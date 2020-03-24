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 Политика Украины
  2027  22
Все про:банки (1675) ВР (24633) Кабмин (11899) МВФ (2826)

 Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом говорится на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент, законопроект направлено на рассмотрение профильного комитета.

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Как отмечает Интерфакс-Украина, принятие данного законопроекта является условием для утверждения программы сотрудничества с МВФ.

Законопроектом предусматривается определить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3183976
 
 
 Топ комментарии
 
все олигархи должны вернуть свои деньги в бюджет

зеленский должен выполнить своё предвыборное обещание и вернуть всё украденное народу или должен уйти в отставку
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Милованов прав если Беня и другие проходимцы вернут украденное ,то не нужно просить помощи у МВФ
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Он тебе что-то обещал? Нет. Так что расслабься.
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все олигархи должны вернуть свои деньги в бюджет

зеленский должен выполнить своё предвыборное обещание и вернуть всё украденное народу или должен уйти в отставку
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Он тебе что-то обещал? Нет. Так что расслабься.
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То, что он нес, это не обещания, а бред наркомана, который еще не пришел в чувство после дозы.
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...что должен только маме Риме и папе Саше Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 812

а вам, нищебродам он "ничего не должен"
вы, идиоты ЗЕльоные, не смогли выдавить из него даже пустопорожнее попупулистского обещание: "Мужикам -баб !", "или "Пенсионерам по тысче !" Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 812
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Он лохов разводил. Потому что те, кто за него голосовал - не тянут на народ, а только на население.
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КОГДА это он обещал, напомни?)) его слова?)
вислюк оманський "никому и ничего не обещал, люди что хотели услышать - то и слышали"(с)моника зелох..
кстати, единственно что ОБЕЩАЛ шмаркля - это ограбить народ на деньги и золото.. напомнить?))
Кабмін вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення регулювання банківської діяльності, необхідний для нової програми з МВФ - Цензор.НЕТ 6977
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вообще по уму бобочка должен вернуть все как было до него и вшиться обратно в 95 квартал.
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он должен всё вернуть, компенсировать за весь этот год цирка и унижения и исчезнуть куда нибудь подальше, потому что всё равно его карьера как актёра 95го квартала уже закончена.. больше на его концерты никто не будет ходить, разве что яйцо в него кинуть или помидора))
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к тому идет, Ахметкин кадр закон писал и ЗЕБЕню прессирует Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 9508


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дадут...просто вопрос не в том,давать или нет.вопрос в том ,чтобы поставить каломойшу в стойло.
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Гыг с Вами Значить точно не дадуть.Бо хто ж його тут поставить?
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они и поставят...методом давления на зеленую бубочку.
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Я, Вас умоляю!
Бене не нужен Банк
Беня может взять деньгами....
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Милованов прав если Беня и другие проходимцы вернут украденное ,то не нужно просить помощи у МВФ
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Ага. "Класний" законопроект. Беня 5,5 млрд доларів відддавати не буде. А Україна ще 2 млрд накине
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Новой прграммой с МВФ должна быть только реструктуризация долга. Если мы не будем им платить в этом году, то в бюджете останется больше денег, чем просит щмыгаль.
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Из 17 миллиардов долларов, что надо отдать в этом году - там мвф - что то около 1.7.
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