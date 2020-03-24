 Начисление НДС за февраль снова возросло, несмотря на замедление экономики, - налоговая

Так, если сравнить февраль текущего года с февралем 2019, при уменьшении налогооблагаемой базы на почти 30 млрд грн (-4,3%) задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 100 млн грн (+ 0,5%).



Об этом сообщает ГНС, передает УНИАН.

"Эти средства поступили в бюджет благодаря профессиональной работе нашей команды. Налоговая благодарит всех плательщикам за добровольное декларирование в этих сложных для функционирования бизнеса условиях. Со своей стороны, мы гарантируем продолжение эффективной борьбы с минимизационные схемами по НДС для того, чтобы деньги, которые сейчас так необходимы нашему государству в полном объеме попали в бюджет, а честный бизнес вовремя получил возмещение ", - заявил глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе отметили, что тенденция роста начислений НДС опережающими темпами по сравнению с темпами роста экономики, сохраняется и сейчас.

"Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в налоговой подчеркнули, что рост задекларированных сумм НДС произошло несмотря на существенное уменьшение декларирования бюджетоформирующими плательщиками группы НАК "Нафтогаз Украины".

"В марте 2019 (по декларациям февраля) этими предприятиями было задекларировано НДС на общую сумму 4,5 млрд грн, тогда как в марте этого года - только 1,3 млрд гривен. Значительное уменьшение декларирования предприятиями группы НАК "Нафтогаз Украины" обусловлено низкой ценой на газ и сокращением потребления из-за аномально теплой зимы ", - сказано в сообщении.

Таким образом, без учета НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта" по итогам февраля было задекларировано НДС на 3,3 млрд грн, или на 22,5% больше, чем в феврале прошлого года. Как отмечают в ГНС, при этом, за этот же период объем поставок сократился на 0,7%.

Напомним, в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план по поступлениям по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.