было тебе выделять деньги на ИВЛ.
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