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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Первые случаи подозрения на коронавирус зафиксированы в городе Моршин на Львовщине и в Хмельницком

В городе Моршин во Львовской области зафиксирован первый случай с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с объявленными карантинными мероприятиями просим всех без крайней необходимости не выходить из домов и квартир. В случае необходимости выйти на улицу избегайте скопления людей", - отметили власти города.

Учреждения, осуществляющие продажу товаров, средств гигиены, лекарственных средств на территории города Моршина работают в обычном режиме.

Кроме того, в Хмельницком также есть подозрение на Covid-19. К медикам обратилась женщина, которая две недели назад вернулась из Египта. Она находится в состоянии средней тяжести, но при этом наблюдается улучшение здоровья.

В Хмельницком горсовете отметили, что все время после возвращения из-за границы женщина провела в полной самоизоляции и ни с кем не контактировала.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183987
 
 
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не просто, а антиресно, - за сегодня, вечером, как до этого было, сводку выдадут, или снова с трюком - перенесут на завтра к полудню с попозжим апдейтом?
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Везде без карантина поназапускал Зебил наших гасттарбайтеров--вот и будем теперь расхлёбывать. Там где евреи--порядка не будет.
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А сколько человек болело на грипп в Моршине и Хмельницком в прошлом году?
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не просто, а антиресно, - за сегодня, вечером, как до этого было, сводку выдадут, или снова с трюком - перенесут на завтра к полудню с попозжим апдейтом?
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да, я тоже по этой динамику в мире отслеживаю.
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Везде без карантина поназапускал Зебил наших гасттарбайтеров--вот и будем теперь расхлёбывать. Там где евреи--порядка не будет.
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А ты поезжай в Израиль и убедись сам. Кстати, очень агрессивная нация, как образовался Израиль, так и воюют со всеми приграничными странами, как и кацапы. Мозгов не хватает мирно жить.
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Как первьіе? Да в Украине пол страньі подозревают вторую половину...
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Кого это остановит ? Потеплеет , будут в Кирилловке полоскать горло морской мочёй .
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Побачимо! Все залежить від закінчення епідемії.
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Больше покемонов собирайте по всей Европе . То ли ещё будет ...
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Знайома зі Старокостянтинів каже що в неї всі симптоми вірусу,температура,сухий кашель,слабкість...Подзвонила у лікарню сказали щоб не панікувала,це звичайна простуда..Обіцяли прислати лікаря,другий день нікого немає.От і думайте є в нас вірус чи просто ще тестів не завезли і лікарі не знають що робити...
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