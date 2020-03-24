 Отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом, - пресс-служба ИМБГ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Института молекулярной биологи и генетики НАНУ.

"Что касается ситуации с отпуском сотрудников за свой счет, то она типична для всех учреждений НАН Украины и никоим образом не связана с сегодняшней ситуацией с коронавирусом. Есть глобальное хроническое недофинансирование всех учреждений НАН Украины. Научные сотрудники имеют выбор - или работать неполную неделю, или подавать заявления на отпуск за свой счет на какой-то срок. На полную заработную плату бюджетного финансирования не хватает (особенно в начале года, когда еще не определено, кто выиграл гранты и проекты, представленные на национальные научные конкурсы)", - отмечают в ИМБГ.

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В пресс-службе добавили, что в этом году ситуация с финансированием НАНУ совсем затруднительная.

"Паспорт бюджетной программы "Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований" (КПКВК 6541230) с финансированием на 2020 год до сих пор правительством не подписан, соответственно эти запланированные средства учреждения НАНУ использовать все еще не могут, а там в основном и находится заработная плата. Поэтому сотрудники всех учреждений НАН Украины, в том числе и ИМБГ НАНУ, вынуждены выходить из этой ситуации и уходить в отпуск за свой счет", - говорится в пояснении.

Ранее стало известно, что сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет.