 Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ

Об этом говорится на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
На данный момент, законопроект направлено на рассмотрение профильного комитета.
Как отмечает Интерфакс-Украина, принятие данного законопроекта является условием для утверждения программы сотрудничества с МВФ.
Законопроектом предусматривается определить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.
зеленский должен выполнить своё предвыборное обещание и вернуть всё украденное народу или должен уйти в отставку
а вам, нищебродам он "ничего не должен"
вы, идиоты ЗЕльоные, не смогли выдавить из него даже пустопорожнее попупулистского обещание: "Мужикам -баб !", "или "Пенсионерам по тысче !"
вислюк оманський "никому и ничего не обещал, люди что хотели услышать - то и слышали"(с)моника зелох..
кстати, единственно что ОБЕЩАЛ шмаркля - это ограбить народ на деньги и золото.. напомнить?))
Бене не нужен Банк
Беня может взять деньгами....