 Начисление НДС за февраль снова возросло, несмотря на замедление экономики, - налоговая

Так, если сравнить февраль текущего года с февралем 2019, при уменьшении налогооблагаемой базы на почти 30 млрд грн (-4,3%) задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 100 млн грн (+ 0,5%).
Об этом сообщает ГНС, передает УНИАН.
"Эти средства поступили в бюджет благодаря профессиональной работе нашей команды. Налоговая благодарит всех плательщикам за добровольное декларирование в этих сложных для функционирования бизнеса условиях. Со своей стороны, мы гарантируем продолжение эффективной борьбы с минимизационные схемами по НДС для того, чтобы деньги, которые сейчас так необходимы нашему государству в полном объеме попали в бюджет, а честный бизнес вовремя получил возмещение ", - заявил глава налоговой Сергей Верланов.
В налоговой службе отметили, что тенденция роста начислений НДС опережающими темпами по сравнению с темпами роста экономики, сохраняется и сейчас.
"Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в налоговой подчеркнули, что рост задекларированных сумм НДС произошло несмотря на существенное уменьшение декларирования бюджетоформирующими плательщиками группы НАК "Нафтогаз Украины".
"В марте 2019 (по декларациям февраля) этими предприятиями было задекларировано НДС на общую сумму 4,5 млрд грн, тогда как в марте этого года - только 1,3 млрд гривен. Значительное уменьшение декларирования предприятиями группы НАК "Нафтогаз Украины" обусловлено низкой ценой на газ и сокращением потребления из-за аномально теплой зимы ", - сказано в сообщении.
Таким образом, без учета НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта" по итогам февраля было задекларировано НДС на 3,3 млрд грн, или на 22,5% больше, чем в феврале прошлого года. Как отмечают в ГНС, при этом, за этот же период объем поставок сократился на 0,7%.
Напомним, в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план по поступлениям по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.
это не эффективность, это мародерство - грабить мелкий и средний бизнес во время пандемии..
а эти "повышают налоговые сборы"
если от этого одна только польза
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1
Коронавирус.
Не сочтите меня циником, но эта не самая смертельная болезнь в истории человечества показала, насколько оно (человечество) не готово действовать слаженно - кто-то принимает суперстрогие меры по прерыванию цепочек заражения, а кто-то (как Лукашенко, который даже не остановил национальный чемпионат по футболу) вообще забил на это самое человечество. Остаётся надеяться, что внеплановый стресс-тест социальных, экономических и медицинских систем жизнеобеспечения, который происходит у нас на глазах, хоть как-то поможет справляться с подобными вызовами в будущем. А пока имеем то, что имеем.
2
Пандемия:
инвесторы вывели из развивающихся стран рекордные 83 млрд дол.
Это наибольший зарегистрированный вывод капитала. Богатые станут богаче, бедные - беднее. Это относится и к нам: кто-то на свои деньги покупает в больницы аппараты ИВЛ, а кто-то (как дружбан преЗЕдента Радуцкий) продаёт за границу маски. Слуги, такие слуги...
3
В этом году падение ВВП на 5% из-за коронавируса будет оптимистическим сценарием, - замглавы ОП Ковалив.
Зеленскому не придётся спасать экономику после коронавируса, ибо он умудрился развалить её раньше. А сейчас просто мародёрство: сначала маски, потом лекарства, теперь продукты. И грядущее ЧП, чтобы было удобнее мародерить. Потыкайте там палочкой Мосейчук - пусть расскажет про рост экономики на 40% и сколько стоит борщевой набор.
4
Завтра пройдут переговоры ТКГ в формате видеоконференции.
Вместо комментария дам ссылку на влиятельную Le Figaro и переведу заголовок: "Киев признаёт донбасских сепаратистов переговорщиками. Украинский президент по указанию России соглашается вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны": https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322
Весь мир уже называет вещи своими именами, а наши адепты святого Вовы продолжают булькать розовыми пузырями: он-же-хочет-как-лучше! Есть один нюанс: лучше от этого исключительно Путину.
5
Ситуация в России: цены на нефть URALS рекордно снизились, коронавирус наступает, Путин покинул Москву.
Российская URALS продолжает пике: сегодня за один баррель этой марки предлагали $19,5-20,3. Кроме того, Москва отказалась от планов увеличивать добычу нефти, признав этим своё поражение в войне с саудитами. Всё просто - продавать её некому. Да и хранить негде.
Таким образом, к пользе санкций добавились обвал нефти и рубля. А сколько еще впереди всякой пользы!
6
Кулеба назвал "недоразумением" слова министра обороны о "недостижимости" стандартов НАТО.
Классическое окно Овертона: пробный шар - типа, не так поняли - потом поняли, но немножко не так - почти правильно поняли, но есть нюансы - вы всё правильно поняли. Тупая игра на понижение от "немыслимо" до "разумно", незаметная только свидетелям святой Моники.
7
Новый министр экономики обновил декларацию: 13 млн зарплаты и почти лимон зелени в американских банках Morgan Stenley и Citibank.
Я вас поздравляю - это ж насколько надо "верить" в украинскую экономику, чтобы свои основные средства (кстати, незаконно) хранить в американских банках. И кому? Министру. Экономики. Украины.
8
В заключение о курьёзном. Пишут, что мужу в Италии до чёртиков надоело находиться дома с женой и он устроил мелкую кражу для того, чтобы его посадили на непродолжительный срок в буцегарню. Суд учёл все обстоятельства преступления и отправил воришку... под трёхмесячный домашний арест. Бинго!
Держитесь. Вирусы COVID-19 и NELOH-42 не вечны - переживём и их. Победа не дает силу. Силу дает борьба. Если ты борешься и не сдаешься - это и есть сила. Шануймося!
(Станиславский)
СКОЛЬКО НЕ ГОВОРИ "ХАЛВА" ВОРТУ СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ!
(Ходжа Насредин)
Решил цыган лошадь есть отучить. Лошадь почти привыкла, но сдохла.
Чем гордиться? Что во время кризиса, когда нормальные страны налоговые каникулы вводят, у нас бизнесу руки выкрутили?
Не ну в апреле все завоют и найдут козла отпущения у фискалов дадут по шапке и преподнесут как перемогу...