 Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ

Об этом говорится на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент, законопроект направлено на рассмотрение профильного комитета.

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Как отмечает Интерфакс-Украина, принятие данного законопроекта является условием для утверждения программы сотрудничества с МВФ.

Законопроектом предусматривается определить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.