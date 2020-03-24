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 Отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом, - пресс-служба ИМБГ

Сотрудников учреждений НАНУ часто отправляют в отпуск за свой счет из-за недостатка финансирования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Института молекулярной биологи и генетики НАНУ.

"Что касается ситуации с отпуском сотрудников за свой счет, то она типична для всех учреждений НАН Украины и никоим образом не связана с сегодняшней ситуацией с коронавирусом. Есть глобальное хроническое недофинансирование всех учреждений НАН Украины. Научные сотрудники имеют выбор - или работать неполную неделю, или подавать заявления на отпуск за свой счет на какой-то срок. На полную заработную плату бюджетного финансирования не хватает (особенно в начале года, когда еще не определено, кто выиграл гранты и проекты, представленные на национальные научные конкурсы)", - отмечают в ИМБГ.

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В пресс-службе добавили, что в этом году ситуация с финансированием НАНУ совсем затруднительная.

"Паспорт бюджетной программы "Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований" (КПКВК 6541230) с финансированием на 2020 год до сих пор правительством не подписан, соответственно эти запланированные средства учреждения НАНУ использовать все еще не могут, а там в основном и находится заработная плата. Поэтому сотрудники всех учреждений НАН Украины, в том числе и ИМБГ НАНУ, вынуждены выходить из этой ситуации и уходить в отпуск за свой счет", - говорится в пояснении.

Ранее стало известно, что сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет.

Источник: https://censor.net.ua/n3183984
 
 
 Топ комментарии
 
Уход вирусолога в отпуск во время эпидемии типичен для всех вирусологов .
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Цинизм зеленых паразитов не знает границ.
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А Найема и Леща тоже за свой счет отправили? А что ж так?
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Несколько мешков продуктов в машину, и в глухой хутор. Пока эпидемия не пройдет. Летом можно на фруктах, овощах.
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А зачем зебилам наука? Умные люди их малоросийское г+г и квартал смотреть не будут
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Я так понимаю, что по вашей логике - у нас зебилы при власти уже лет 20 как минимум, причем беспрерырвно...
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Именно так. А кто голосовал два раза за Кучму, когда можно было выбрать Чорновола. А когда сформировался мастный олигархат, лохов поставили в стойло, где они исправно стоят. Все справедливо.
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Уход вирусолога в отпуск во время эпидемии типичен для всех вирусологов .
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а ролик про респираторы в испании древний
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В Германии и Италии врачам запретили идти в отпуска.
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В Германии это не так просто сделать. вырезка из ************* "Die Sperre hat keine Auswirkung auf schon genehmigte Anträge."А так как в Германии отпуск заверяют на год вперёд, то тут уже всё зависит от врача, отказатся или нет.
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А Найема и Леща тоже за свой счет отправили? А что ж так?
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Это просто уму непостижимо, это диверсия! Может и Армия Украины возьмет отпуск на время войны?
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это не от вирусологов зависит...а от тех,кто принимал бюджет 2020,а если по цепочке-от тех кто выбирал тех,кто принимал бюджет 2020
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А до того - бюджет 2019, 2018, 2017 и тд. Ибо типично - значит типично, а не "а этом году".
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ну начни с 1991...типично для всей науки написано,а не для времени...
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Я написал "и тд", что собственно и предполагает "с 1991".

" типична для всех учреждений НАН Украины и никоим образом не связана с сегодняшней ситуацией с коронавирусом. Есть глобальное хроническое недофинансирование"

Хроническое - значит уже давно, а не "только в этом году', разве нет?
Хотя в этом году тоже плохо и пока что даже хуже, чем в прошлом.
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шо ты хочешь мне доказать?шо бубочка лучше финансирует науку,чем порох?шо это не бубочка продал маски и спирт,а порох?
смари,язык отсохнет-а лекарства от отсыхания бубочка уже своим корешам-популистам в европе продал.так и останешься лингвоинвалидом
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"шо бубочка лучше финансирует науку,чем порох?"
Не, я хочу сказать, что Зеля точно также паскудно финансирует науку, как это делали и Порошок, Янык, Ющ, Кучма и Кравчук.

"шо это не бубочка продал маски и спирт,а порох"
Маски продавал Радуцкий и еще 40 контор судя по выписке с Таможни. Зелю я среди списка продавцов не видел - у тебя есть какие-то конкретные данные, что якобы "зеля продал маски и спирт", или ты так, говна на вентилятор накинуть?
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"Паспорт бюджетной программы "Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований" (КПКВК 6541230) с финансированием на 2020 год до сих пор правительством не подписан " для тех зебобиков у которых нет календаря напоминаю . уже 24 марта 2020-го года . не ну может они по какому то другому календарю живут и у них все еще 2019-ый Отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом, - пресс-служба ИМБГ - Цензор.НЕТ 4907
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tZE inform

Не успела киевская прокуратура возбудить дело по маскам, как Венедиктова тут же уволила прокурора Киева.
Палится .... не умная женщина...
Мы и не знали - рыть или не рыть ...

Теперь однозначно - РЫТЬ !
Там Вова замешан !
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Дібіли! Ця отрасль повинна фінансуватись на 1000 відсотків!
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згноїли все
пора на карантин
і вам, поля
й тобі, соснова кроно
а, може, й зараз
твориться бурштин -
але про це ще
людству невідомо
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